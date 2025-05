Když Pavel, tak i Votápek. Kalousek už komunismus neřeší, ale Marvanová ano

V přípravách na volby do Poslanecké sněmovny vrcholí debaty o krajských kandidátkách. Právě v Karlovarském kraji se objevil ostrý nesouhlas uvnitř Pirátů se jménem, které strana zvažuje postavit do čela – jde o známého komentátora a experta na Rusko Vladimíra Votápka.

Některým členům vadí jeho minulost spojená s bývalým režimem. Uvnitř strany se však zvedla vlna odporu – mezi členy koluje petice, která požaduje, aby byl z kandidátky stažen. Kritici upozorňují především na jeho minulost: Votápek byl za minulého režimu členem KSČ a působil jako učitel marxismu-leninismu.

„Pan Votápek je veřejně známý svou předchozí aktivní příslušností ke Komunistické straně Československa – podle veřejně dostupných zdrojů absolvoval prestižní moskevskou univerzitu, vyučoval marxismus-leninismus na vysoké škole a byl členem KSČ kontinuálně od roku 1978 do roku 1992 –, což je v rozporu s hodnotami, které Pirátská strana dlouhodobě zastává – tedy transparentnost, otevřenost, ochrana lidských práv či odpor vůči totalitním ideologiím a režimům,“ píše se v petici.

Do debaty o kandidatuře Vladimíra Votápka se zapojil i bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ve svém vyjádření uvedl: „Nemám z toho žádnou radost, ale je to objektivní fakt: tahle diskuse byla uzavřena volbou prezidenta v lednu 2023,“ napsal na sociální síti X v narážce na zvolení Petra Pavla prezidentem, přestože má za sebou komunistickou minulost.

„Pan Votápek si to ‚prostě odpracoval‘. Tečka,“ doplnil Kalousek poukazující nepřímo na to, že i komunistická minulost Petra Pavla je často omlouvána jeho dlouholetou službou demokratickým institucím, zejména v rámci NATO.

Závěrem Kalousek upozornil na v Česku oblíbený dvojí metr, který se uplatňuje i v případě Votápka: „Není možné tvrdit, že si to někdo odpracoval, a jiný zase ne. Podle toho, jak se nám to hodí.“

Na Kalouskův příspěvek zareagovala senátorka Hana Kordová Marvanová. Podle ní není problémem pouze formální členství v KSČ před rokem 1989, ale především jeho aktivní role v rámci režimu. „U p. Votápka nevadí jen jeho členství v KSČ do r. 89. Ale on byl přímo propagátor komunistické ideologie, učil vědecký komunismus, do r. 92 pomáhal KSČM,“ upozornila.

A v této souvislosti připomněla snahy demokratických sil o zákaz komunistické strany. „My jsme chtěli potrestat komunistické zločiny, zakázat KSČ. A on? Pomáhal, aby komunistická strana přežila. A teď o tom mlčí,“ dodala někdejší poslankyně, ale také disidentka v dobách komunismu Hana Kordová Marvanová.

U p. Votápka nevadí jen jeho členství v KSČ do r. 89. Ale on byl přímo propagátor komunistické ideologie, učil vědecký komunismus, do r. 92 pomáhal KSČM. My jsme chtěli potrestat komunistické zločiny, zakázat KSČ. A on? Pomáhal, aby komunistická strana přežila. A teď o tom mlčí. https://t.co/9gt5ztG6nC — Hana Kordová Marvanová (@HanaMarvanova) May 28, 2025

Sám Votápek reagoval na petici v rozhovoru pro Ekonomický deník, a to způsobem, který mnohé překvapil. Na žádost o vyjádření totiž reagoval: „K petici, která má 21 podpisů? Děláte si ze mě p*del? Ne, no dobře, tak jak myslíte: takže ještě jednou, chlapci na to mají právo.“

Pak se jal vysvětlovat, že členství v KSČ lituje, ale z politiky jej rozhodně nediskvalifikuje. „Protože jsem toho udělal pro demokracii a pro omezení vlivu Východu mnohem víc než kdokoliv z nich,“ vysvětlil někdejší konzul v Petrohradu, který po vynuceném odchodu z Ministerstva zahraničí v postsovětském regionu působil obchodně.

Svůj odchod z Ministerstva zahraničí v důsledku ztráty bezpečnostní prověrky vysvětluje tak, že se snažil „zabránit tzv. ‚prodeji‘ ruského dluhu, což byl tunel, který ČR připravil o cca 70 miliard Kč“. „Už více než 20 let systematicky komentuji evropskou a českou východní politiku. Snažím se odbornou i laickou veřejnost informovat o vývoji v tomto regionu, pokouším se vyvracet mýty a fake news a varovat před riziky vycházejícími především z rostoucí agresivity Putinova režimu,“ představuje se na pirátském webu.

Ekonomickému deníku pak řekl, že od roku 1991 brání hodnoty liberální demokracie. A novináři Janu Hrbáčkovi, který jej oslovil, po dotazu vzkázal: „Já si vás teda teď momentálně zařazuji do rubriky lidí, kteří účelově manipulují prostorem. Máte šanci se z té rubriky dostat, když si spolu nějak rozumně popovídáme.“

Podle některých Pirátů je toto vyjadřování jen dalším důkazem, že Vladimír Votápek není důstojným reprezentantem moderních demokratických hodnot.

