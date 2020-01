Kdyby šel Hřib pryč... Udženija už vidí šéfa Prahy. Možná sebe

Místopředsedkyně ODS a pražská radní Alexandra Udženija se u Xavera pustila do pražských Pirátů a primátora Zdeňka Hřiba. Podle ní jsou Piráti amatéři bez zkušeností, kteří navíc neumějí komunikovat. Hřib má podle ní jen velké ego, je arogantní, ale nic nepředvedl. „Problém u Pirátů je ten, že oni to prostě neumějí, oni neměli s politikou, ani tou komunální, nic společného,“ prohlásila Udženija, která zároveň pěla ódy na politiku ODS a skvělý tým lidí jak na magistrátu, tak v Parlamentu.

Udženija na úvod rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým hovořila o kongresu ODS, který se bude konat na konci ledna. „Bude se tam volit nový místopředseda, protože končí Evžen Tošenovský. Mezi nominanty je třeba Alexander Vondra a další. Žádné další změny spíše neočekávám. Já sama se budu snažit post místopředsedkyně obhájit,“ řekla a pochválila také současného lídra Petra Fialu.

„Pro ODS je v tuto chvíli dobře, že Petr Fiala nemá žádné vyzyvatele. On nastupoval do ODS, když byla strana těsně nad 5 %, od té doby v každých volbách posilujeme, on tu stranu zase vytáhl nahoru a má ještě kus práce před sebou,“ má jasno Udženija.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS





ODS také na komunální úrovni řeší možnosti spojení s ostatními tradičními demokratickými stranami. „Na místních úrovních, třeba teď v krajských volbách, dochází ke spojení ODS s ostatními tradičními demokratickými stranami. Tam ta spolupráce začíná a podle toho, jak to bude fungovat na té menší úrovni, se to může odrazit na parlamentní úrovni, kde s těmi stranami také jednáme,“ řekla k přání chvilkařů, aby se strany spojily.

„Osobní animozita musí jít stranou, proto jednáme třeba i s Jiřím Pospíšilem z pražské TOP 09, se kterým od jeho odchodu ze strany ODS neměla dobré vztahy. V Praze ale jednáme o možné spolupráci, která by byla prospěšná pro Pražany,“ obrátila Udženija řeč na Prahu a spustila ostrou kritiku současného vedení hlavního města.

Praha podle ní stagnuje, protože Piráti politiku neumějí. „V Praze se nic neděje, vlastně přece něco, pan primátor Hřib zakázal velké pandí převleky na Staromáku,“ pobavila se Udženija. „Ale podstatné věci, jako řešení dopravy, parkování, dostupné bydlení a rozvoj Prahy, to se bohužel neděje,“ má jasno.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti





Problémem je podle ní nefunkční koalice. „Ta koalice v Praze skřípe od začátku, lidi se musejí umět domluvit na kompromisech a komunikovat. Pan primátor Hřib, to je jedno velké amatérství, arogance a ego, a to je smrtící koktejl a to se odráží v těch vztazích,“ hází vinu na Piráta Hřiba a mluví dokonce o šikaně ze strany Hřiba v případě radní Hany Kordové Marvanové.

„Tam jsou jasné problémy v Praze, a proto TOP 09 chce dohodovací řízení, protože s Piráty a konkrétně s panem Hřibem se strašně těžce spolupracuje,“ dodala.

V případě padnutí koalice je podle místopředsedkyně ODS připravena i na pozici primátora. „Pokud ta koalice padne, budeme jednat a kandidátem na primátora bude určitě volební lídr v Praze Bohuslav Svoboda, ale jsou i další vhodní kandidáti včetně mě. Náš tým na magistrátu je plný zkušených politiků a snad budeme konečně moci začít jednat ve prospěch Prahy,“ pochválila se Udženija.

Ing. Aleksandra Udženija ODS





Poté se zase pustila do Pirátů. „Problém u Pirátů je ten, že oni to prostě neumějí. Oni neměli s politikou, ani tou komunální, nic společného. Tam je to obrovsky náročné na magistrátu, je to velký kolos a musíte mít zkušenosti a být pracovití, což někteří Piráti také nejsou. Oni pořád dělají audity, analýzy, ale nic konkrétního nepřinášejí,“ nebrala si servítky. „I ta jejich transparentnost je jen klišé, vždyť oni měli zapsané schůzky i o Vánocích, to tam snad musejí nějak ťukat už automaticky,“ pokračovala v kritice a zopakovala, že volby v Praze vyhrála ODS.

„My jsme vyhráli volby, ale Piráti jako druzí na pásce nás obešli, vůbec se s námi nechtěli bavit. Asi z nás měli obavy, protože vědí, že my tu politiku umíme a to jejich nicnedělání by jim u nás neprošlo,“ prohlásila nakonec.

V další debatě ještě stihla pochválit politiky ODS na všech komunálních úrovních a přidala prognózy do krajských a senátních voleb. „Co se týče krajských a senátních voleb, každý ten kraj si dělá program sám, protože ty regiony jsou rozdílné a kladou důraz na jiné věci a my věříme našim lídrům, že přesně vědí, co trápí ta konkrétní místa, a zvolí dobrý program. Chtěli bychom alespoň jednoho hejtmana, protože teď nemáme žádného. V senátních volbách chceme zopakovat vítězství z těch minulých,“ přednesla Udženija.

Recept na poražení Andreje Babiše ve volbách je podle ní jednoduchý. „Volby se vyhrávají programem, takže musíme mít co nejlepší program,“ nepřinesla nic objevného místopředsedkyně ODS.

Andrej Babiš ANO 2011





