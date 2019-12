Kněz Orko Vácha udeřil: Originální člověk je černoch, bílá kůže je mutace. To je třeba těm skinheadům pořád zdůrazňovat

„Původní člověk je černoch a rasy neexistují, rasistům to tlučte do hlavy, jediná chyba nás může vyhubit,“ varuje v rozhovoru pro server Reflex.cz evoluční biolog, přírodovědec a římskokatolický kněz Marek Orko Vácha, podle kterého je rasismus mrtvý a jde o nesmysl.

Marek Orko Vácha připomíná, že pod kůží jsou všichni lidé stejní. „Všichni lidé na této planetě mají stejná základní lidská práva bez ohledu na barvu pleti, bez ohledu na politiku, náboženství a filozofii a podobně,“ zdůraznil na úvod kněz.

Všichni lidé na této planetě jsme v podstatě bratranci a sestřenice. Koncept rasy je biologicky neudržitelný, protože nic jako rasa neexistuje. „Dnes už víme, že z biologických důvodů se barva kůže z té velmi černé na rovníku mění po tu velmi světlou na pólu,“ popsal přirozený a plynulý přechod související s produkcí vitamínu D a ze Slunce.

Bílá kůže je podle jeho slov velmi nedávný evoluční vynález. Originální člověk je tedy černoch a bílá kůže mutace. „To je třeba těm skinheadům pořád a pořád zdůrazňovat. Všichni máme černé předky,“ konstatuje kněz Vácha s tím, věda jasně prokázala, že stávající populace, více jak 7 miliard lidí na zemi, má kořeny pocházející z malé populace, která žila v Africe.

Váchu trápí, v jakém stavu se současný svět nachází. Boha podle něj nahradily běsy a budoucnost nemusí být růžová. „Častá lež se teď vydává za názor a tlačí se do médií, argumentuje se vyvážeností. Ve společnosti, která je na úrovni, by lež znamenala konec kariéry politika, ale to se u nás neděje,“ všímá si kněz. Jsou tu podle něj i státy, které jsou na lži založené, jako dnešní Rusko. „Svoboda není vybojovaná, musí se každý den hlídat,“ dodává.

Všichni podle jeho slov vědí, že se s planetou něco děje a že ty věci jsou nesmírně složité, ale pravda není uprostřed. Lidé by podle něj měli dělat vše pro to, aby globální teplota nestoupala. „Ale nesmí se jít do extrému. Jediná chyba může vést k tomu, že lidstvo vyhyne,“ varuje Vácha, který vítá, že se snažíme najít řešení, i když jsou někdy chybná.

Jedna ze základních evropských otázek dnes je definovat, kdo to je člověk, a definovat, jaký cíl života člověk má. „Stojí za to promyslet, kam vlastně ta Evropa kráčí a jaké jsou ty hodnoty, které chceme vyznávat,“ uvedl. Zmínil, že bychom měli mít globální etiku a definovat si principy, na kterých by se všichni lidé na planetě shodli. „Mohla by to být například představa, že bychom měli budoucím generacím předat planetu alespoň ve stejném stavu, v jakém jsme ji zdědili. To je naše odpovědnost,“ míní Vácha.

