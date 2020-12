Klaus ml.: Očkovat na covid se nenechám. Ať je pokusný králík někdo jinej

Do studia Xavera Veselého opět zavítal předseda Trikolóry Václav Klaus mladší a moderátor žertoval, že díky němu získal Zlatý citron. Klaus mluvil např. o covidu a očkování, vakcínu si prý píchnout nenechá. „Lidi obecně se toho bojej a já se jim nedivím, já se do toho také neženu, abych si zejtra do sebe nechal něco píchnout, co vyrobí,“ odkázal na to, pod jakým tlakem jsou výrobci léčiv. A pokud jde o opatření, ta se ve Sněmovně prý nedodržují. V rozhovoru nechyběl ani bulvár a politické neziskovky.

Xaver pro začátek připomenul aféru se Zlatým citronem, který nakonec vydražil za 125 tisíc korun. „Oni zas budou teď udělovat, tak my bysme potřebovali nějaký další prachy," mínil kvůli tom, že Zlatý citron dostal, protože řekl, že Klaus mladší má jeho hlas. „Myslím, že když se budete ptát víc politicky, že máte našlápnuto," uvedl Klaus, ale dodal, že moderátora možná předběhne Hana Lipovská.

Moderátor pak začal šéfa Trikolóry zpovídat, co si myslí o demonstraci, která v neděli začala na Palackého a Václavském náměstí, skončila u úřadu vlády a byla namířena proti vládním opatřením. Klaus mínil, že se rozhodně nejedná o vyčpelé téma, když v pátek Sněmovna neřešila nic jiného než povinné očkování. „My, co jsme nechtěli, aby se lidé, co se nenechají očkovat, se nestali lidmi druhé kategorie, jsme prohráli o hlas,“ informoval. „Co si budeme povídat ta vláda ten průběh epidemie nijak neřídí. To není kritika, tak to prostě je,“ řekl a dodal, že vládní opatření s průběhem nic nedělají. Poznamenal, že i španělská chřipka přišla ve třech vlnách a zabila 30 milionů lidí, i když tehdy bylo horší zdravotnictví, lidé byli vyhladovělí z války, ale na druhou stranu věkový průměr populace byl také mnohem nižší.

Prohlásil, že se očkovat nenechá a nevěří, že vakcína bude velmi účinná a že nebude mít vedlejší účinky. „Je to trochu blbost, ale takovýhle pocit trošilinku mám. Ať ten pokusný králík je někdo jinej. A takhle se na to dívá většina lidí, ať se vám to líbí nebo ne,“ uvedl. Dodal, že i ve vakcínách se projevuje politika kvůli odporu k ruské či čínské vakcíně.

Doplnil, že farmakologické firmy jsou pod obrovským tlakem, aby „něco“ vytvořili, takže „něco“ vytvoří. „Lidi obecně se toho bojej a já se jim nedivím, já se do toho také neženu, abych si zejtra do sebe nechal něco píchnout, co vyrobí,“ řekl s tím, že evropská migrační politika je katastrofa, evropská ekologická politika zničí evropský průmysl, takže má problém věřit, že řešením bude evropská vakcína.

Klaus mínil, že vláda postupuje politicky. Ale že není divu, vzhledem k tomu, že nikde na světě v podstatě nevědí, co mají dělat. „Jsou pod obrovským tlakem, že něco dělat mají, nevědí co, tak něco zakážou,“ popsal postup. Podle něho vláda nemá žádná přesná data o tom, jak se epidemie šíří, zda jsou nejhorší uzavřené nevětrané prostory nebo naopak klimatizované prostory. „Jak začne přibývat ten počet těch nemocných, tak jsou pod tlakem, aby něco dělali, tak vymyslí, že vám zakážou jít si koupit košili. Tím zachrání epidemii,“ ironizoval politik a dodal, že rozvolňování je stejně nelogické.

Vysvětlil také, proč se uvolňuje i při mnohem horších číslech než v březnu, je to podle něho tím, že lidé už vědí, co je nemoc zač, že je nebezpečná, ale hlavně pro starší, a obavy, že přichází druhý mor se nesplnily. Z nemoci má prý respekt. „Ale to člověk nezmění. Jdete k doktorovi, tady vám něco najdou a nenaděláte nic,“ popsal svůj fatalistický přístup, ale dodal, že sportuje, myje si ruce a žije zdravě. „Když vás má něco trefit, tak vás to trefí. Ale není řešením zavřít celou republiku, všechny ekonomicky zlikvidovat a nevědět proč,“ mínil šéf Trikolóry a dodal, že nejsou přesná data, kolik opatření zachrání nebo ohrozí životů.

Na dotaz od divačky se vrátil k tématu očkování a přiznal, že má obavu, že neočkovaní by mohli být institucionálně šikanováni. „Že vás nepustí do Německa, ok, to je cizí země. Ale aby tady nebylo, že nesmíte, nevím, lyžovat, nesmíte do bazénu,“ dal příklad. Doplnil, že v pátek se projednával pozměňovací návrh poslankyně SPD Maříkové, který měl zajistit, že se nebude k lidem přistupovat dvojace podle očkování. „Ta koalice, která to zamítla, bylo ANO, ČSSD a TOP 09. A jeden Pirát. A řada z těch v tom demobloku si vyndala kartičky a nehlasovala.“

Xaver se zeptal i na to, jak byl nachytán exministr zdravotnictví Prymula. Klaus řekl, že to mu vadilo nejméně. „Ti lidé se samozřejmě setkávají. Co si budeme povídat, poslanci žádné to vládní opatření v té Sněmovně, to se takřka nedodržuje. Tam je nahňácaných 200 lidí, ta místnost je velká asi jako tohle vaše studio, možná o kousek větší, k tomu je tam sto kuchařů, sekretářek, novinářů, policistů, co to tam hlídají, úředníků. Teď ti lidé jsou z celé republiky, přijedou, odjedou, jsou to lidé, kteří se logicky setkávají se spoustou dalších lidí,“ popsal poslanec.

Co se týče odstoupení, Klaus ml. podotkl, že proti bulvárním novinářům nic nemá, protože se k němu vždy chovali slušně, narozdíl od novinářů seriózních. „Ti sportovní novináři a ti bulvární většinou dělají tu práci poctivě. Když někde něco povídáte a pak vás nachytají, jak vycházíte s blondýnkou z baru, tak to je váš problém. Mně se nikdy nestalo, že by bulvární deníky něco hnusnýho k tomu přidaly. Když vás nachytaj, tak si vás vygustějí, ale...“ pokračoval v popisu, ale Xaver namítl, že se mu nemohlo líbit, jak jeho otce fotili s letuškou. „Tak když je tam s letuškou, tak to má blbý,“ krčil rameny Václav Klaus mladší. Že se mu situace nelíbila, je očividné, ale kvůli tomu se dle jeho názoru není možné zlobit na novináře. „Já jsem se rozváděl dvakrát, nenapsali čárku nepravdivě. Kdežto spousta jinejch dárečků už o mně píše každý týden něco,“ narážel na komentátory.

I na Klausovo oblíbené školství došlo. Přínos distanční výuky je podle něj mizivý. „To je asi jak...“ váhal Klaus, jak situaci pospat. „Já bych měl dobrý příměr,“ ozval se moderátor, ale Klaus dodal: „Já jsem ho měl taky, ale říkal jsem si, že nebudu zas tak moc vtipnej a není ještě 10 večer. No jsou věci, které se dělají fyzicky, jdete s kamarádama radši do hospody nebo si ťukáte na monitoru a děláte si virtuální hospodu?“ přirovnal bývalý člen školského výboru.

Xaver namítl, že když stojí nad dítětem rodič, tak je efekt stejný, ale Klaus na to odpověděl, že tam, kde je pro rodiče vzdělání priorita, problém není. A že školu si není nutno idealizovat. „Polovinu učitelů jsem měl naprosté pitomce, neměli tu práci vůbec dělat. A taky jsme nějak vyrostli, něco z nás je, uživil jsem děti atd.,“ řekl. V rodinách, kde vzdělání prioritou není, je naopak distanční výuka ještě víc devastační, protože chybí kázeň a řád, které jsou ve škole, podotkl.

Z řad diváků padla otázka i na neziskové organizace, které působí na českých školách jako EDUin nebo Člověk v tísni. Klaus zopakoval, že jeho plán je sebrat peníze politickým neziskovkám, což tyto dle něho jsou. A pokud jde o obavu, že indoktrinují děti, Klaus varoval, že indoktrinují ministerstvo. „Řada těhle organizací je personálně na tom ministerstvu nalezlá a dost často dělá tu politiku místo těch, kteří by to měli dělat. Např. lidé se rozhodnou, že nechtějí inkluzi v té podobě, jak ji zaváděla paní Valachová, přijde nový ministr z úplně jiné strany, ale nestane se nic, protože to ministerstvo ovládají ty stále stejné spodní proudy těhletěch politických a zájmových neziskovek,“ řekl.

