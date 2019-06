Když Babiše viděli s Trumpem, přitvrdili. Nejsou to náhody. Příští demonstrace na Letné bude jiná. Analytik Štefec o věcech z pozadí protestů

Vojenský analytik Jaroslav Štefec si všímá ve spojitosti s auditem a demonstracemi dvou věcí:

„První, že ten obrovský tlak proti AB akceleroval velmi zásadním způsobem po jeho návštěvě USA a viditelně dobrých kontaktech s administrativou Donalda Trumpa. Aktuálně podtržených neformálním setkáním AB–DT (podle ČT24 ‚okrajovým‘) na oslavách D-Day v GB, kde se této ‚cti‘ dostalo podle všeho už jen Andělce Merkelovic." Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 18% Neokrádá 82% hlasovalo: 12118 lidí

A druhé, že podezřelého lumpa, darebáka, kradače dotací a podobně nechali sedět při oslavách Dne D bezprostředně za zády britské panovnice jen dvě sedadla od amerického prezidenta.“

Dle Štefce se u těchto akcí dbá na symboliku, ne na diplomatický protokol a abecední pořadí. „Smutná tvář česko-slovenského premiéra, vykukující za zády hovořící Alžběty v jedné řadě s Donaldem T. není náhoda. Stejně jako absence jinak obvyklých informací o potenciální účasti americké ambasády při organizaci těchto protestů,“ spekuluje Štefec.

„Oficiálních komentářů na toto téma jsem moc nečetl. Vlastně žádný. Ale jedna věc je po zveřejnění tohoto snímku prakticky jistá. Příští demonstrace nebude na Letné. A pokud ano, už to rozhodně nebude další ‚největší politický protest po sametu‘. Jen trapnost...“ zakončuje svou úvahu vojenský analytik.

Petr Kamberský z Lidových novin má za to, že Andreje Babiše čeká téměř nemožná volba: „Vypadá to, že se Babiš octl náhle úplně v koutě. Pokud různá ředitelství jedou stejnou linku, bude veleobtížné tento výklad střetu zájmů zvrátit. Což by znamenalo buď se vzdát postu premiéra, nebo jakéhokoli vztahu k Agrofertu. Pro Babiše Sofiina volba.“

Podnikatel Petr Sedláček na toto téma dodává: „Babiš je v hajzlu, to se celkem ustát nedá, teďka jsem jenom zvědav na ty státní zástupce a policisty, v okamžiku a v té samé minutě, kdy nebude premiérem, by měl nakráčet do vazby (trošku pozdě, ale už z něj nebudou muset mít strach, už to bude jenom toxický odpad).“

Stanislav Biler z Žít Brno se zase směje těm, kdo zpochybňují počet demonstrantů na předvčerejší demonstraci. „120 tisíc lidí se zdá hodně, ale není to nic, co by nešlo logicky vysvětlit. Minulý týden jsem seděl v jedný čtyřce, kde celou situaci shrnul vitální starý alkoholik svým míň vitálním kolegům alkoholikům, jejichž role se smrskla na uznalé přikyvování, cucání piva a další míň i víc uznalé přikyvování,“ uvádí svůj příběh a přidává údajně zaslechnutý monolog:

„Však máme republiku, nebo ne?

- všichni přikyvují

A v republice se nic neděje jen tak, je to tak?

- všichni přikyvují

Šak si všimněte, jak mají šeci stejný cedule a nápisy, to je šecko organizovaný. To jim někdo rozdává, no ne?

- všichni přikyvují

A só tam samí študáci. To je jasný. Ti smrdí korunou. Nic nemaj a za pár kaček budou řvát cokoli, je to tak?

- všichni přikyvují

Já nevím, jestli to platí Brusel, nebo ten Soros, ale zadarmo tam rozhodně nikdo není, transparenty, pódium, mikrofony, to není zadarmo todle, a musí platit fakt dobře, jinak by tam tolik lidí nikdy nebylo, no ne snad?

- všichni přikyvují

Na co je tolik študáků? Vylezou ze školy a mají všici hovno, ví hovno a umí hovno. Babiš je bohatej, něco dokázal, sám, svýma rukama, a to je sere, nemám pravdu?

- všichni přikyvují

Tož, co s tim? Na vojnu s něma, no ne?

- všichni přikyvují

A pak do první linie. Však máme republiku, je to tak?

- všichni přikyvují“

„Je samozřejmě možný, že to bylo představení jen pro mě. Já tam vlezl na oběd a pak zase šel, a tak dycky, když tam vleze nějaký divný trouba, tak automaticky spustí představení, který je součástí světovýho kulturního dědictví UNESCO pod názvem Česká hospoda. Hned jak sem vypadl, tak jistě řešili klimatickou krizi a zda je vůbec možné se ještě smysluplně vyjádřit, když už se všechny příběhy dávno rozpadly, tak jako se oni sobě navzájem rozpadají přímo před očima,“ přidává svůj dovětek Stanislav Biler.

Fotogalerie: - Bureši za katr

Psali jsme: 120 tisíc lidí na demonstraci? Ne. 100 tisíc? Ne. 90 tisíc? Ne. 80 tisíc, hahaha, to těžko. Tady máte oficiální číslo ministra vnitra Blbé zprávy pro Milion chvilek. A aktivista Peszynski má strach: Babiš se odvrátí od EU! ,,Sračky na trakaři." Šokující info stran Milionu chvilek: Toto Kalousek nechce číst Ale lidi to zajímá! Železný na ČT griloval Babišova Brabce, který řekl, jaký je vlastně premiér

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas