Klíčoví zaměstnanci největšího deníku v USA vstoupili do stávky. Na volby

New York Times má největší online předplatitelskou základnu ze všech amerických novin a jeden z nejvíce obchodovaných zpravodajských webů. 600 zaměstnanců technického oddělení novin má na starosti digitální podobu novin, obsluhu dat, produktů a veškeré infografiky novin. Jako například i průběžné infografiky o výsledcích prezidentských voleb. Kromě prezidentských voleb se po celých USA konají také klání o křesla do Sněmovny reprezentantů nebo do Senátu. To vše by mohlo kvůli stávce selhat.

Datové oddělení bude od zítřejšího dne demonstrovat před sídlem novin vždy od 9.00.

Požadavek technického oddělení je zvýšení platů a zajištění kariérního růstu. Odbory s vedením listu vedou jednání od 10. září. Vedení ovšem na požadavky reagovalo vlažně. Součástí vyjednávání byla i výhrůžka odborů, že pokud jejich požadavky nebudou splněny, vstoupí do stávky během prezidentského týdne. Což se také stalo.

„Nenechali nám jinou možnost než demonstrovat sílu naší práce,“ uvedla podle New York Times Kathy Zhang, předsedkyně odborů. „Nicméně jsme připraveni vyjednávat a dostat toto vyjednávání do cíle.“

Jednání odborů se protáhla až do neděle. Ale stále existovaly neshody ohledně výše platů, ale také podmínek pro výpovědi za nevhodné chování. Vedení novin nabídlo odborům 2,5% roční zvýšení platů zaměstnancům technického oddělení.

„Naše práce, kterou všichni v technickém oddělení děláme, je stejně lidská a přímo poháněná naší prací jako práce našich spolupracovníků v redakci,“ řekl jeden ze zaměstnanců.

Došlo i na obvinění, že se manažeři novin snažili odradit jednotlivé zaměstnance od stávky. „Jednou z nejurážlivějších věcí, které jsme od NY Times viděli během tohoto smluvního jednání, je, že se manažeři snaží odradit naše členy od stávky, a dokonce poskytují tajný způsob, jak se během stávky stáhnout, předávání kódu dodavateli na dálku. To je nechutné!“ zaznělo na síti X odborů.

