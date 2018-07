Klausův přítel Mečiar se vrací. Bude kandidovat na prezidenta?

"Neodpočívám. Ovce jsem přestal chovat, neboť mi sežraly stromy, a tak jsem se trošku nenápadně začal věnovat politice," uvedl Mečiar, kterého televize zaslechla po výslechu na policii, kde vypovídal, co ví o údajné objednávce vraždy Sylvie Volzové.

Mimo jiné také uvedl, že vstup do politiky skutečně plánuje. "Určitě neplánuji kandidaturu na prezidenta," vyloučil však tuto možnost na tisíc procent.

Jak k jeho kandidatuře řekl analytik z agentury POLIS Ján Baránek, Mečiar byl po celou dobu vrcholovým politikem. "Neumím si představit jeho působení v regionální politice, jedině, že by si to vzal jako hobby," uvedl Baránek.

Co však v současné době není jasné, zda Mečiar hodlá založit novou politickou stranu. Jak však předpokládá politolog Grigorij Mesežnikov, je to pravděpodobné. "Protože pro človeka, který o sobě tvrdí, že je otcem slovenské samostatnosti, je podle mě nepravděpodobné, že by vstoupil do strany, kterou založí někdo jiný," míní.

autor: vef