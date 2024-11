Kdyby se hlasovalo jenom v Moldavsku, proevropská Sandu by prohrála. Korespondenční hlasy změnily výsledek

V Moldavsku se dnes oficiálně rozhodne o tom, kdo bude prezidentem. Neoficiálně je ale už rozhodnuto. Dle stránek Ústřední volební komise Moldavské republiky vede s přehledem současná prezidentka Maia Sandu, která zemi chce nasměrovat do Evropské unie. Ve sčítání má zatím přes 927 tisíc hlasů. Protikandidát, bývalý státní zástupce Alexandr Stoianoglo, má pak přibližně o 175 000 hlasů méně a rozdíl se pravděpodobně ještě prohloubí.

Celkový součet hlasů:

Zdroj: ÚVK MR

V moldavských volbách je ovšem patrný jeden rozdíl. Výsledky ze samotného Moldavska jsou již dávno hotové. Podle nich by přitom zvítězil Alexandr Stoianoglo, i když těsně. Pro tohoto kandidáta dle komise hlasovalo 692 533 lidí, pro Maiu Sandu 660 226, rozdíl je tedy více než 32 tisíc hlasů.

Součet hlasů v Moldavské republice:

Zdroj: ÚVK MR

Náskok pro Maiu Sandu tvoří hlasy ze zahraničí, které dnes ráno stále nejsou sečtené. V těch má Maia Sandu drtivý náskok. Téměř 270 000 ku Stoianoglovým 56 000. Ani v hlavním městě Kišiněvě neměla přitom tak silnou podporu.

Součet hlasů zaslaných ze zahraničí:

Zdroj: ÚVK MR

Výsledky hlasování: Kišiněv

Zdroj: ÚVK MR

Zde připomeňme, že v Rusku, kde žije významná část moldavské diaspory, byla hlasovací místa v minulých volbách Ústřední volební komisí omezena jen na dvě.

Psali jsme: 100 000 lístků pro 500 000 lidí. „Jasné důkazy, že chtěli koupit 300 000 hlasů.“ Kolem Moldavska to vře

Kanadský politolog Ivan Katchanovski konstatoval, že Maia Sandu u domácích těsně prohrála, ale zvítězila díky započítaným korespondenčním hlasům. „Jak jsem řekl minule, tyto volby byly mnohem méně svobodné a férové než ty předcházející,“ míní politolog.

Incumbent President of Moldova Maia Sandu is reelected. She narrowly loses in 2d round of presidential elections among voters in Moldova but overwhelmingly wins among Moldovan diaspora voters in EU & US. https://t.co/ilXm3KYaSL pic.twitter.com/W4YH61iqUI