Klaus ml. je štika, Fiala se bojí. Co znamenala jeho slova? Bývalá poslankyně ODS ví

Václav Klaus ml. v pondělí představil své hnutí Trikolóra. Jaké má podle vás šance uspět?

Václav Klaus ml. se netají tím, že o založení nového politického subjektu dlouho přemýšlel, určitě dobře uvážil, jaký volební potenciál jeho projekt může mít. Jako výborný šachista má jistě promyšlených několik tahů dopředu. Takže ano: Věřím, že má velké šance uspět.

Bylo zajímavé sledovat, kdo se na tiskové konferenci objeví po boku Klause. Hemžilo se to expolitiky ODS, Svobodných a dalších pravicových uskupení. Co nám to prozrazuje?

Byla jsem v pondělí na představení hnutí Trikolóra mezi pozvanými hosty a také na navazující tiskové konferenci. Pozdravila jsem se tam s mnoha lidmi, s nimiž jsem se před léty vídala v politice a také s těmi, kteří se v ní angažují teprve nyní. Na pravici je stále více lidí, kteří vnímají vzrůstající tlak kulturního marxismu na každodenní život, kteří cítí ohrožení svobody a státní suverenity. A zároveň vnímají, že zde není politický subjekt, který by dokázal jejich politické postoje srozumitelně a razantně reprezentovat. Dlouhý pochod institucemi, který neomarxisté kdysi vyhlásili, skončil, nyní začínají šlapat po lidech. A je nejvyšší čas tento proces zastavit. Tak to mnozí vnímáme. A to nás spojuje navzdory různým stranickým tričkům.

Prakticky ihned po skončení tiskové konference se začal hodnotit její obsah. Z mnoha stran zazněla výtka, že úvodní tiskovka byla plná prázdných proklamací, ale nepřinesla prakticky žádné konkrétní návrhy. Z toho bylo často vyvozeno, že Klaus ml. ani žádné nemá. Je podle vás čas na takové soudy?

Václav Klaus ml. krátce a jasně nastínil směřování hnutí Trikolóra v souladu s tím, co on sám po léta tvrdí a prosazuje. Nevím, jaké konkrétní návrhy kritici očekávali. Ani novináři na následné tiskovce po žádných úderných politických proklamacích nepátrali. Počkejme si do podzimu, až Trikolóra začne skutečně pracovat.

Projev Václava Klause ml. se zdál být velmi kritický k dnešnímu směřování Západu, či konkrétněji Evropské unie. Myslíte si, že Česku prospěje, plavat v rámci EU tak trochu „proti proudu“? A bude toho Václav Klaus ml. schopen?

Jiný než kritický přístup k současné EU od něj nikdo nemůže čekat a nebyl by ani správný. Václav Klaus ml. není politický schizofrenik, aby doma statečně bojoval proti socialismu a omezování svobody, a to samé že by zcela přehlížel v rámci EU. Plavat proti současnému proudu na Západě je naprostou nutností a povinností každé skutečně prozápadní strany. To je paradox dnešní doby. Václav Klaus ml. plave proti proudu odedávna, což koneckonců prokázal i v současné ODS, která se svým ideovým kořenům postupně vzdaluje.

Garantem zahraniční politiky nového hnutí má být údajně Václav Klaus starší. Je to dobrý krok, nebo hnutí může spíš uškodit?

Z mého pohledu se jedná o dobrý krok, prezident Václav Klaus má zkušenosti, kontakty a mimořádné renomé mezi Trikolóře blízkými zahraničními uskupeními, což budou jistě strany jako maďarský Fidesz, polské Právo a spravedlnost, německá Alternativa pro Německo a ve Velké Británii samozřejmě Nigel Farage.

Zahnívání, stagnace a žádná budoucnost. To o Klausově nové straně řekl Dan Přibáň. Marketér Martin Jaroš kritizoval Klausův příměr s lachtanem z Antarktidy – prý je špatně, když „kašleme na problémy venku, za kopečky“. Dřívější brněnský zastupitel za Žít Brno Martin Freund pro změnu Klausovo hnutí označil za uskupení mužů ve věku 45-64 let, kteří odmítají vidět dnešní realitu. Jsou toto oprávněné výtky?

Dana Přibáně jsem znala pouze jako cestovatele, nikoli jako politického komentátora. Nelenila jsem a poslechla jsem si jeden z jeho rozhovorů pro média. Sděloval nám tam, že naše země nemá žádnou ideu, že nemáme žádné směřování, že se nechceme moc k ničemu vyjadřovat, že on sice uvažoval o vstupu do politiky za Zelené, ale pak pochopil, že by to byla jen ztráta času a stejně by si nikdo jeho práce nevážil. Řekla bych tedy, že pan Přibáň má spíš problém sám se sebou než s novým hnutím. Pan Martin Freund z hnutí Žít Brno se bojí mužů ve věku 45-64 let, kteří odmítají vidět dnešní realitu tak, jak ji vidí on. Hnutí Brno s jeho progresivistickým vizionářstvím skončilo po prvotním volebním vítězství úprkem brněnských voličů a volebním debaklem. Tak nevím, jak je to s tou realitou. Výtky těchto pánů jsou pro Trikolóru naopak pochvalou.

Co takový zájem komentátorů všech možných politických názorů říká o Klausově hnutí?

Třeba to znamená, že do politického rybníka zamířila štika.

Petr Fiala uvedl, že tiskovou konferenci nesledoval a ke hnutí neříká nic. „Současně říkám, že podobných projektů tu již v minulosti bylo několik a skončily, jak skončily,“ dodal předseda ODS. Europoslanec za ODS Jan Zahradil oproti tomu novému hnutí popřál hodně štěstí při sbírání hlasů od SPD a ANO a co nejméně sebraných hlasů od ODS. Jak na vás tyto reakce působí?

Onen výrok prozrazuje mnohé. Mimo jiné to, že Petr Fiala hnutí bedlivě sleduje a obává se ho. Naopak Jan Zahradil se zachoval jako zkušený a pragmatický politik.

Kdo by se měl Trikolóry bát nejvíce? Je to ODS, SPD, ANO, nebo někdo jiný?

Zcela jistě všichni, neboť se jedná o konkurenci, která má ambici zvítězit a přináší na politickou scénu zcela nový étos.

