Když vyhraje Harrisová. Musk těsně před volbami zmrazil USA

Rogan Muskovi poděkoval za to, že koupil Twitter. Podle něho tím Musk zasáhnul do historie. „Byli jsme na dráze cenzury a kontroly narativů, která neměla v minulosti obdoby. Můžeš zapomenout na to, co dokázali, když měli pod kontrolou média a noviny, ve srovnání s tím, co dělali se sociálními sítěmi, jak potlačovali informace,“ řekl Rogan a jako příklad dal kauzu notebooku Huntera Bidena.

Ta propukla těsně před americkými volbami v roce 2020, 50 bývalých pracovníků bezpečnostních služeb to označilo za ruskou dezinformaci a Twitter pak tuto informaci cenzuroval a potíral. „Kdybys nekoupil Twitter, tak bychom se o tom nedozvěděli,“ děkoval Joe Rogan za tzv. Twitter files, tedy zveřejněnou historii nátlaku na cenzuru na Twitteru.

Musk zase připomenul, jak byl z platformy vystrnaděn Donald Trump, ještě když byl prezidentem. To mu přišlo šílené, zvláště když Trump nabádal ke klidu a k tomu, aby jeho příznivci neničili cizí majetek. Tudíž o akvizici Twitteru přemýšlel ve stylu: „Pokud to neuděláme, tak jsme nahraní.“ Také zmínil, že sociální síť byla předražená a stále se ho snaží dostat některé levicové neziskovky přes bojkot reklamy. Dodal, že takové organizace se nejlépe poznají, pokud mají „orwellovské jméno“, například Centrum pro potírání digitální nenávisti. Odhadl, že pokud vyhraje Trump, bojkot ustane, ale pokud Kamala Harrisová, tak zesílí.

V tomto případě pak prý nakonec jeho síť zavřou. „V žádném případě Kamalin režim nedovolí, aby síť X existovala,“ vyjádřil se. Odhadl, že v takovém případě by útok byl veden přes ministerstvo spravedlnosti. Jako příklad zmínil současnou kauzu, kdy ministerstvo spravedlnosti žaluje jeho společnost SpaceX, že nezaměstnává uprchlíky a azylanty, ale to firmě nedovolují zákony o státní bezpečnosti. „Ať děláme, co děláme, vždy je to špatně,“ poznamenal. Tento postup přirovnal k výroku šéfa stalinské NKVD Beriji „ukažte mi člověka, a já řeknu, jaký spáchal zločin“. Musk ještě poznamenal, že demokrati dělají všechno, z čeho pak obviňují Trumpa, že plánuje dělat.

Rogan zmínil, co mu YouTube prováděl s jeho interview s Trumpem. Například že ho nebylo možné nalézt při vyhledávání na stránce. Nebo že se nezobrazovalo v trendujících videích, ačkoliv ho každou hodinu vidělo dalších 1,5 milionu lidí. Má za to, že Musk tím, že koupil Twitter, donutil i ostatní, aby méně cenzurovali. S tím majitel sítě souhlasil a dodal, že pak skutečně je cenzura na ostatních sítích tak očividná, že od ní provozovatelé musejí alespoň trochu upustit. Muskův přístup k „dezinformacím“ je jednoduchý, jít ke zdroji výroku.

S Roganem se Musk také shodl, že lži o Trumpovi ze strany tradičních médií přesahují únosnou mez. Například přirovnávání Trumpových setkání s těmi nacistickými. Musk podotkl, že na setkání v Madison Square Garden byly vlajky Izraele, dobrá čtvrtina řečníků byli židé a v davu byli pravděpodobně představitelé každé rasy a náboženství v USA. A ptal se, co je pak na takovém setkání nacistického.

Řeč přišla i na to, jak sociální sítě cenzurovaly během covidu, kdo měl omezené příspěvky jen za to, že dumal nad otázkou, zda virus neunikl z laboratoře.

Řešila se také aféra s veverkou, kterou nechaly úřady usmrtit kvůli podezření na vzteklinu, ačkoliv veverka byla sedm let domácím mazlíčkem. Musk se vyjádřil, že na sociálních sítích jsou i lidé, kteří jsou rádi, že veverku usmrtili, protože to byla „MAGA veverka“. „Takže jděte a volte, když už kvůli ničemu jinému, tak pro Oříška,“ zažertoval.

Kromě toho moderátor nadhodil řeči o „ničení demokracie“. „Takže abychom zachránili demokracii, tak musíme zvolit kandidátku, která nekandidovala ve straně, je nejmíň oblíbená viceprezidentka, a pak z ní média a celá ta mašinérie udělala naši budoucnost,“ ironizoval a pokračoval: „Bude hlas změny, ačkoliv je současnou viceprezidentkou.“

Musk souhlasil, že se skutečně jedná o historickou volbu a připomenul, že před těmito volbami nebyl politicky aktivní. „Pokud nezvolíme Trumpa, ztratíme demokracii, ztratíme systém dvou partají. Vysvětlím, je jen šest nebo sedm států, kde se mění, koho volí (tzv. swing state – pozn. red.). Rozdíl mezi vítězstvím a prohrou v těch státech je malý, většinou tak 10 až 20 tisíc hlasů. A co demokratická vláda dělala, je, že do těchto států přivážela velké množství nelegálních migrantů. Můžete se na to podívat na stránkách vlády, nemusíte se spoléhat na mě. A vidíme tam trojciferné přírůstky nelegálů v každém tom státu. Někde i sedmisetprocentní nárůst. To jsou obrovská čísla. Pokud máte stát, kde je rozdíl 10 až 20 tisíc a dodáte tam 200 000 nelegálů, tak to už nebude swing state, ale bude volit demokraty. A jakmile začne volit demokraty, tak už žádné volby nejsou, už jsou jen volby u demokratů,“ pravil. Dodal, že to ani není konspirační teorie, že jde o prostou otázku motivací. A pokud chtějí demokraté vyhrávat, tak musejí tyto státy dostat na svou stranu.

Varoval, že pak to dopadne jak v Kalifornii, kde schválili zákon, že se u voleb nesmí vyžadovat důkaz totožnosti. „Důvod je, že chtějí fixlovat,“ konstatoval podnikatel a dodal, že všechny ostatní země doklad totožnosti požadují. „Tyto volby jsou poslední šance zachovat demokracii v USA, zapamatujte si moje slova,“ zopakoval. „Všude to bude jako v Kalifornii. Nebude kam uniknout,“ hrozil s tím, že tomuto sporu se na levici vyhýbají, protože čím více situaci člověk zkoumá, tím je mu jasnější, že je to pravda. „Jestli nemám pravdu, tak mi to dokažte,“ vyzval.

Přes otázku, kdo vlastně řídí Spojené státy, když Kamala dělá kampaň a Joe Biden je zjevně mimo, se diskutující dostali k tomu, Harrisová po Trumpovi také chtěla vystoupit u Joea Rogana. Jenže s podmínkou, že by rozhovor trval jen 45 minut. Musk k tomu konstatoval, že když je rozhovor dlouhý, tak se všichni nakonec odhalí. „Nemůžete opakovat fráze 3 hodiny,“ zdůraznil a dodal, že po 45 minut je to možné. A po rozhovoru s Trumpem, který má 3 hodiny, si Rogan řekl, že to je jediná férová možnost.

V příspěvku na síti X, kde propagoval svůj rozhovor s Muskem, pak Rogan uvedl, že Musk dává ty nejlepší argumenty pro volbu Trumpa. „A já s ním ve všem souhlasím. Pro ujasnění, to je volební doporučení Donalda Trumpa,“ prohlásil.

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn't for him we'd be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you'll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that's an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN — Joe Rogan (@joerogan) November 5, 2024

