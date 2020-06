Klaus junior nechce vystupovat z EU. Mnoho jeho fanoušků je zklamáno. Přečtěte si opravdu brutální facebookovou hádku

Komentátor Josef Provazník se na svém facebookovém profilu zamyslel nad czexitem. On osobně se k němu hlásí. „I přesto, že jsem realista, tak bez snahy dokázat zdánlivě nemožné se politika dělat nedá,“ podotkl Provazník. Pod jeho příspěvkem se následně rozhořela diskuse. Provazník tak reagoval na slova předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, který považuje za dětinské, pokud by Česko samo vystupovalo z Unie.

„S Václavem Klausem starším stran politických témat souhlasím takřka bezvýhradně. S Václavem Klausem mladším většinou. Ale v případě vystoupení z Evropské unie mám jiný názor. Usilovat o vystoupení z EU není dětinské. I kdyby to byl pro příštích 20 let nesplnitelný sen a utopie, tak já osobně se hlásím k czexitu. I přesto, že jsem realista, tak bez snahy dokázat zdánlivě nemožné se politika dělat nedá. Nigel Farage o tom ví své,“ napsal Provazník.

Reagoval tak na slova šéfa Trikolóry Václava Klause mladšího, která pronesl pro server SeznamZprávy.cz. „Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro,“ komentuje. „Musíme zase být v realitě. Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne. Ale abychom my sami vystupovali – souhlasím se svým otcem –, to by bylo dětinské,“ podotýká. Na rozdíl od Velké Británie si naše země opuštění EU prý dovolit nemůže. Kromě tradičně kritických zemí vůči hlubší integraci EU se má nabízet i protipól, který by organizaci navrátil k původním hodnotám. „Třeba se naštvou Němci s Francouzi a udělají si nějakou užší politickou unii. A my jako zůstaneme na těch trzích, což by byl dobrý výsledek,“ přemýšlí nad řešením situace, v níž se EU ocitla.

Aktuální stav však rozhodně Klaus nepovažuje za správný: „Tady přijímáme zákony, které přijdou z Unie a které drtivá většina českých občanů nechce. Pak to projednáváme ve Sněmovně, u pultíku jeden poslanec za druhým říká, že to je špatně a nesmysl, ale že to prostě stejně musíme schválit, protože je to evropská směrnice.“

Pod Provazníkovým názorem se pak rozjela bouřlivá diskuse. „Naprostý souhlas. Nigel Farage je ukázkový příklad!“ napsal jeden z uživatelů. „Hnutí neroste s malými cíli,“ poznamenal další. „Vidím to stejně. A hlavně tím, co V. Klaus ml. řekl, ztrácíme voliče,“ píše další, na což reagoval sám Provazník. „Je samozřejmě otázka, kolik voličů Trikolóry chce opravdu czexit,“ řekl Provazník. „Podle všech reakcí bych řekl, že hodně. A hlavně měla proběhnout interní anketa na toto téma,“ odvětil mu další uživatel. „Hlavně je to nesmysl říct jednoduše – ano/ne. Já bych si takovou EU, za jakou bojuje Sebastian Kurz, dovedla představit a jejím členem bych byla ráda. Ale smělé vize Ursuly von der Leyenové mě děsí. Od lídra strany očekávám, že bude rozlišovat,“ dodal další.

„Chlapi, je to radost na vás koukat, jak jste zásadoví. Až ale odhodíte emoce a zapojíte ještě rozum, napište mi sem, prosím, s kým ve Sněmovně, a zvláště pak v Senátu, prohlasujete referendum o vystoupení a kde seberete aspoň 50,1 procenta hlasujících pro odchod. A propos, co takhle opustit černobílý svět a připustit, že kromě vypnuto/zapnuto existuje ještě celá škála mezistupňů. Nebo snad Orbán a Kaczyński jsou blbější než vy?“ poznamenal v diskusi bývalý radní pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek.

„Po Lisabonské smlouvě existuje pouze NE, vždycky budeme přehlasováni. Orbán a Kaczyński to dobře vědí, a tak dělají jen směnný obchod. Pokud na to nechceme přistoupit, dneska cesta nikam jinam než pryč nevede. Není žádná škála, to bylo před Lisabonem,“ napsala mu uživatelka. „To není odpověď na moji otázku,“ zareagoval Štěpánek. „To je odpověď na Tvé úvahy. Je pravda, že dnes referendum by asi bylo předčasné, ale jeho chvíle určitě přijde, dobře už bylo,“ odvětila mu.

„Ono je jednoduché vykřikovat, že ‚odejdeme poanglicku‘ atd. Ale už se neříká to b. Že my nejsme Velká Británie se silnými obchodními vazbami po celém světě, bývalá koloniální supervelmoc (říše, nad kterou slunce nezapadá), nemáme žádné londýnské City atd atd. Nemáme ani norskou ropu ani švýcarské banky. Z dnešního pohledu by samozřejmě bylo lepší, kdybychom tam vůbec nevstoupili. Ale když už tam jsme, nejlepší prozatím je ve spolupráci s dalšími rozumnými státy EU měnit a vracet zpět před Lisabon. Vůle k tomu bude čím dál větší. Btw – proč asi o odchodu nemluví Orbán nebo Kaczyński? “zeptal se pak ještě v diskuzsi Štěpánek.

V diskusi se objevil také názor bývalého tiskového mluvčího ODS Václava Musílka. „Jde o to, že naše členství v EU významně omezuje suverenitu ČR,a její orgány dokonce vyřazuje z rozhodování o zásadních věcech. Takový zásadní zásah do svrchovanosti státu musí být v demokracii opakovaně potvrzován referendem. Zejména pokud došlo ke změnám v rozhodovacích mechanismech EU vzhledem k Lisabonu. Jde jen o to, v jaké periodě se má referendum opakovat. Podle mého názoru nastal čas k dalšímu referendu tak v příštím roce, vzhledem ke všem okolnostem, které nebudu vyjmenovávat. To neznamená prosazování automatického ne, ale seriózní debaty o výhodách a nevýhodách jak členství, tak nečlenství. To je třeba prosazovat a není dobré, že to Trikolóra nedělá. Její postoj voliči nechápou a vlastně neuspokojuje skoro nikoho,“ uvedl.

A slova Václava Klause mladšího mimo jiné zaujala i lídra SPD Tomia Okamuru. „Václav Klaus ml. řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a EU je podle nás nereformovatelná. EU nepomáhá, ale škodí, a pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí – imigrací, islamizací, sluníčkářským neomarxismem a genderem, klima hysterií a destrukcí ekonomiky. Alternativou k EU je podle hnutí SPD Evropské sdružení volného obchodu (EFTA), kde jsou třeba Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko. Trikolóra ústy svého předsedy Václava Klause ml. potvrdila, že je prounijní strana a že se příliš neliší od ODS,“ napsal na svůj facebookový profil Okamura.

