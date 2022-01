Kníže byl pracovitý, hájil Laudát. A přilétlo číslo. Ošklivé

reklama

„Někdejší exponent TOP 09, vrcholový oportunistický havlista (vzývá V. Havla, jen až mu z toho něco kápne, např. slza), úpadkový politický turista (ODS, TOP 09, KAN), ale především všech zoufalců ‚gosudar‘ Frantisek Laudát se na facebooku trochu překrvil nad mým rozhovorem pro ParlamentníListy.cz a nařknul mě, že sprostě lžu, protože knížepán Schwarzenberg rozhodně svůj poslanecký mandát nikdy neflákal a vždy byl příkladně přítomen všem blbostem, které se na Malé straně kecaly…“ píše Macinka.

„Já teda pana Laudáta osobně neznám, ale lidi, kteří s ním měli tu čest, mi jej v žádných lichotivých barvičkách nelíčili… Nebudu tady ale dál rozvádět, jak se o něm všichni oslovení svorně vyjádřili, že to byl vždycky největší kretén, a raději si ukážeme pohádku o tom, jak ten jeho milý knížepán do sněmovny hlasovat chodil. Prosím vás, přečtěte ta čísla někdo Laudátovi nahlas, ať si příště při svých knížecích šipkách netrhá takovou veřejnou ostudu. Schwarzenberg určitě žádný kult osobnosti budovat nepotřebuje, rozhodně ne nýmandem Laudátem,“ zmínil Macinka s pozdravem Aufídrzén. Odkázal také na statistiku hlasování Schwarzenberga, kde zakroužkoval například údaj o tom, že Schwarzenberg měl na hlasování jen 23,7procentní účast (viz výše screen z Macinkova facebooku).

A jak k celému sporu došlo? Macinka v pátečním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, když se hovořilo o poslanci Janu Farském (STAN), uvedl: „Vždyť i ‚český‘ poslanec Karel Schwarzenberg trávil každý rok svého mandátu zhruba 300 dní doma v rakouském Murau a nikoho to nepohoršovalo.“ Farský se nakonec rozhodl mandát složit, i když zvažoval, že si jej ponechá i po dobu, kdy bude ve Spojených státech na stáži díky stipendiu Fulbrightovy nadace. Po vlně kritiky však ustoupil.

A nejen na pasáž o Schwarzenbergovi následně Laudát reagoval na své sociální síti.

„Klausův ‚mozek‘ z IVK čeká na odhalení všeho o hybridních hrozbách ze Sovětského svazu: permanentní Parlamentní listy udělaly rozhovor s politologem a komentátorem Petrem Macinkou, toho času působícím v Institutu Václava Klause. A přečíst si tuhle břečku stojí za to, aby si o tomto sdružení duševních titánů mohli zájemci udělat představu. Nejdříve se Macinka vypořádal s ‚těsným národním poslaneckým kabátem Jana Farského‘. Pro další rozvoj ‚geniálních‘ vyřčených myšlének pretendenta IVK budiž polehčující okolností, že mu, jak sám přiznává hned v úvodu, vrtá hlavou. A když vám vrtá hlavou, to je údajně horší, než podebraná pata. A když vám vrtá hlavou ‚trade-off‘ Jana Farského, tak to je horší, než když se Václav starší před focením dostával do proklatě úzkých riflí,“ uvedl Laudát.

„Vedle ‚havlofobie‘ silně vane z IVK i duch ‚karlofobie‘. Sice jsem chtěl psát ‚schwarzenbergofobie‘, ale to je jako definovat bojovou látku fosgen chemickým složením (izopropylester kyseliny metylfluorfosforité). Macinka totiž děl, že proč by Farský nemohl zmizet, možná by si toho nikdo nevšiml, když Karel Schwarzenberg každý rok svého mandátu trávil zhruba 300 dní doma v rakouském Murau a nikoho to nepohoršovalo. Budiž mozku, ve kterém vrtá Farského trade-off, odpuštěna tato lež. V první lavici TOP 09 u oken jednacího sálu sněmovny seděl Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg, Jitka Chalánková a já, který řídil hlasování. To bylo od října 2013 do května 2017. Asi Macinka sledoval účast ve sněmovně jinému Karlovi než já. Navíc Karel jezdil do Murau o prázdninách,“ zmínil dále Laudát.

„Po řešení, kdo schválil a neschválil odjezd Farského, lze zaznamenat přesun Macinky k otázce financování STANu z Kypru – nic nového neodhalil ani nenasvítil. Takže ‚případ Farský‘ a ‚případ Kypr‘ NIC. Potom ovšem přichází zlatý hřeb rozhovoru. Vyznání Macinky z víry, že ‚všechny svoje kauzy ČT a Deník N dotáhnou do konce. Dozvíme se, jak to bylo s podvody Andreje Babiše, přečteme si o zločinnosti čínských agentů působících v České republice i vše o hybridních hrozbách ze Sovětského svazu‘. Konec citátu. Ten Sovětský svaz (CCCP) mě zaujal. Zřejmě odborníci v IVK stále žijí na počátku devadesátek, nebo snad je přání otcem myšlenky? Jeden takový teď v Moskvě sedí a vydírá sousední Ukrajinu a s ní i celý demokratický svět. Zbytek očekávaných odhalení si dočtěte sami,“ poznamenal také exposlanec.

„Rozhovor nabitý myšlénkami páně Macinky z IVK končí otázkou kauzy Jakuba Železného v Událostech, komentářích při rozhovoru s Patrikem Nacherem. Příště si dá podle Macinky Železný větší pozor, aby nikomu takto levně nezvyšoval kredit. Za mě by mělo být panu Železnénu dovoleno v UK fackovat, když někdo z hostů plácá kraviny. Myslím, že by sledovanost tohoto pořadu násobně narostla. Samozřejmě, účastníci pořadu by dopředu museli podepsat závazek, že nebudou moderátora Železného žalovat. Sice by přicházelo v úvahu i máčení v koši ve Vltavě, ale ta je z Kavčích hor trochu z ruky. Něco tomu blízkého už tady bylo – stan Jaroslava Haška a Matěje Kuděje na pouti ve Světlé nad Sázavou, kde uvnitř ve tmě nejprve návštěvník dostal mokrým lavičníkem po hlavě a následně byl chycen za límec a zadním vchodem vyhozen. Atrakce měla tak obrovský úspěch, že někteří si zaplatili vstup i dvakrát a více a téměř všichni to doporučovali svým blízkým a známým. Bohužel konec zábavy způsobil strážník, který chtěl zjistit, co je uvnitř, že venku na to stojí tak dlouhá fronta. Myslím, že by se politici do Železného UK hlásili měsíce dopředu a národ by byl také spokojený, Jistá část už jen proto, kdyby častým hostem pořadu byl Andrej Babiš nebo Miloš Zeman. Chtělo by se připojit i jméno Václava Klause staršího, ale ten už moc lidí nezajímá, i kdyby ho Železný fackoval každý den,“ zmínil také Laudát.

„Jó, kde jsou ty časy, kdy Karel Schwarzenberg na billboardech hlásal, že ‚spí, když se plácají kraviny‘. Dnes je doba drsnější a dynamičtější, a tomu by mělo odpovídat fackování v pořadu Události, komentáře,“ uzavřel Laudát na síti.

