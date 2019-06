Klaus starší se neudržel: Organizované demonstrace, sváží lidi zadarmo z Moravy a ještě jim platí. Fanatička Maláčová. Ostuda Petříček. A Kalousek se asi prošel s Walkerem

Týden před letními prázdninami zavítal do nedělní Partie televize Prima druhý český prezident Václav Klaus. Chvíli poté, co se usadil do křesla, pustil se do demonstrantů z Milionu chvilek pro demokracii, do „soudruhů z Bruselu“ i do sociální demokracie. Ministryně práce Jana Maláčová podle Klause usiluje o rozvrat ekonomiky a ministr zahraničí Tomáš Petříček nám prý dělá tak velkou ostudu, že to prý Klaus za celých třicet let neviděl. A pak došlo na Kalouska...

„Žijeme v turbuletním světě a ve světě nejistém, lidé, kteří mají pocit své zneuznanosti, to chtějí rozbourat,“ zahájil Klaus své vystoupení. Hned poté se pustil do organizátorů demonstrací ze spolku Milion chvilek pro demokracii. „Druhá věc jsou demonstrace organizované, na které se sváží lidi zadarmo autobusy z Moravy a ještě jim je za to něco zaplaceno. A to já zase tak vítat nemohu,“ pronesl se svou typickou dikcí Klaus, kterému se zdá, že se tito demonstranti dodnes nesmířili s výsledky voleb.

S výsledky voleb prý nebyl spokojen ani on, ale to ještě neznamená, že by kvůli tomu demonstroval. „Já si dovedu představit, že jsou lidé frustrovaní. I já jsem frustrován. Ta hloubka mé frustrace je, troufám si říci, větší než u řady lidí, kteří dnes přijdou na Letnou,“ zaznělo z úst exprezidenta. Velmi zklamán je např. z toho, jak dodnes v Praze vládnou Piráti. Nijak nadšen prý není ani z Babiše, ale respektuje, že šéf hnutí ANO vyhrál volby. A vyhrál je i navzdor tomu, že lidé dopředu věděli o jeho střetu zájmů.

Klaus si před kamerami položil otázku, proč se Babišovým střetem zájmů zabývá Evropská komise právě teď, když je vše známo nejméně od roku 2013. „Nezneklidněli náhodou soudruzi v Bruselu, že přichází někdo další, kdo se bude vymezovat proti fenoménu Evropské unie?“ otázal se.

Andrej Babiš ANO 2011



Všem politikům dnes působícím ve Sněmovně připomněl, že Babiš získal v posledních volbách jen 30 procent hlasů. V žádném případě nezískal většinu, což podle Klause matematicky znamená, že mohla vzniknout vláda bez Babiše. Ale nevznikla. Klaus z toho viní právě Babišovy konkurenty. „Je to jejich vina. Oni vytvořili Babiše,“ zdůraznil druhý český prezident. Opoziční politici jsou prý dnes frustrovaní, že už nebyli dlouho vidět. „Je to plácnutí do vody,“ shrnul svůj pohled na aktuální počínání Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Poté udeřil na sociální demokracii.

„Kdyby nebylo sociální demokracie, a teď to zdůrazňuji a desetkrát bych to zopakoval, kdyby nebylo sociální demokracie, tak pan Babiš tu vládu nemá. A když sleduju ten souboj dvou hlavních dam, sociálnědemokratické fanatičky paní Maláčové a střízlivě uvažující ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), tak ten rozvrat přichází od ČSSD. Ona (Maláčová) chce, aby všechny dávky byly to dominantní a naše práce byla jen přídavečkem k vaší ekonomické situaci. To je zvrácenost a ona je hlavní nositelkou této ideologie. Takže ona je socanka par exellence,“ nebral si servítky Klaus starší.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



Nešetřil ani ministra zahraničí Tomáše Petříčka z téže strany. „O panu Petříčkovi radši ani nemluvme. To je taková ostuda naší zahraniční politiky, že jsem to za třicet let neviděl,“ vypálil Klaus.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



Pár slov věnoval také novému hnutí svého syna Trikolóře. Osobně by prý volil trochu jiný název strany, ale hodnotově se mu zdá Trikolóra jasně definovaná. „On se jasně přihlásil k národnímu státu, který nechce být totálně okupován Evropskou unií nebo nechce být jasně zlikvidován Evropskou unií,“ pravil Klaus na kameru. Svému téměř padesátiletému synovi Václavu Klausovi mladšímu prý přeje úspěch.Ten se ale může dostavit jen tehdy, když ve straně budou působit aktivní lidé, kteří prokážou své kvality v regionech. V jistém smyslu jde podle Klause o všechny pěšáky, kteří musí odvést spoustu mravenčí práce. Bez nich Trikolóra neuspěje.

Mgr. Václav Klaus



Pokud jde o názvy jiných politických stran a hnutí na naší dnešní politické scéně, Klaus starší nad nimi pozvedal obočí. „Máme STAN (hnutí Starostové a nezávislí), co je to za nesmysl. Máme Piráty. Pirát je přece ten, kdo přepadá nějakou loď a něco krade. A oni jsou na ten název ještě pyšní. Takže svět se strašně změnil. Bohužel k horšímu,“ posteskl si druhý český prezident.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

poslanec

Připraven na zteč!

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN

poslanec



Ve druhé polovině svého vystoupení zmínil Miroslava Kalouska, který Klause označil za „ruského agenta“. Druhý český prezident na to prý necítil potřebu nijak zvlášť reagovat. „Já zaprvé ve sporu s Kalouskem nejsem, protože tento člověk mi za to, abych s ním byl ve sporu, nestojí,“ pravil Klaus s dovětkem, že se možná Kalousek prošel s Johnnie Walkerem.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09

poslanec



Poté však zvážněl.

„Já myslím, že řada právníků mně píše návrhy na obranu proti křivému obvinění. Tady se zájmem čtu, že pachatel může být odsouzen až na dvě léta,“ řekl druhý český prezident. A pokud se to stalo písemně, lze prý dokonce páchající osobu odsoudit na 2 až 8 let odnětí svobody. Toto by si podle Klause měl uvědomit nejen Kalousek.

„Jde o to, jestli je možné Kalouska a podobné jiné šílené osobnosti české politické scény, aby si dvakrát rozmysleli, než se rozhodnou tento výrok použít. Já jsem byl v Rusku na státní večeři jenom jednou a to ještě se mnou u stolu seděl pan Kalousek a neprotestoval,“ podotkl ještě k tématu.

Než se rozloučil s diváky, dal podobně jako již dříve prezident Miloš Zeman najevo, že tato země je naše. „Já jsem primárně názoru, že tato země patří nám a nepatří žádným migrantům, ani žádným cizincům, kteří si sem přišli přivydělávat. Protože lidem, kterým ta zem patří, na ní záleží. Tisíckrát opakuji, ten národní stát potřebují z různých důvodů, ale ten hlavní důvod je ten, že pro demokracii potřebujeme národní stát,“ vysvětlil svůj postoj. Na menší celek, ale ani na větší celek, než je národní stát, podle něj demokracii aplikovat nelze.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

