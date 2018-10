Koalice v Brně vedená ODS představí koaliční smlouvu v úterý

Koalice dokončila smlouvu minulý týden ve středu a chtěla ji původně zveřejnit v pondělí. „Detailně jsme projednali koaliční smlouvu na klubu. S připomínkami, které vzešly, jsme seznámili budoucí koaliční partnery. Předpokládám, že smlouva bude představena v úterý,“ napsal ČTK v noci na dnešek Kerndl. Potvrdil to i Hladík. „Nakonec jsme se dohodli, že ji představíme až v úterý včetně personálií,“ uvedl Hladík. O personáliích budou lidovci rozhodovat dnes večer.

Jasná zatím nejsou jména všech radních. Primátorkou má být jednička brněnské ODS Markéta Vaňková, prvním náměstkem Hladík, dalším náměstkem bude Koláčný a také lídr ČSSD Oliver Pospíšil.

Jméno náměstka za ODS strana ještě neřekla, není tak jasné, zda to bude dvojka na kandidátce David Grund, trojka Kerndl nebo někdo jiný. Podle původních informací měla mít ODS pět radních, KDU-ČSL tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Koláčný však na pirátském fóru uvedl, že Piráti mají vyjednané tři pozice v radě, v gesci by měli mít majetek, kulturu, participaci, strategii a analýzu dat a ještě mají mít uvolněného zastupitele pro informační technologie.

Piráti už dřív dostali nabídku od ANO vytvořit koalici s ním, přičemž ANO nabídlo Pirátům čtyři místa v radě. K jednání o koalici vyzvalo i ČSSD s nabídkou tří míst v radě. Obě strany však zatím o nabídce neuvažují a dál jednají o platformě ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD.

Volby v Brně vyhrálo ANO, jež už mělo dojednanou koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. ODS se ale potom domluvila na koalici s lidovci, Piráty a sociálními demokraty. ANO se pak neúspěšně obrátilo na Piráty a ČSSD.

Piráti zároveň na fóru uspořádali nezávazné hlasování, ve kterém hlasovalo několik desítek členů z různých míst. Ještě ráno se většina klonila k názoru nevstupovat do koalice s ODS, odpoledne už byla zase většina pro. Výsledků ankety se ale nemusejí Piráti držet, o vstupu do koalice rozhodne brněnská členská základna, která má přes 20 členů. Mimo jiné při rozhodování vezme v potaz i analýzu ohledně radních z ostatních stran. Piráti nechtějí nikoho s pochybnou minulostí. Podle Koláčného by byl například problém, kdyby se u někoho objevilo trestní stíhání.

ANO má v zastupitelstvu 18 mandátů, ODS 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.