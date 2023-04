Když mluví mezi sebou. Ukrajina: Stropnický vynesl, co slyšel

Za svou mírovou iniciativu sklidil bývalý politik Matěj Stropnický hodně nadávek. Populista, chcimír, dezolát či kolaborant. Ta poslední už mu vadí. „Kdybych byl milionář, tak se asi mohu soudit s těma novinama. Asi bych ty věci prostě vyhrál. Ale teď jít do nějakého soudu, to je prostě na dlouho, to je lepší udělat rozhovor a dělat si z toho trošku srandu,“ říká v rozhovoru s Tomášem Lukavcem. Nemá iluze, že jeho mírová iniciativa povede ke konci války. Ale v Evropě je jich hned několik a v červnu má být velké setkání. Iniciativu zorganizoval, aby se za mír nemuseli za Čechy zasazovat Němci.

Má pocit, že „zakázaných“ výroků je čím dál více. „Slovo ‚mír‘ samo o sobě, to už jste kolaborant. Když řeknete, že jste pro mírové řešení a ukončení toho zabíjení, tak jste vlastně proruský šváb, který ve skutečnosti chce pomoct Putinovi. Přitom já vůbec neregistruju, že by Putin chtěl nějaký mír,“ poznamenal Stropnický s tím, že si nemyslí, že výzvy k míru nahrávají kterékoliv ze dvou stran konfliktu.

Zastání se lidí na náměstích pak vede k tomu, že budete označen za dezoláta, pokračoval bývalý politik a aktivista. A obecně cokoliv mimo mainstream dle něho není povoleno. Zastávání se lidí je pak populismus. „Kdo si myslí, že bychom si mohli odepřít nejdražší stíhačky na světě a místo toho nesnižovat valorizaci důchodcům, tak to když řeknete, tak pak jste populista,“ vyjmenovával a poukázal, že zatímco šetření na důchodcích je bráno jako rozpočtově zodpovědné, utrácení za stíhačky jako nezodpovědné bráno není.

Označen byl prý za všechny tři, přičemž označení za kolaboranta už je podle něho „trochu moc“. „To je jako fakt hodně nehorázný,“ řekl, jinak mu různá přízviska ani nevadí.

„Kdybych byl milionář, tak se asi mohu soudit s těma novinama. Asi bych ty věci prostě vyhrál. Ale teď jít do nějakého soudu, to je prostě na dlouho, to je lepší udělat rozhovor a dělat si z toho trošku srandu,“ usuzuje.

Pořádá na téma válka na Ukrajině debatu a chce na ní i zastánce toho, aby válka pokračovala. Dodal, že si nemyslí, že by dotyční byli krvelační, ale myslí si, že postup je správný a jinak to nejde, protože Ukrajina musí vyhrát. „Ale nikdo tam nechce přijít, z těch oponentů. Protože nikdo nechce být ten, kdo vypadá, že tu válku hájí,“ domnívá se bývalý politik. „Ale pak když jsou mezi sebou, novinář na Seznamu nebo v HN či v ČT, tak tam se samozřejmě poplácávají po ramenech a říkají: Jo, musí se pokračovat, do posledního muže a jedeme dál,“ dodal a zhodnotil: „Tohle mi přijde jako srabáctví.“

Debata je podle něj hodně cenzurovaná, i když se toto slovo nadužívá. A podotkl, že zase přijde výsměch, že veřejně prohlašuje, že je cenzurován. Na to namítl, že v „oficiálních médiích“ tento prostor skutečně není, takže pak lidé chodí právě na internetové kanály. „Kde zaniká prostor pro diskuzi, tam dříve nebo později zaniká demokracie,“ varoval.

Uznal, že proti válce protestuje málo lidí, pod výzvou je podepsaných jen asi 16 000. Nicméně, někteří by podepsat chtěli, ale mají obavu z konfliktu v rodině nebo v zaměstnání. „Dokonce i někteří ti známější lidé mi říkali, jaké mají problémy se zaměstnavateli,“ svěřil se. Jeden ředitel galerie mu dokonce řekl, že když jeho podpis vešel ve známost, tak si tři umělci odnesli svá umělecká díla z probíhající výstavy. „Kam jsme došli, jenom abychom věděli, kde se teď nacházíme,“ komentoval Stropnický.

Když ho lidé posílají do Ruska, on je posílá bojovat za Ukrajinu. „Jiná odpověď proti takhle pitomému útoku ani není,“ prohlásil. Je si vědom toho, že strany k mírovým jednáním nepřivede jedna iniciativa z Česka. „I kdyby měla 500 tisíc podpisů, jako že jich má 16 tisíc,“ dodal. Ale mírových iniciativ je v Evropě více, v červnu bude jejich konference ve Vídni a Stropnický má v plánu se zúčastnit. Výstup bude zaslán Evropskému parlamentu. „Já jsem nechtěl, aby Česko mělo ostudu, že se tu nic neděje a musí to za nás dělat Němci,“ zmínil jeden z důvodů, proč iniciativu zorganizoval a doplnil, že v Německu iniciativu podepsalo cca 800 tisíc lidí, tedy jedno procento obyvatel.

I když se na jejich hlavu snáší nenávist a dehonestace, je Stropnický rád, že téma míru bylo navráceno do veřejné diskuze. Podle něho každá válka nakonec skonči diplomaticky, ale je třeba, aby to bylo co nejdříve.

Stropnický souhlasil, že za covidu se „nažral“ farmaceutický byznys, a nyní jsou zlatá léta pro ten zbrojařský. Podle něho chtějí jeho zástupci na Ukrajinu poslat moderní zbraně, aby státy pak musely doplňovat stavy. „To je to, kam nás ten zbrojní průmysl chce dostat. Tady už dlouho nebyla válka, do které by se zapojilo hodně zemí, které mají hodně peněz. Často se válčí tam, kde moc peněz není, když to tady je najednou širokým mediálním prostorem ta válka legitimizovaná. Pro zbrojaře ideální situace, miliardy tečou,“ soudí.

Sám ubytoval dle svých slov celkem asi 20 uprchlíků z Ukrajiny, z nichž někteří se na Ukrajinu vrátili, jiní si anšli práci v Praze. Jedna rodina zůstává. Dotyční si podle rozhovorů přáli se vrátit domů tam, kde nebude válka. Má za to, že válka je mimo jiné i selháním politiků.

