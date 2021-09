Když se zvedne vlna afghánských migrantů... Orbán má plán, Babiš už pomáhá

reklama

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 8% Nevadí 83% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 32804 lidí

A podpoří premiér Andrej Babiš (ANO) premiéra Orbána ve sporu s Evropskou unií o stavu vlády práva v Maďarsku? „Samozřejmě že jsme to na Evropské radě řešili opakovaně. Není to jen záležitost Maďarska, ale je to i záležitost Polska. Dokonce jsme měli na to i speciální večeři, kde i pan maďarský premiér i pan polský premiér chtěli jasně, aby Evropská komise řekla definici... jak se to měří. Protože pro obě tyto země rozhodující je, jak se k tomu vyjádří evropský soud. A ne Evropská komise, která samozřejmě, nebo Evropský parlament, který je pod politickým vlivem různých evropských frakcí, které by samozřejmě asi rády viděly nějaké jiné premiéry v Polsku nebo v Maďarsku a samozřejmě i v Čechách,“ odvětil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K ukrajinsko-maďarským vztahům směřoval další dotaz – kdy podle všeho vzniká konflikt. „Včera jsme podepsali dlouhodobou smlouvu o dodávání plynu, a to se nelíbí ukrajinské straně,“ sdělil novinář. „Chtěl bych jednoduše dát najevo svoje stanovisko. Maďarsko je suverénní země. A kupujeme energii a plyn od toho, od koho chceme. My o tom rozhodujeme výlučně a jen my, že tato energie se jak dostává do Maďarska, jakou cestou. A když rozhodujeme o možných cestách, tak máme jedno jediné hledisko. Že která cesta nám zaručuje největší bezpečí – a tam, kde to není, ta dodávka plynu nebo energie, nejbezpečnější, tak tu cestu zvolíme a nikdo nám do toho nemůže kecat a mluvit. Ukrajina s tím nemá nic společného, to je otázka maďarské suverenity,“ sdělil Orbán.

Psali jsme: „I kalhoty nám EU sebere. Zabráníme tomu.“ Orbán bez milosti. Děkoval Babišovi

Maďarský premiér se také rozhovořil o bitvách jeho země s EU. „Jedna bitva se týká migrace. Oni chtějí migranty, my nechceme. Druhá velká bitva, to jsou záležitosti LGBTQ. My nechceme umožnit, aby žádní aktivisté nemohli ovlivňovat výchovu dětí kromě rodičů a chtějí poslat do škol své aktivisty a my to nechceme. A třetí věc, že dělají, provozují takovou zelenou politiku, že maďarští a středoevropští lidé prostě přijdou i o své ošacení, že to bude všechno tak drahé,“ zmínil Orbán.

Psali jsme: Překvapení ze sídliště: Volíme Flákance a Bobo. S Babišem jsme skončili, všechno zdražil Hospodářská komora: České firmy míří do Ázerbájdžánu a Arménie Pavel Smutný: Význam svaté Ludmily je stále nedoceněn Jan Campbell: Po volbách v Rakousku a Německu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.