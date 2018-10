Kiska vítal „přítele“ Macrona: Jsme spolu v úžasném projektu EU. Unie není problém, ale řešení všech problémů

Francouzský prezident Emmanuel Macron míří do Česka. Nejprve se však setkal se slovenskou hlavou státu Andrejem Kiskou.

„Milý Emanueli, vítej u nás v našem Slovensku. Je pro mě velkým potěšením, že jsem mohl přijmout francouzského prezidenta. Důvodů, proč je tato návštěva pro nás tak výjimečná. Jsem rád, že si takto připomínáme 100. výročí Československa. Milan Rastislav Štefánik působil ve Francii,“ připomněl Kiska úvodem tiskové konference. Připomněl i 25. výročí diplomatických styků. „Francie je pro nás důležitý spojenec, partner, ale hlavně přítel,“ dodal Kiska.

„Spolu jsme v úžasném projektu – EU, spolu jsme v NATO. Naše bilaterální vztahy jsou na velmi dobré úrovni,“ zdůraznil také Kiska. „Prezident Macron je silný. Má silnou vizi, jak má EU vypadat. Je lídrem v EU a nejenže hovoří o tom, jak bychom měli vidět Evropskou unii, ale také hovoří o tom, jaké by mělo být řešení problémů,“ sdělil Kiska.

„Budoucnost je v našich rukách, ale musíme za Evropskou unii bojovat. Musíme hledat společné řešení. EU není problém, EU je řešení. Na každý ze základních problémů, kterým čelíme – migrace, terorismus, ekonomický růst, na to žádná země nedokáže hledat odpovědi sama, ale musíme se spojovat,“ zdůraznil Kiska.

„Ubezpečil jsem pana prezidenta, že je životním zájmem Slovenské republiky být součástí Evropské unie,“ řekl Kiska. „Pravda, že jsou to výzvy, kterým čelíme. Byl jsem velmi rád, že pan prezident mě ubezpečil v tom, že jakékoliv dělení na západní a východní Evropu neexistuje. Jsme jedna Evropa, jedna Evropská unie a musíme stát při sobě,“ dodala slovenská hlava státu.

„Evropská unie je skutečně fantastický projekt, za kterým musíme stát,“ řekl závěrem svého úvodního slova Kiska, jenž hovořil s Macronem také o bezpečnosti Evropské unie či o Rusku a o Ukrajině. „Jsem velmi rád a hrdý, že jsi přišel k nám,“ zakončil Kiska.

Následně se chopil slova francouzský prezident Macron. „To, co nás sbližuje, je historie. Je to historie mužů, žen, mentalita, která je blízká,“ zmínil úvodem Macron. „Na rozdíl mezi západem a východem nevěřím. Někteří říkají, že existují rozdíly mezi starými a novými zeměmi, ale já tomu nevěřím. Historicky země vytvořily spolu Evropu a chtějí ji,“ podotkl Macron, jenž si přeje sjednocenou a suverénní Evropu.

„Jsem tady proto, abych naslouchal a abychom si porozuměli. Co jsou obavy a co jsou naše očekávání. Evropa nemůže být něco, co se odehraje jednou za čas v Bruselu, a že se tam sejdeme,“ zdůraznil Macron. „Nesmíme se bát a nesmíme živit strach,“ podotkl také Macron a zdůraznil, že je třeba se také poučit z historie. Historie je podle něj lekce.

Psali jsme: Gazdík (STAN): Formu si připomínáme v kulatých výročích, smysl ale tvoříme neustále Pardubice: U záchranky se bude jezdit bezpečněji Schwarzenberg: Opustili jsme všechny ideály a zůstalo nám pouze národní sobectví Česká centra: CZECH100 - festival filmu, umění, divadla a designu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef