Kdo zastaví Trumpa? Divoký měsíc v úřadu odhalil slabé místo

Po tvrdém střetu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě si nejen americká média položila otázku, co Trump předvede v příštích dvou letech, kdy stále bude mít na své straně republikánskou většinu v obou komorách Kongresu. Vedle toho má konzervativní soudce v Nejvyšším soudu USA a o to, co o něm píší média, se nestará.

„Je poučné, že v obchodní válce ve svém prvním funkčním období byl Trump ochoten a schopen se otočit, když se ekonomické škody způsobené touto válkou ukázaly, a uvolnily tak napětí s Číňany,“ napsal v nedávné zprávě hlavní ekonom Moody's Mark Zandi. „Očekáváme podobnou dynamiku i tentokrát.“

Forbes k tématu doplnil, že Trump vyrůstal v Queens ve státě New York – a po desetiletí usiloval o souhlas manhattanské tržní bohaté elity – a má ve svém nejbližším kruhu mnoho miliardářů z Wall Street. A právě kvůli nim či skrze ně je k chování trhů citlivý.

Vedle trhu s akciemi je tu ještě trh s dluhopisy; ten může podle Forbesu Trumpa korigovat ještě víc. Stačí se prý podívat na příběh britské expremiérky Liz Trussové. Ta slibovala, že sníží daně a zpřístupní půjčky. Trhy to významně rozkývalo, především z obav před inflací. „Vzhledem k tomu, že několik penzijních fondů bylo na pokraji platební neschopnosti, musela Bank of England oznámit tři mimořádné zásahy, aby zachránila trh s dluhopisy. Během tří týdnů Truss zrušila svůj plán snižování daní a rezignovala,“ připomněl server magazínu Forbes.

Trump musí kalkulovat s tím, že USA si nesou s sebou v batohu státní dluh ve výši 36 bilionů dolarů.

A pak je tu ještě jedna zkušenost s Trumpem, na kterou Forbes upozornil. Na počátku covidové pandemie Trump relativizoval závažnost této pandemie. Až když trhy spadly o 30 procent, začal jednat.

Americká zpravodajská stanice CNN v této souvislosti upozornila, že měsíc únor, první měsíc Trumpova působení v úřadu, byl z pohledu akciových trhů poměrně divoký. „Všechny tři hlavní indexy uzavřely měsíc v červených číslech, což je známka rostoucího znepokojení na trzích,“ napsala CNN.

New York Times konstatovaly, že okolo 20. ledna Trump o akciových trzích mluvil velice často, protože zdůrazňoval, že s jeho nástupem do úřadu trhy posílily. Ale přibližně o měsíc později jsou na tom hůř než 20. ledna. „Investoři jsou pozoruhodně nervózní. Podle posledního průzkumu mezi manažery fondů Bank of America sice jen málokdo předpovídá plnohodnotnou recesi, ale mnozí jsou obezřetní kvůli nejistému směřování trhu, zejména vzhledem k potenciálu vzájemných cel, což by mohlo vyvolat obchodní válku,“ poznamenaly NYT.

