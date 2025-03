Keller připravil test pro občany. Zjistíte, zda jste sv*ně

Žijeme v náročné době a ukazuje se, že ne všichni občané jsou na úrovni problémů, které vytváří naše vláda. Už delší dobu plukovník Foltýn kultivovaně upozorňuje na to, že část našich spoluobčanů není dostatečně uvědomělá. Měli bychom si na takové svině dávat pozor. Jako pomůcka k jejich odhalení může posloužit jednoduchý test politické vyspělosti. Test byl vypracován bez finančního přispění odboru strategické komunikace STRATKOM.

1. Domníváte se, že vláda může občanům lhát?

a) Je povinností vlády lhát, pokud to přispívá k upevnění demokracie.

b) Vláda lhát může, ale jen v případě, kdy si toho nikdo nevšimne.

c) Kdo lže, ten krade.

2. Myslíte si, že zákaz koncertu Anny Netrebko v Praze na podzim 2023 byl správný počin?

a) Bylo to správné, šlo jednoznačně o bezpečnostní hrozbu.

b) Praha měla koncert povolit s podmínkou, že se bude konat ve Vídni.

c) O zákaz koncertu se přičinil náměstek primátora Prahy Jiří Pospíšil (TOP 09) ze vzteku, že on sám by to tak pěkně nezazpíval.

3. Je správné zavádět korespondenční volbu pro občany žijící v zahraničí?

a) Právo volit do českého parlamentu by měli mít pouze lidé žijící v cizině. Nepodléhají dezinformacím, protože se o dění doma nestarají.

b) Je úplně jedno, jak bude kdo volit, důležité je, jak bude kdo hlasy počítat.

c) Voliči v cizině by neměli být zvýhodňováni jen proto, že u nás neplatí daně.

4. Domníváte se, že Donald Trump je ruským agentem?

a) Ano, už od narození.

b) Ano, ale stal se jím teprve na přání své manželky Melanie.

c) Proč se ptáte mě? Zeptejte se Trumpa.

5. Myslíte si, že je rozumné vydávat na zbrojení 3 % hrubého domácího produktu?

a) Je to rozhodně málo, cílem by mělo být alespoň 7,5 %, jinak mír neubráníme.

b) Je to tak akorát, zvláště pokud bude HDP meziročně klesat.

c) Je to rozumné, ale jen z hlediska těch, kdo se přitom nabalí.

6. Věříte, že ministr vnitra Rakušan skutečně nepodepsal přijetí povinných kvót na migranty?

a) Vít Rakušan jasně řekl, že nepodepsal. Ten člověk už od pohledu není schopen lhát.

b) Podepsal, ale o kvóty se v žádném případě nejedná, jsou to pouze pevně stanovené počty.

c) Slovo kvóta pochází z latinského quota a znamená pevně stanovený počet.

7. Jak hodnotíte současný stav suverenity naší země?

a) Nikdy jsme nebyli suverénnější než dnes. Říkala to přece protektorka von der Leyenová.

b) Bylo by smutné, kdyby vláda složená z tolika suverénů vládla nesuverénní zemi.

c) Raději nehodnotím, nechci mít problémy.

8. Jaký je váš názor na Green Deal?

a) Green Deal by měl být mnohem ambicióznější, hlavně ohledně pálení listí.

b) Hodně pro něj udělal Frans Timmermans, odborník na středověkou francouzskou literaturu. Kdo jiný by měl rozhodovat o přechodu na elektromobilitu?

c) Jsem přesvědčen, že ve spojení s intenzivním zbrojením se vyřeší oteplení planety během pár sekund.

9. Co si myslíte o problémech Evropské unie?

a) Díky nedávnému českému předsednictví už EU přece žádné problémy nemá.

b) Problémem je korupce. Pokud se EU nerozšíří o Ukrajinu, korupci nevymýtíme.

c) Ano, Evropská unie je problém.

10. Jak na vás působí Petr Fiala coby světový lídr?

a) Je skvělý, ale je příliš skromný, měl by mít více sebevědomí.

b) Znám ho osobně, působil na mne jako světový lídr už v dětství.

c) Příslušné zdravotní ústavy jsou plné světových lídrů.

Vyhodnocení testu:

Za odpovědi v kolonce a) získává respondent 5 bodů. Za odpovědi b) získává 3 body. Za odpovědi c) získává jeden bod.

Kategorie, do níž se respondent svými odpověďmi zařadil:

10 až 20 bodů Jste politicky nespolehlivý, měl byste se jít udat.

21 až 30 bodů Jste spolehlivý volič vládní koalice, jenom se snažte

nepoplést letos v září volební lístky, soustředěnost

není vaše silná stránka.

31 až 50 bodů Měl byste pomýšlet na kariéru v politice. Konkrétně

vy v současné vládě ještě chybíte.

více než 50 bodů Získal jste více bodů, než bylo vůbec možné. Měl

byste se přihlásit ministru Rakušanovi jako

zájemce o sčítání hlasů v letošních podzimních

volbách.