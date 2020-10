Kecat nesmysly! Flegrovi už došla trpělivost s Čechy: Uvidíte. A pak poslechnete

Hostem vysílání České televize před tiskovou konferencí vlády byl profesor Jaroslav Flegr. Dle něj se v současné době řítíme po dálnici a stále šlapeme na plyn. „Nebezpečí už dneska hrozí na každém kroku. To, že jsme opatření ještě nezavedli, to je nějaké politické rozhodnutí,“ pověděl. Politici se prý snaží ukázat brečící doktory v přeplněných špitálech a až poté šlápneme na brzdu. „Dokud ti lidi neuvidí na vlastní oči, že je malér, tak furt budou kecat nesmysly o nějaké chřipčičce,“ dodal.

Do živého vstupu před tiskovou konferencí vlády zamířil i evoluční biolog Jaroslav Flegr. „Mě překvapilo, že vy, jako často citovaný proponent toho poměrně přísného lockdownu, téměř nevycházení, omezení téměř stoprocentního kontaktu s lidmi, pokud bude trvat tato situace, že jste zavítal osobně sem k nám. Rozhodoval jste se dlouho?“ rýpl si moderátor do hosta. Přiznal, že váhal.

Živý vstup Jaroslava Flegra začal v 11 hodin 6 minut:

„Mně jde o to, jestli tuto situaci, která panuje v České republice, považujete za tolik závažnou, že už je na místě zavést ta nejpřísnější opatření, jak často říkáte,“ chtěl vědět moderátor. „Já myslím, že včera bylo pozdě zavést ta opatření. Nebezpečí už dneska hrozí na každém kroku. To, že jsme je ještě nezavedli, to je nějaké politické rozhodnutí, protože zřejmě by v současném naladění obyvatelstva to prostě lidi nevzali a kdo ví, jestli by to dodržovali, takže předpokládám, že politici se možná snaží ukázat ty brečící doktory v přeplněných špitálech, což bude relativně brzy a pak se šlápne na brzdu,“ vysvětlil Flegr.

Politici prý nemají jak jinak oslovit obyvatele. „Dokud ti lidi neuvidí na vlastní oči, že je malér, tak furt budou kecat nesmysly o nějaké chřipčičce,“ dodal.

Poté rozvedl termín behaviorální imunita, se kterým často pracuje. „My jsme se prostě neimunizovali tím, že jsme neviděli ty mrtvé a neviděli jsme ty přeplněné špitály, že obyvatelstvo celkem spontánně si nasadilo na jaře ty roušky a dokonce si je ušilo a tak dále, takže prostě jsme to neviděli, a tím pádem ty vnitřní struktury našeho mozku, kde se spustí ten alarm a přestaneme vycházet z domu, i když to nebude nařízeno, tak to se ještě nespustilo,“ pověděl. Prý však máme velkou behaviorální imunitu vůči naším voleným zástupcům, kterým nevěříme to, co říkají.

Současná situace má vypadat tak, jako že jedeme po dálnici a neustále šlapeme na plyn. Máme šlapat na plyn i přes to, že již měsíc nosíme všude roušky a jsou omezené kontakty. „To se pozná podle reprodukčního čísla. Jakmile klesne na jedničku, tak jsme sundali nohu z pedálu a teprve, když se dostane pod jedničku, tak to znamená, že brzdíme,“ pověděl. „Jestli to není spíš tím, že ten pedál nefunguje?“ zeptal se moderátor. Tomu tak prý není. „Zatím jsme prostě pomalinku přecházeli z toho, kdy se veřejně muselo tvrdit, že žádné nebezpečí není a vše je chřipčička, tak teď se musí přeladit to obyvatelstvo do jiného módu, že teda je zle a že se musí začít brzdit, ale zatím se nezačalo,“ dodal biolog.

Současnou vlnu dal za vinu politikům, kteří před volbami předstírali, že se nic neděje. „To, co bude, tak to bude s příchodem sezóny respiračních nemocí, pak to bude opravdu malér a může se stát, že potom ta populace nebude nebo ta epidemie nebude reagovat ani na ta velmi přísná opatření typu lockdownu,“ myslí si.

Problém tedy má být, až se citelněji ochladí. Dle Flegra by měl stoupnout infekční index přibližně na dvojnásobek. „Pak se to rozjede mnohem rychleji. Do té doby bychom měli vyprázdnit špitály a ne se je pokusit zaplnit na tu nejvyšší kapacitu nebo spíš přeplnit. I teď, kdybychom vyhlásili lockdown, tak se to deset dní neprojeví na počtu lidí přijímaných do nemocnic, takže se opravdu blížíme po té dálnici, šlapeme na plyn, před námi je ta betonová zeď a i když sundáme nohu z plynu, tak ještě dvanáct dní bude narůstat exponenciálně počet lidí přijímaných do nemocnic,“ pověděl.

