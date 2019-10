Knižní novinka: Bohuslav Ečer, český lovec nacistů

Po skončení druhé světové války vítězné mocnosti (SSSR, USA, Anglie a Francie) uzavřeli dohodu, že odsoudí a potrestají viníky, kteří měli válečné krutosti na svědomí. Soudní tribunál s nejdůležitějšími představiteli nacistického Německa zasedl v Norimberku 14.listopadu 1945 a trval až do 1.října následujícího roku. A právě 1.října vyřkl Norimberský proces svůj ortel. Dvanácti nacistům byl udělen trest smrti.

Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 7045 lidí JUDr. Bohuslav Ečer byl československým zástupcem v Komisi Spojených národů pro vyšetřování těchto válečných zločinů, která měla za cíl najít způsob, jak potrestat zločiny spáchané nacisty během druhé světové války.

Autorem této knižní novinky je Michal Dudáš, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době je zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR.

ParlamentníListy.cz měly možnosti knihou listovat a přinášíme ukázku z kapitoly: Bohuslav Ečer v hledáčku StB.

„Bohuslav Ečer se měl stát jednou z hlavních postav připravovaného vykonstruovaného procesu s bývalými funkcionáři brněnské sociální demokracie. Akce byla připravována pod krycím jménem „Obnovovatelé“. Ve vykonstruovaném procesu měly být zneužity Ečerovy styky na „Západě“, které logicky souvisely s jeho činností za války a u mezinárodního soudního dvora. Nosným bodem obžaloby byla Ečerova poslední cesta do Haagu koncem roku 1948, kde se měl setkat se zástupci exilové ČSSD a slíbit jim, že bude ČSR organizovat podzemní špionážní činnost. Jeho dcera Jarmila, která otce na cestě doprovázela, pak měla navázat styky se špionážní službou Velké Británie, od které měl Ečer obdržet instrukce k organizování ilegální, výzvědné a sabotážní sítě, složené z bývalých sociálních demokratů. Bohužel Ečer však v polovině března 1954 zemřel, a tato linie byla proto později použita v procesu s tzv. pravicovými sociálními demokraty s názvem „Křepelka a spol.““

Na to navazuje kapitola, která se věnuje okolnostem smrti Bohuslava Ečera. „Bohuslav Ečer byl stižen prvním infarktem v 8:00 ráno při holení. Po tomto záchvatu upadl do bezvědomí a nebyl schopen mluvit. K převozu do nemocnice došlo v 9:00, při cestě byl Ečer stižen druhým infarktem, v nemocnici pak ještě třetím, po kterém na krátkou dobu nabyl vědomí. Stihl své dceři říci, aby se postarala o matku, a opět upadl do bezvědomí. Krátce na to byl stižen čtvrtý infarktem a v 10:35 zemřel. Podle Luďka Navary měl mít Ečer v předvečer své smrti telefonát, který ho zastihl v přítomnosti příbuzných. Údajně mu kdosi zatelefonoval, že ho jdou zatknout. S ohledem na to, že byl Bohuslav Ečer v pokročilém věku, bylo mu 61 let a měl nemocné srdce, dostal po tomto telefonátu infarkt.“

Kniha vychází v nakladatelství Academia

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová