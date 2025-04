Kdyby ČR neměla Senát? Hraba vidí temný scénář s určitou většinou ve Sněmovně

Na úvodní otázku, zda by se Česká republika obešla bez Senátu, odpověděl Hraba slovy: „Je to jedna z možných variant. Myslím si, že Česká republika je malý stát, takže na počet obyvatel určitě stačí jedna komora. Na druhou stranu druhá komora brání posunu ode zdi ke zdi.“ Existence Senátu Parlamentu ČR má podle jeho slov své výhody. „Například nelze tak jednoduše změnit některé, řekněme, ústavní zákony. A má to i své nevýhody v tom, že Senát je prostě přehlasovatelný ve většině případů,“ dodal Hraba s tím, že Slovensko má jen jednu parlamentní komoru.

Podle Rajchla je mechanismů, jak nahradit pojistky Senátu, celá řada. „Myslím si ale, že problém nejen současného Senátu, ale i těch předchozích, spočívá v tom, že velmi často kopíruje složení Sněmovny; že tam nejsou skutečné osobnosti, respektive že jsou tam z větší části jen lidé, kteří jsou nominanty těch samých politických stran,“ řekl předseda PRO. Proto podle něj existence Senátu v současné době nemá smysl. „Když to vezmu jako poměr cena/výkon, tak to není úplně výhodné pro daňové poplatníky,“ domnívá se Rajchl.

Podle Hraby by však zrušení Senátu mohlo za určitých okolností znamenat ohrožení demokracie v České republice. „Dokážu si představit většinu v Poslanecké sněmovně, která by začala ořezávat práva v Listině základních práv a svobod, omezovat právo na shromažďování, svobodu projevu, a to by Senát právě nepustil. Jednokomorový parlament je výhodný pro toho, kdo je u moci. Pro toho, kdo je v opozici, je to nebezpečné, protože se to snadno může zvrtnout,“ řekl Hraba.

Měla by se zachovat Visegrádská čtyřka?

Na přetřes přišla také otázka další existence Visegrádské čtyřky. „Jsem jednoznačně podporovatelem V4. Měla by se rozšířit ještě o další státy. Čím více zemí tam bude, tím větší budeme mít sílu v rámci EU. Pokud chceme něco prosadit, tak lépe se to bude dělat v rámci těchto zemí, než když se o to budeme snažit samostatně,“ zmínil Rajchl.

Senátor Hraba řekl, že nemá žádnou radost ze současné podoby česko-slovenských vztahů. „Narodil jsem se v Československu. Rozdělení federace jsem nesl velmi nelibě,“ zdůraznil a dodal, že se mu nelíbí ani zhoršení vztahů na vrcholné úrovni. „Vztahy se nezhoršily mezi lidmi. Mohou být různé názory na jednotlivé věci, ale odmítat spolupráci, že má někdo nějaký názor, to není úplně dobře,“ řekl Hraba.