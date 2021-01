Klaus tvrdě Leyenové: Nepleťte se do toho! Nechte Česko, ať zvolí vakcínu samo

reklama

Úvodem někdejší prezident Václav Klaus vysvětlil, proč se rozhodl přijít v neděli na demonstraci v Praze na Staroměstské náměstí. „Zaprvé proto, že mě o to žádali a prosili. To je věc jedna. Druhá věc je, že já tu zásadní myšlenku otevřít Česko, zrušit všechny zákazy, příkazy a lockdowny prosazuji už půl roku. A v podstatě mi to mluví z duše,“ vysvětlil, co bylo jeho největší motivací na demonstraci vystoupit.

Jedním dechem doplnil, že to neznamená, že by byl demonstrant ani že by spolupodepsal každou větu, která tam z úst dalších desítek lidí zazněla. „Ale otevřít to, nedržet nás zavřené a izolované, to je, myslím, naprostá nezbytnost,“ stál si za svým názorem exprezident Václav Klaus.

Václav Klaus: Dost bylo zákazů a příkazů

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 72% Není to nemorální 28% hlasovalo: 5762 lidí „Myslím, že spousta rozumných lidí i v medicínské oblasti říká něco úplně opačného,“ opřel svá slova o některé názory z řad odborníků.

Neobává se, že by úplné uvolnění vedlo ke kolapsu nemocnic, i přestože koronavirová čísla zůstávají vysoká. „Šermovat s čísly nedoporučuji. Jde o to, jaká jsou to čísla, jak jsou získaná, jak je interpretovat, která vybírat jako důležitá. Tady se vybírá, která čísla interpretovat. V tom se hraje naprostá šaškárna,“ konstatoval Klaus starší, který nechápe, že na vzniku protiepidemického systému PES se nepodílel jediný medicínský odborník.

Na argument, že některé nemocnice jsou na hranici svých kapacit, pak podotkl: „Když nemá někdo paměť, může být zděšen z každé informace, která se v médiích objeví. Dnes je v nemocnicích na covid hospitalizovaných 7 000 lidí. Je to nejšílenější moment? Počet hospitalizovaných 4. listopadu přesáhl v nemocnicích 8 200, o patnáct procent více,“ připomněl.

Sám zná zástupce pražských nemocnic, kteří říkají, že jejich nemocnice nijak přetížené nejsou. Dělá se prý zbytečné drama. „Nikdo z nás nepochybuje, že je to vážná věc, nepopírám to, ale není potřeba dělat z toho drama, to je horší než ta nemoc sama,“ zopakoval svou výchozí tezi.

Od začátku jsme prý zvolili špatný přístup k epidemii. Bývalý prezident zmínil poučku každého epidemiologa: chránit zranitelné, chránit rizikové skupiny. Té však politici příliš nenaslouchali. „Od začátku jsme udělali kotrmelec, postavili jsme to na hlavu. Zvolila se metoda, která má chránit a izolovat zdravé,“ zdůraznil, že pozornost měla směřovat na zranitelné a nemocné.

Dnes by rizikové skupiny chránil tak, že by cílil plošné opatření na ně a izoloval je. Odmítá, že by to bylo sobecké řešení. „Sobecké je izolovat děti v první třídě a každého zdravého zaměstnance. To je naprosto sobecké a pro společnost ničivé,“ podotkl.

Reagoval na výzvu prezidenta Miloše Zemana, aby se nechal očkovat. Doslova v rozhovoru pro Blesk.cz hlava státu vzkázala: „Nech se očkovat, Václave, nebo riskuješ ve svém věku, že tě covid dožene.“

„To je nesmírně milé od Miloše, že mě vyzývá i jako řada dalších lidí. Děkuju, že má o mne zájem. Očkování má být rozhodnutím každého. Má odpověď je, že to není třeba. I v mém věku stačí, abych s touto nemocí zápolil standardním způsobem – nenechat se uzavřít a nevycházet ven, být na čerstvém vzduchu,“ uvedl Klaus starší.

Zemanovi by ale očkování doporučil: „Kdyby se mě někdo ptal, zda bych prezidentu doporučil se nechat očkovat, řekl bych, že vzhledem k jeho viditelným a známým obtížím by to bylo rozumné,“ uvedl Klaus, který by ale naopak mladým a zdravým takové doporučení nedal.

Velmi jej pobuřuje, s jakou ambicí se Evropská unie, potažmo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, plete do toho, aby do Česka dodala vakcíny. „V Česku se očkuje zbytečně rychle. Je to nedostatečně testovaná vakcína a kdo ví, co to vyvolá. Oblast zdravotnictví není předmětem celoevropského rozhodování. Nechal bych Českou republiku, aby si sama zvolila, kolik a jaké vakcíny chce,“ řekl.

Po Klausově vystoupení na nedělní demonstraci v Praze část lidí křičela „Vašek na Hrad“. Vyslyší bývalý prezident toto volání? „Jaromír Soukup na TV Barrandov řekl, že mé vystoupení byla vypočítavost a kalkul – buď chci pomoct svému synovi a jeho Trikolóře, aby uspěla ve volbách, nebo testuji, jestli bych byl zvolitelný v prezidentských volbách. Takže já říkám, šel jsem tam pravdivě mluvit k naší zemi,“ vyhnul se přímé odpovědi ohledně prezidentské kandidatury.

Kriticky se dívá na to, že se jeho bývalá strana ODS pro podzimní sněmovní volby spojila s KDU-ČSL a TOP 09. „O lidovcích bych musel mluvit jen v negativech. Fascinovalo mě, jak Jurečka předváděl svou lidoveckou nezakotvenost v této zemi, když v neděli neuvěřitelně vyzýval premiéra Babiše, abychom žádali o pomoc v zahraničí, když epidemii nezvládáme. Je to urážka, ponížení národa,“ hrozila se bývalá hlava státu.

Závěrem okomentoval americké události, konkrétně pak když příznivci Donalda Trumpa obsadili v minulém týdnu Kapitol a přerušili jednání Kongresu USA. „Mám jednu pochybnost... já jsem v tom Kongresu byl tak dvacetkrát. Míra přísnosti opatření je pro nás nepředstavitelná, prostě ne-před-sta-vi-tel-ná! Myšlenka, že by tam skupina demonstrantů tak snadno vlezla dovnitř, to je nemožné,“ uzavřel někdejší prezident Václav Klaus s tím, že v takovém případě si klade otázku, jak se něco takového tedy vůbec mohlo stát.

