Kecá vám do toho premiér i ministr vnitra, posmíval se Moravec Vojtěchovi. A pak vytáhl vtip o Babišovi a mobilu

V nedělních Otázkách Václava Moravce na sebe narazili ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, lékař a senátor Marek Hilšer a předseda České stomatologické komory Roman Šmucler. Moravec hned v úvodu začal šít do ministra Vojtěcha. „Vy už si ani nemůžete dovolit říct, kdy bude vaše tisková konference?“ chtěl vědět moderátor. A vytáhl vtip o Babišovi. Šmucler uklidňoval, že teď už o viru všechno důležité víme, a předestřel plán, podle nějž by nemocí měly projít 2 miliony Čechů.

„Pane ministře, vy už si ani nemůžete dovolit říct, kdy bude vaše tisková konference, protože vám do toho kecá premiér i ministr vnitra?“ otázal se Moravec hned na úvod, když narážel na to, že se měnil čas jak tiskové konference ministra zdravotnictví, tak doba, odkdy měla jednotlivá oznámená opatření platit.

Vojtěch odvětil, že s ministrem vnitra Janem Hamáčkem situaci neřešil, ale s premiérem Babišem (ANO) se po dynamickém vývoji situace rozhodli některá opatření uspíšit. „Diskutujeme o tom s panem premiérem a snažíme se najít nějaké kompromisní řešení,“ uvedl ministr.

„Neměl by se ale premiér držet stranou, protože vaše opatření mají vzejít debaty s odborníky?“ zeptal se Moravec

Vojtěch pravil, že jedná s odborníky, ale premiér je premiér. „On je pan premiér epidemiolog?“ chtěl vědět Moravec.

Vojtěch uznal, že Babiš není epidemiolog, ale jako premiér země má právo do různých jednání vstupovat.

Hilšer doporučoval, aby se ke zdravotnickým otázkám vyjadřoval ministr zdravotnictví a hygienici. Ostatní politici by si podle senátora měli uložit mlčenlivost. Včetně premiéra.

Když dostal slovo Šmucler, zdůraznil, že Česko má připravený dobrý plán a že má podle něj jet a nevyvolávat paniku.

„My máme skvělý plán. Když se o tom bavíme ve světě, tak to všichni obdivujou, a já bych požádal politiky, aby do toho mluvili co nejmíň. Takhle pojďme doporučovat štábní kulturu,“ pravil Šmucler, s tím, že není důvod panikařit, ale je třeba být ostražití.

Vojtěch se rozhodl lidi uklidňovat.

„Nic zásadního se neděje; máme tady velký počet nakažených, to je pravdou, ale ten počet těžkých případů je zcela nesrovnatelný. V Praze máme jednoho pacienta na jednotce intenzivní péče... to je nějaká krize? To žádná krize není! Musíme být obezřetní, ale nevyvolávejme tady, jako pan ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že je situace alarmující. Není,“ zdůrazňoval Vojtěch.

Prohlásil také, že v Moravskoslezském kraji se situace s ohniskem zvládla a je stabilní. „Ohnisko OKD je vyhaslé. Já myslím, že se nemůžeme bavit o nějakém systémovém selhání. to bychom ty nárůsty měli výrazně větší,“ řekl ministr.

Podle Šmuclera čísla ukazují, že těžký průběh nemoci covid-19 se děje asi u jednoho procenta lidí. Podobné statistiky prý říkají, že v rámci kolektivní imunity by u nás nemocí měly projít na 2 miliony lidí. Jedno procento těžkých průběhů je tedy asi 20 tisíc lidí, a tento objem je třeba rozdělit tak, aby se zdravotnický systém nepřetížil.

„My bychom to měli nastavit tak, aby se ty 2 miliony lidí nakazily do konce září. A teď už je na politicích, aby rozhodli, kolik nemocných bude v srpnu, kolik bude v září, a tak. Ale my už všechno víme,“ konstatoval Šmucler, s tím, že nesmí nastat souběh podzimních chřipek a covidu.

Moravec také otevřel otázku podzimních voleb.

Podle Vojtěcha je na Janu Hamáčkovi (ČSSD) jako ministrovi vnitra, aby to řešil např. skrze korespondenční hlasování nebo jakkoli jinak, pokud to půjde. „Pan ministr vnitra by si měl zamést před vlastním prahem,“ vypálil Vojtěch směrem k Hamáčkovi.

Šmucler z pohledu lékaře nenechal na politicích nit suchou. Doporučil, aby k lidem v karanténě dorazili lidé v ochranných oblecích a aby hlasovací lístky vydezinfikovali. „To je jen neschopnost technicky dotáhnout nějaký problém. Používají se velká slova, místo malých činů,“ řekl.

Vojtěch kontroval, že stát nekontroluje zdravotnictví jako celek, a když si nějaká soukromá laboratoř řekne, že si vezme 4 dny volna, tak resort prý nemá moc pák, jak to změnit.

Podle Šmuclera je další problém v tom, že IT odborníci, kteří staví tzv. chytrou karanténu, vycházejí z chybného předpokladu, že se covid může podařit vymýtit. „Ta idea, že tu chorobu vymýtíme, to je nesmysl. Až tu milion lidí bude mít nudli u nosu, tak končíme. Milion testů my tady nezvládneme udělat... a i kdybychom to zvládli, tak je otázka, jestli to má cenu,“ položil řečnickou otázku Šmucler.

Důrazně doporučil, aby byla obnovena samostatná výuka epidemiologie a hygieny, která tu fungovala do roku 1989, ale po sametové revoluci se změnila situace, samostatné vzdělání v tomto oboru bylo zrušeno, a podle Šmuclera je čas se k tomuto modelu vrátit.

„Ty hygienistky, který to vystudovaly, těm je dneska 50 až 60 a jsou to skvělý ženský, který odvádějí skvělou práci,“ vynášel epidemiology a hygienistky s hygieniky takřka do nebes Šmucler.

Problém však je, že v posední době vystudovali dva epidemiologové... a dnes nám chybí ve větším počtu.

Hilšer doporučil ministrovi, aby pečoval o lidi, o zdravotníky, aby se vrátil k rozšíření počtu epidemiologů a hygieniků v Česku, protože v normálních časech se může zdát, že nejsou tolik potřeba, ale v časech krize hrají nezastupitelnou roli.

Poté se ministra Vojtěcha zastal a odmítl volat po jeho odvolání. „Já nechci říct, že pan ministr je neschopný, to je docela laciná kritika. Nechme pana ministra pracovat,“ požádal.

Šmucler se k Hilšerovi přidal a ocenil, že Česko si v boji s koronavirem vede dobře. Konstatoval také, že jemu jako prezidentovi České stomatologické komory není nic do toho, kdo je ministrem, ale ministru Vojtěchovi zase není nic do toho, kdo vede tu či onu komoru. Vzájemně by si prý neměli mluvit do práce.

Jen požádal, aby žádní lékaři už nedostávali nějaké peníze nesystémově navíc, aby se všechno dělalo podle standardních mechanismů.

„To je peklo... my přece potřebujeme systém. A my máme systém, kterému se říká úhradová vyhláška. Protože, když se to děje jinak, tak tu mám stomatology, kteří říkají, jestli nebudeme stávkovat. Ale takovýhle systém já nechci,“ zdůraznil Šmucler, s tím, že to je sebevražda celého dnešního systému.

Podle Šmuclera není tato dotace ničím jiný než dárkem pro krajské a státní nemocnice před krajskými volbami. Nic víc.

Povede to jen k tomu, že ti praktičtí lékaři, zubaři a další, kteří nedostali odměny žádné, nebo jen malé, napříště pošlou své pacienty do oněch dotovaných nemocnic, protože momentálně mají pocit, že se na ně stát vykašlal.

V nemocnicích je prý plat sester něco přes 40 tisíc, a u lékařů je to 90 tisíc. Problém ale je, že doktoři na venkově často nemají dost peněz na to, aby si mohli dovolit zaplatit kvalifikovanou sestru. „Pak je to tak, že oni přijmou švadlenu a dají jí šestiměsíční rekvalifikační kurz,“ popsal situaci Šmucler.

Vtip o Babišovi

Moravec si poté znovu rýpl do Babiše.

„On koluje takový vtip, že koncepční práci na ministerstvech je možné dělat pouze ve chvíli, kdy se panu premiérovi vybil mobil,“ smál se moderátor.

Vojtěch prohlásil, že pan premiér na některé věci opravdu tlačí, ale i v takových situacích lze na ministerstvech pracovat.

Pár slov věnoval i situaci ve Správě státních hmotných rezerv. Vojtěch sliboval, že do podzimu bude mít SSHR rezervu ochranných pomůcek. Tato rezerva prý opravdu bude. „Musí být,“ zdůraznil.

Pokud jde o platy ve zdravotnictví, podle Vojtěcha může jít o růst kolem 5 procent, ale bude prý také záležet na tom, kolik pojistného se vybere.

Šmucler se postavil na ministrovu stranu proti odborům, které požadují růst platů zdravotníků až o 15 procent.

„My jako zdravotníci sice uvítáme nárůst platů ve společnosti, ale vnímáme také, co se děje ve zbytku společnosti, a udržet taky nějakou sociální kohezi. Nelze lidem, kteří spadnou do exekucí, říkat, že se platy lékařů navýší o 15 procent,“ pravil Šmucler.

