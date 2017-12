Kdybych nejmenoval vládu, mohl tu další měsíce vládnout Sobotka. A to si snad proboha nikdo nepřeje, zhrozil se prezident Zeman. Připil na zdravý rozum

Prezident Miloš Zeman přednesl již tradičně na druhý svátek vánoční své poselství. Nepotěšil v něm státní úředníky, neboť přednesl bizarní nápad, jak to sám nazval. Nepotěšil také politiky, kupříkladu svého prezidentského protikandidáta Jiřího Drahoše. Zato potěšil ty občany, kteří by si přáli vyšší důchody nebo vyšší mzdy a suverénní Českou republiku.

Prezident Miloš Zeman tradičně usedl před televizní kamery a ve svém vánočním poselství shrnul, co se v České republice tento rok podařilo a co ne. Ocenil např., že se české ekonomice daří. Uvítal růst důchodů i mezd, ale apeloval na politiky, aby na seniory mysleli ještě více. Aby napříště zvedali důchody všem stejnou částkou, aby nerostla propast mezi starými a novými důchody. Doporučil také snížit dávky lidem, kterým se nechce pracovat.

„Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, resp. míru chudoby v EU. Náš ekonomický růst je jedním z nejvyšších, a naopak naše zadluženost jednou z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat? Měli bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů,“ uvedl Zeman.

Nepotěšil ovšem státní zaměstnance. U vědomí toho, že v soukromém sektoru schází několik desítek tisíc zaměstnanců, by vzal Zeman mnohé státní úředníky a poslal by je pracovat k soukromníkům.

„Růst hrubého domácího produktu je výborný, ale musí být doprovázen růstem životní úrovně. Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd. Pod tlakem nedostatku pracovních sil, který nutí zaměstnavatele k tomu, aby tyto mzdy zvyšovali, neboť jinak jim pracovníci utečou jinam. A měl bych jeden námět, který se vám možná bude zdát bizarní. Před patnácti lety jsme měli osmdesát tisíc státních úředníků. Ne státních zaměstnanců, státních úředníků. Dnes jich máme sto padesát tisíc, protože se nám množí podle Parkinsonových zákonů. Kdyby se jich alespoň část z nich podařilo uvolnit, protože tito lidé si často jenom vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce. Teď mě státní úředníci určitě nebudou mít rádi, ale já to s nimi myslím dobře. Tolik k ekonomické situaci České republiky,“ pokračoval prezident.

Pár slov přidal i k zahraniční politice. Prezident připomněl, že jsme členy NATO a EU. V obou těchto uskupeních bychom se podle jeho názoru měli chovat jako sebevědomý a hrdý národ, který říká své názory a nebojí se nahlas promluvit ani tehdy, když se nám něco nelíbí. Např. při řešení migrační krize.

„A naším národním zájmem pochopitelně je zachování suverenity České republiky. Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. A věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a že za rok už se o něm nebude mluvit,“ zdůraznil Zeman.

CELÝ PROJEV PREZIDENTA ZEMANA ZDE

NATO by mělo být podle názoru prezidenta mnohem aktivnější v boji s islámským terorismem.

Pár slov přidal i k vnitropolitické situaci. Politikům vzkázal, že nehodlá vypisovat předčasné volby a že jim dá dost prostoru k vyjednávání o kabinetu, který se zrodí na základě výsledků z podzimních voleb.

„Myslím si, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuse docela dobrým výchozím materiálem. Když mluvím o Babišově vládě, chtěl bych poznamenat, že jsem dostával moudré rady, které mi říkaly, nejmenujte Babišovu vládu dřív, než Babiš získá důvěru v Poslanecké sněmovně,“ prozradil prezident.

„Ale to by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce tady povládne Sobotkova vláda v demisi, a to si snad proboha nikdo nepřeje. Nechci vás strašit Belgií, kde jednání o vládě trvalo dva roky. Myslím si, že během několika málo měsíců se podaří mít zde vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, a nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů, tak aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný,“ pokračoval.

Nakonec odmítl myšlenku, že by volby v Česku ovlivňovaly tajné služby jiných zemí, na což jako na možnost upozorňoval jeden z jeho protikandidátů – profesor Jiří Drahoš. Zeman věří, že lidé mají dost zdravého rozumu a ovlivnit se nedají.

Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí.

„A nyní mi dovolte, abych připil na vítězství zdravého rozumu, na úspěch České republiky a na úspěch nás všech. Šťastný a veselý nový rok,“ uzavřel prezident.

