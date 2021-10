Kdyby Babiš řídil stát jako firmu, byla by výrazně pod nulou. Bývalý babišovec nastoupil na současnou kandidátku, Xaver to krotil

reklama

Exposlanec ANO Pavel Šrámek kritizuje současnou vládu zejména za neustálé nabobtnávání státního aparátu. „To je obrovská administrativní zátěž, jak se neustále zvyšuje počet úředníků. Podnikatelé a lidé, kteří platí daně, tak už vlastně přestávají být schopní ty státní úředníky všechny zaplatit a roste státní zadlužení,“ prohlásil Šrámek v předvolební debatě na XTV.

„Za nás se navyšoval počet státních zaměstnanců, to je pravda, ale je potřeba to rozlišit. Protože jsme navyšovali počet zejména učitelů, policistů nebo vojáků a je dobře, že v těchto oblastech počet kvalitních lidí narůstá. Problém je demografická situace v České republice po revoluci, protože ta pracovní síla prostě chybí,“ oponovala Mádlová.

Takové počty jsou ale podle Šrámka nesmyslné, protože nereflektují státní rozpočet. „No dobře, ale představte si, že budete stát řídit jako firmu a budete každý rok mít ztrátu 400 miliard korun z rozpočtu 1,6 bilionu korun. To si přece nebudete moct dovolit nabírat nové zaměstnance. To budete muset začít šetřit především na provozu, nejspíše budete muset propouštět a dělat nepopulární kroky. I k tomu by prostě stát měl přistupovat,“ opakoval Šrámek.

Agrární demokratická strana ADS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když Babiš vstupoval do politiky a já jsem byl v roce 2013 u toho, tak říkal, že bude řídit stát jako firmu. Taky kdyby to dělal, tak by ta firma byla na nule nebo dokonce výrazně pod nulou. Ale chápu to, státní zaměstnanci jsou vládní voliči, že ano,“ zpražil exposlanec ANO Mádlovou.

Mádlová se bránila s tím, že před covidem byla finanční situace dobrá a připustila, že stát bude muset začít šetřit. „Ale ta finanční situace před covidem byla dobrá. Tam se nedá hovořit o tom, že by se stát zadlužoval a ty rozpočty byly přebytkové. A právě tam se chceme zase postupně vrátit k těmto přebytkovým rozpočtům. Je ale samozřejmě nutné se podívat na provozní výdaje, kde by šlo v této sféře ušetřit,“ uznala Mádlová.

Šrámek ale pokračoval ve svém a přidal příklad ze zemědělství. „Vždyť my máme třeba na 30 tisíc zemědělců přes 6 tisíc úředníků na Ministerstvu zemědělství a přidružených zemědělských institucích. To je naprosto šílený poměr. My musíme trochu snížit zejména tu agendu pro ty zemědělce. Zatímco před 20 lety stačil na něco jeden papír, dneska je to 10 papírů a já nechápu, kde se ty agendy berou, ale potřebné rozhodně nejsou,“ byl rozhořčený Šrámek.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



místostarostka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Současná vláda se také zaměřuje hlavně na velké firmy, ale my chceme podpořit střední a malé podnikatele, protože střední třída dělá prosperitu každé země. Stát ale na menší podnikatele kašle a zaklekává, a to je špatně,“ dodal na adresu vlády.

Představil také uskupení Aliance pro budoucnost a lidem oznámil, proč by ho měli volit. „Aliance pro budoucnost se skládá ze sedmi stran a jednou z nich je i Agrární demokratická strana, které jsem předsedou. Je to jediné uskupení, které sdružuje mimoparlamentní strany, které by samostatně neměly šanci dosáhnout na pětiprocentní hranici. Současné parlamentní strany voliče zklamaly a potřebovalo by to změnu,“ má jasno Šrámek.

S tím pochopitelně nesouhlasila Mádlová, která vyjmenovala úspěchy Babišovy vlády. „My jsme čitelná strana s konkrétními výsledky této vlády. Podařilo se navýšit platy učitelům, zdravotníkům, učitelům, vojákům. Také jsme umožnili důstojnější život ve stáří, protože jsme navýšili důchody a je naším cílem ty důchody nadále navyšovat. Investovalo se do infrastruktury nebo do zdravotnictví,“ vyjmenovávala Mádlová a dodala, že v tomto bude hnutí ANO pokračovat.

Psali jsme: Sehnal (APB): Aliance pro budoucnost je jediná volba pro poctivě pracující lidi Seškrtáme stát, snížíme daně a ubereme sociálních dávek, slibuje Pavel Sehnal Sehnal kroutí hlavou: Vláda nabírá další tisíce úředníků, musíme to seškrtat „Naším cílem je prosadit, aby stát sloužil občanům a ne občané státu," říká sněmovní kandidátka Aliance pro budoucnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.