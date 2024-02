Klaus jen zírá: Chce Fiala zemědělce provokovat? Bezmezná drzost

reklama

Šéfovi resortu zemědělství Marku Výbornému se nelíbilo, že na něj demonstrující zemědělci zvyšovali hlas, když s nimi chtěl vést debatu. „Takže pan ministr říká, že je připravený slušně vést debatu, ale že to s těmito lidmi nejde? To je bezmezná drzost, protože tito lidé se zatím chovají neuvěřitelně slušně, daleko slušněji než všichni obyvatelé Prahy, kteří se báli jet ráno do práce,“ kroutil nad jednáním Výborného nevěřícně Klaus hlavou.

Jako drzost označil také vyjádření na adresu protestujících zemědělců ze strany premiéra Petra Fialy, který na sociální síti napsal, že akci pořádají podporovatelé Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců. „To je něco tak drzého, neuvěřitelného a nesmyslného. Tři desetiletí se věnuji zemědělství, jsem asi nejpilnějším účastníkem každoročních zemědělských dožínek v Českých Budějovicích. Myšlenka, že by v tom byl ruský vliv, to je dětinské,“ chytal se v pořadu Co na to vaše peněženka za hlavu bývalý prezident.

Psali jsme: Premiér Fiala: Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají svou podporou Kremlu

„Jestli tím chce premiér zemědělce provokovat k tomu, aby nedělali takovou klidnou demonstraci, jakou dělají dnes, tak ať to chce takto vyvolat. Ale já bych to nedoporučoval,“ doplnil.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zopakoval, že zemědělci mají zcela relevantní požadavky: „Ti lidé bojují za národní energetiku a za domácí potravinářství a domácí zemědělskou výrobu. Jde o nejracionálnější věc, kterou někdo může říci, co je na tom rusky švábovského, to si nedovedu představit,“ rozhodil Klaus rukama. „A jestli říkají, že Green Deal je pošlapáním veškeré ekonomické racionality, tak mají spoustu pravdy,“ konstatoval.

Kritikou nešetřil ani u europoslance Alexandra Vondry (ODS). Ten v nedělní Partii prohlásil, že bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek je proruský kolaborant, který dělá špinavou práci pro Andreje Babiše (ANO). Na kamery pak ukázal dopis, v němž měl údajně Jandejsek týden po vypuknutí války na Ukrajině nabízet Rusku své služby. „Sašu Vondru znám více než tři desetiletí, byl dlouhou dobu člověk, se kterým se dalo mluvit, byla tam určitá racionalita, v poslední době jsme svědky toho, že toho nesmírně ubývá. Myšlenka, že by Jandejsek mohl psát do Moskvy takový dopis, se mi zdá tak dětinská, že jsem si opravdu o panu Vondrovi myslel lepší věci, než tu předvedl. Trapné, smutné, dětinské, on k tomu vždy sklon měl, ale dnes to vybublalo do neuvěřitelné úrovně,“ hrozil se někdejší prezident.

Připomněl, že zemědělci mají právo na vyjádření svých názorů. „Zemědělství je skutečně ve slepé uličce, což je způsobeno tisíci faktory. Primárně je to nesmyslná evropská zemědělská politika. Celá Evropská unie byla dlouhá desetiletí založena na zemědělské politice, a tím vzniklo nekonečné množství zásahů do tržní ekonomiky, které se daly přirovnat ke komunistické centrálně plánované ekonomice,“ zdůraznil Václav Klaus.

Psali jsme: Green Deal, cesta do pekel. Shodli se všichni oslovení, kromě Piráta Rohlik.cz nebude kupovat od organizátora protestu zemědělců. Chce tím ukázat podporu principům Byli to vůbec zemědělci? Do ČT pozvali rozebrat protesty Bendla z ODS Jandejsek na Malostranském náměstí VIDEO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE