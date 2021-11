Knížák drsně o realitě covidu: Stále ti stejní v TV. Rozhodují a vydělávají. Vakcíny, moc. Došlo i na Zemana

„Na to, že máme dneska problémovou situaci ohledně covidu, ohledně mezinárodní situace, krize, inflace a tak dále, je to prodlení, to, že prezident mlčí, že vlastně nečiní, nekoná, je špatně,“ nechal se slyšet k současné politické situaci exředitel Národní galerie Milan Knížák, jenž byl hostem pořadu Na ostří nože Jaromíra Soukupa.

Úvodem se Knížák vyjádřil k tomu, jak se mu daří. „Daří se mi jako každému, kdo je po nemoci, po nepříjemné nemoci, kdy mně po chemoterapii slezly vlasy a vůbec to bylo obtížné. Ale snažím se uvést to do normálu. Ale snažím se žít, aby tam nezůstaly nevyplněné mezery,“ dodal. Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 3% Není to v pořádku 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18119 lidí

Soukup následně začal hovořit o prezidentu Miloši Zemanovi, který podle jeho slov tady po svém zotavení se z nemoci zavedl poloprezidentský systém. „Vláda a Parlament čekají na to, co tady prezident udělá, nebo neudělá. Máme sedm týdnů po volbách. Já osobně to považuji za dlouhou dobu,“ poznamenal Soukup.

„Na to, že máme dneska problémovou situaci ohledně covidu, ohledně mezinárodní situace, krize, inflace a tak dále, je to prodlení, to, že prezident mlčí, že vlastně nečiní, nekoná, je špatně. Já si myslím, že Zeman, ač ho mám celkem jako člověka rád, tak si myslím, že už neměl být prezidentem podruhé. Že to byl omyl,“ podotkl Knížák.

„Myslím si, že měli udělat to, co chtěli: zbavit ho ne svéprávnosti, ale zbavit ho povinností být v úřadě. Myslím si, že to, že to neudělali, je chybou,“ dodal Knížák. Podle jeho slov nepotřebujeme politickou vládu, ale kvalitní úředníky, kteří budou pracovat tak, aby to bylo pro prospěch země. „Vláda má být neviditelná. Má pracovat a nemá být vidět. Má řídit společnost neviditelně, tak jako třeba ve Švýcarsku. Ale u nás to tak není, naopak čím dál víc se ti lidé zviditelňují, nebo za Babišovy vlády se zviditelňovali jednotlivci. A to já si myslím, že je samozřejmě špatně. Že ta společnost je bohatá, že jsou bohatí lidé a vláda, nebo stát nebohatne. Poněvadž stát nemusí být bohatej, musejí být bohatí jeho občané. A já si myslím, že politika není podle mého názoru nic jiného než služba společnosti. Čili mocenské touhy, prosazování vlastních názorů ve smyslu jako trucovitosti, poněvadž Zeman je trucovitý, mstí se, schválně věci protahuje a tak dále. A to si myslím, že do politiky a vedení státu už vůbec nepatří,“ domnívá se Knížák.

Co se týče uplynulých sněmovních voleb, téma Antibabiš přišlo Knížákovi dostatečné. „Nemyslím si jako Václav Klaus, že tam chyběly pozitivní vize. Když v čele společnosti stojí člověk, který je, který lže, vnáší do své řeči hrubost, do svého jednání hrubost, které je na pomezí zákona, možná že za hranou, to ještě nevíme, poněvadž se o tom zatím nejedná, ale takový člověk, když stojí v čele národa, tak ten národ hrubne, mění hodnoty, stává se něčím, čím být nechtěl. Všechno to, co platilo a má platit v takové společnosti, to znamená určitá čest, ctnost, slušné vztahy, to vyvanulo z té společnosti,“ dodal Knížák. Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 38% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 57% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 31555 lidí

Když došla řeč na covid, Knížák sice přiznal, že není lékař, ale zároveň uvedl, že by to řešil jinak. „Myslím si, že i lékaři mají tak rozdílné názory, že nelze se na to spoléhat,“ dodal Knížák. „Jakmile zmizí sociální kontakty, rozpadne se společnost. Člověk člověku se stane vlkem. My musíme ty vazby mezi lidmi prohlubovat. V tom jedině je budoucnost lidstva. Žádná elektronická média nám to nezachrání. To, že to lidem vyhovuje, nic neznamená. Lidé se nechají velmi rychle zlákat pozlátkem, snadností, blahobytem. A hlavně – zpátky k tomu covidu. Okamžitě bych vyloučil z celého toho procesu ty lidi, kteří na tom nějak profitují. Uvědomte si, že tady v televizi jsou pořád lidé, kteří na tom profitují a o tom rozhodují. To mě děsí. Já si myslím, že tak to být samozřejmě nemá,“ podotkl Knížák a poukázal na peníze, které jsou získávány při prodeji vakcín.

Soukup naopak vyjádřil obavy, že se domnívá, že politikům začalo vyhovovat, jakou moc mají nad běžným životem lidí. „Spoustě lidem vyhovuje, že se ráno nejde do práce,“ podotkl mimo jiné Soukup, s čímž Knížák souhlasil. „Společnost zlenivěla,“ uvedl.

Řeč se pak stočila i na kauzu psychiatra Jana Cimického a obvinění ze sexuálního obtěžování, která padla na jeho hlavu. „Když žena nechce být znásilněna, tak ji žádný slušný člověk neznásilní. Ten, kdo ji zmlátí, znemožní, zabije nebo sváže, tak samozřejmě ano. Ale pokud dojde k normálnímu styku dvou lidí, tak ten druhý se musí nějak aspoň pasivně účastnit. A pokud s tím nesouhlasí, tak může protestovat jak hned, tak následně. Třicet let nebo kolik se nic nestalo a po třiceti letech přijde někdo bez okolností a řekne: On mě obtěžoval. A proč teda jí to třicet let nevadilo, té dámě?“ ptá se Knížák. „Já vím, kolik žen shánělo kariéru takzvaně přes postel. Cíleně to dělaly, a teď možná že některé z nich přicházejí...,“ dodal Knížák.

Závěrem se pak vyjádřil k LGBT. „Menšiny jsou k tomu, aby byly respektovány. Ale menšina nemůže dávat direktivy většině. Kdybychom všichni byli gayové a lesby, tak bychom neexistovali, tak bychom se přestali množit. Manželství je něco jiného než homosexuální svazek. Poněvadž rodina je něco jiného a jejím základem jsou rozdílná pohlaví,“ míní Knížák.

