Když Dufek odešel z TV. Zdeněk Pohlreich solil u Xavera

Hned zkraje se řešila slova odboráře Dufka o očistném krachu restaurací. "Mně to připadá jako úplná zhovadilost. Takové prohlášení v takové době, nezakládající se na čemkoliv rozumném, mi připadá jako z jiné planety, pro mě je to úplně nepochopitelné," komentoval odborářův výstup na CNN Prima News, kterého se také zúčastnil. Na Xaverův dotaz doplnil, že se po natáčení s Dufkem nebavill. "Myslím, že je lepší, že jsme to neudělali," naznačil restauratér.

Dále se trefoval do Dufkových statistik, tedy že je v Česku 40 tisíc restaurací, ve kterých pracuje 80 tisíc lidí. Pohlreichovi se nezdálo, že by restaurace či hospoda mohla fungovat s dvěma zaměstnanci, jak vychází z tohoto průměru.

Xaver se zeptal, jak je to s rozvozem mimo velká města. "Myslím si, že všichni soudní lidé, kteří měli ten byznys takový vachrlatý, tak to zavřeli," odpověděl Pohlreich a dodal, že malá hospoda na vesnici to má snažší. "Já kdybych dělal hospodu u nás na vesnici, tak to vypnu a počkám si do jara. Snažil bych se to přežít." V malých městech prý záleží na tom, zda si obyvatelé spíše vaří nebo objednávají, ale to musí mít zmapované lokální restauranty.

V současnosti je podle něho restauratérství víc práce za méně peněz. "Mě to v životě nenapadlo, ale musím otevřeně říct, nandat jídlo hezky na talíř je daleko jednodušší, než to dát do krabičky. Vzít tu krabičku, dát to tam, někdo to musí zatavit, někdo to musí zkompletovat do těch tašek, taška se musí odnést někomu, kdo to předá. Je to strašně moc práce navíc, hrozně moc pohybů navíc. A protože ta cena je jaká je, tak ta tržba tomu objemu té práce ne úplně odpovídá, tak, jak jsme zvyklí," vysvětlil s tím, že také teď nemají tržbu za nápoje, bez které většina restaurací nedokáže přežít.

Také představil svůj projekt OneMenu, na kterém pracuje s firmami Liftago a Storyous. Cílem je vytvořit rozvozovou firmu, která je spravedlivější ke všem zúčastněným. "Hodně se o tom mluvilo, že rozvozové firmy si účtují velmi vysokou provizi. My jsme se snažili vytvořit jiný systém, který bude nahrávat více těm restauracím. Nezakomponováváme cenu dopravy do ceny jídla. Což je sice taková šikovná marketingová hláška, ale ty restaurace jsou na tom dost bity. Protože tam se shodí z té tržby 30 % a pak oni zápasí s tím zbytkem," uvedl Pohlreich. Dovoz v tomto systému platí zákazník, ne restaurace, což vysvětlil na příkladu. Podle současného systému, když je objednávka za 2000Kč, tak si za přepravu společnost vezme 600Kč. Zatímco podle Pohlreichova systému by přeprava stála jen fixních 150Kč.

Pohlreich se také jednoznačně vyjádřil pro to, aby zákazníci restauracím poskytovali zpětnou vazbu. Dodal, že se zabývá v podstatě jen tou negativní, protože na současný režim přešli v podstatě za pochodu. A pokud je stížnost smysluplná, tak se snaží nepříjemnost "vyžehlit".

"Klidně si stěžujte. Mně nevadí stížnost, přísahám Bohu, že ne. Když si lidé stěžují, máme ještě šanci s tím něco udělat. Daleko horší je, když vám to někdo nenapíše v té restauraci, ale vyvěsí to na bůhvíjaké sociální sítě, tak to je blbý, s tím nedokážete nic udělat," vysvětlil, proč se snaží si takto zákazníky předcházet.

Řešilo se i téma spropitného. Podle Pohlreicha okolo něho funguje "tmářství". "Tady to spropitné je takové tabu, strašně málo lidí v České republice si uvědomuje, že to spropitné k tomu prostě patří. Jako třeba ten pán, o kterém jsme se tady bavili na začátku, ten to asi nechápe, ale dýško k tomu prostě patří. Hospoda, číšník, dýško. To vždycky bylo. To jsou takové typové obory, které prostě to dýško musí dostat a já si myslím, že si nemusíme lámat hlavu s tím, zda je to složitě zdaněné, nezdaněné nebo jaké," mínil.

Doplnil, že je rozdíl, když někdo dává spropitné platební kartou nebo v hotovosti. "Spousta lidí si neuvědomuje, že když dává to spropitné v restauraci na platební kartu, tak polovina toho propadne státu, protože se z toho platí zdravotní a sociální pojištění. To třeba nikdo neví. Takže když chcete dát někomu dýško, dejte mu ho v hotovosti," doporučil. Ze spropitného placeného kartou dostane prý zaměstnanec asi 45 %, protože jde přes výplatu.

Xaver se ještě ptal, jak mohou lidé v médiích Pohlreicha podpořit. Restauratér řekl, že když si ho pozval a když si bude v jeho restauraci objednávat obědy, tak to bohatě stačí. "My nejsme zvyklí, že nám někdo nějak moc pomáhá, my jsme naučení si většinou pomoci sami. A to jediné, zní to jednoduše, je utrácet tam, kde to máte rádi. To je celé. My víme, že na žádnou velkou pomoc nemáme ani právo, ani nárok, že si to musíme oddělat sami a jsme rádi, že můžeme dělat tu práci dál, že nemusíme sedět doma a nemusíme se přeškolovat na bůhvíco. Tohle bohatě stačí," krotil moderátora.

