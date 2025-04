Klaus varuje, aby dožívající Fialova vláda něco neprovedla. Uvedl příklad

Do jaké míry se může zásah do německého ústavního pořádku dotknout České republiky a je vůbec legální? Václav Klaus odpovídal v pořadu „Pane prezidente“ na otázky moderátora Luboše Xavera Veselého.

„Jsem rád, že si někdo všímá situace v Německu. Teď už se o tom trochu diskutuje, ale dlouhou dobu se o tom vůbec nemluvilo. Němci totiž naprosto neuvěřitelným způsobem posunuli svou ústavu – základní zákon – a upravili ustanovení, která tam zavedli během velké krize v letech 2008 až 2009, že stát nesmí mít takové rozpočtové deficity, které by překročily něco, co se od té doby začalo nazývat dluhová brzda,“ řekl exprezident Klaus.

Darebnost, míní exprezident Klaus

Připomněl, že Německo prodělalo zkušenost s hyperinflací po první světové válce. Proto se dosud zdálo, že Němci berou rozpočtovou zodpovědnost vážněji než Francouzi, Italové, Řekové nebo Španělé. Takže si zavedli po krizi v roce 2009 dluhovou brzdu v určité výši – deklarovali tak, že se stát nesmí zadlužit.

Dejme si pozor na naši dožívající vládu

Co se děje v českém parlamentu je podle Klause často šílené, ale tohle by si snad nikdo nedovolil. „To, co dělá Německo, je varovné,“ zdůraznil exprezident a dodal, že jde podle něj o nákrok k inflaci. „Čím vyšší to bude, tím vyšší bude inflace. To bychom měli všichni vědět a měli bychom si dát pozor na podobné pokusy, aby u nás ta dožívající vláda něco podobného neudělala,“ varuje politik.

To, co s v Německu stalo, považuje za lidsky a politicky nepřijatelné, neúnosné. „Nevěřil jsem svým očím,“ zdůraznil exprezident.

V progresivistickém světě je možné všechno

Podobné kroky označuje za začátek konce světa. „Ekonomické poučky, které jsme považovali za základní, přestávají platit a už se nikdo nevzrušuje. Já se z toho můžu zbláznit a pořád učím v tomto starém stylu, ale v progresivistickém světě je možné všechno,“ posteskl si otec české ekonomické transformace.

Připomněl, že za komunismu byla „potlačená inflace“. Lidé neměli možnost koupit si ten a ten výrobek. Zvýšení ceny by samozřejmě vyrovnalo rovnováhu, ale to se nedělo. „Velkou inflaci jsme neměli až do covidového roku 2021. Lidé si najednou uvědomili, že inflace je hrůza, která totálně chaotizuje celou ekonomiku. Znamená potlačení všech kritérií a návyků a hodnot. Najednou nestojíme na pevném základě, na pevné bázi. Všechno je možné, dochází ke vzlínání cen. Najednou je všechno možné – tak k tomu dnešní progresivistický svět směřuje,“ shrnul Klaus.

Německo jako karikatura demokracie

Zamyslel se také nad tím, jak průměrný Němec prolomení dluhové brzy akceptuje. „On to třeba neakceptuje. Žije ve společnosti, která je spíše skořápkou demokracie než skutečnou demokracií. Žije v něčem, co je karikaturou demokracie. Když se bude stavět na hlavu, tak ty vládnoucí strany žádný radikální, jasný zákrok v tomhle smyslu neudělají. To je realita tohoto světa. Doufejme, že trumpovština to bude postupně osekávat,“ naznačil, v čem spatřuje jistou naději do budoucna.

Rusko není schopné jít o krok dál

Dalším diskutovaným tématem byla otázka zbrojení. „Zadlužování se děje v historii lidstva pod různými prapory, pod různými hesly, principy a myšlenkami,“ zdůraznil Klaus. „Vybudovat neprůstřelnou armádu, která porazí kohokoliv na světě tím, že bude mít šestnáct – nevím kolik přesně – F-35, zatímco ostatní jich mají stovky, a tím Fiala zabrání vítězství něčeho, co se jemu nelíbí…,“ vrtěl hlavou exprezident.

Je hrozba války vůbec reálná a stojí zbraně za peníze do nich vložené? „To je samozřejmě nesmyslná věc. A že si Fialové a spol. vymýšlejí, že Rusko má ambici obsadit celou Evropu včetně nás je samozřejmě směšný a dětinský názor. Nevěřím svým očím, že to ještě někdo dokáže brát vážně. Rusko není schopné dobýt Doněck. Myšlenka, že by Rusko mělo jít ještě o krok dál, je legrační,“ domnívá se exprezident Klaus.

