Kocáb se rozplýval nad Letnou, i když ho nepozvali. A vzpomínal, jak s Horáčkem „udělali“ revoluci proti vůli Gorbačova

„Na demonstraci jsem byl, ale nepromluvil jsem, protože mě nikdo nepozval. Kdybych ale chtěl promluvit, tak bych naznačil, aby mě pozvali. Ale mě baví to, že to dělají mladí a že to dělají tak, jak uznají za vhodné. A není bezpodmínečně nutné, aby jim někdo ze starých veteránů pomáhal, protože jim to jde. Ve chvíli, kdy by se situace zdramatizovala, tak bych do toho asi chtěl vstoupit,“ podotkl Kocáb, který byl celou demonstrací na Letné nadšen.

„Liším se v odhadu počtu lidí. Mám v živé paměti v roce 1989 ten dav a myslím si, že letos bylo na Letné 400 tisíc lidí, jen to fikne. Ta suma je ale obří sama sobě,“ uvedl Kocáb. „Revoluce nezačala, neboť uvnitř demokratického systému nemůžete dělat revoluci. Začal významný tlak na svržení vlády, na premiéra Babiše, aby sám odstoupil. Já nevím, kolik lidí by potřeboval, aby konečně pochopil, že se stává nepřijatelným pro velkou část občanů, zejména pro mládež, která má zvláštní čuch na situaci. Jde o tlak, o využití naší ústavy, ne svrhnout vládu, ale vytvořit tlak,“ dodal s tím, že jde o vyjadřování názoru.

Skutečným hegemonem je podle Kocába v této situaci volič. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v této situaci podle Kocába odejít, neboť je pro naši politiku v současné době přítěží. Vadí mu také to, že Babiš skoupil stěžejní část tisku. „Vyšly najevo nahrávky, které byly plné neuvěřitelné sprostoty. Pak se objevilo Čapí hnízdo. A mladým to jde na nervy. A když máte na mysli otázku, jaká je alternativa, tak to je problematické. Voliči rozdali karty a není možné to nevzít v potaz. Vláda by mohla zůstat na místě, ale objevil by se nový premiér, který by uklidnil společenské vzrušení,“ dodal.

„Nový fenomén jsou lidé, kteří vládnou sítěmi. Tito lidé dokážou takto dokonale zorganizovat projev té občanské nespokojenosti, jíž jsme svědky. My, staří disidenti, jsme šli cestou různých petic a toto jsme nedokázali,“ míní Kocáb. A následně hovořil o sametové revoluci, kterou „dělal“. „Tam byl konturovaný nepřítel, to byla úplná kresba, byl tam celonárodní konsenzus, proti nám stálo 1,7 milionu komunistů plus jejich rodinní příslušníci, ale byl tam jasný nepřítel, po dlouhou dobu pojmenovávaný. A nám nešlo o nějakou úpravu toho systému, ale o jeho svržení,“ zdůraznil Kocáb.

„Celá ta hra je nesmírně komplikovaná a každá z těch politických stran, která se jí účastní, má trošku jiný zájem. Nové volby jsou velká neznámá. Nové volby mohou karty rozhodit podobně, nebo ještě hůř, nebo ještě lépe. Každý se toho velmi bojí a podle mého názoru vedení těch manifestací tak dlouho nejde,“ podotkl.

Kocáb následně odmítl to, že by chtěl Babišovi dělat poradce. „To opravdu asi ne,“ řekl, že se však obává toho, aby se Babiš kvůli sporům s Evropskou komisí o střet zájmů neobrátil na Východ.

Své pak Kocáb řekl i k sametové revoluci, kdy pro něj začala již 14. září s Michalem Horáčkem. „Udělali jsme sametovou revoluci takovou silou, kdy jsme doslova ochromili komunistickou stranu, pohled KSS i Gorbačova na to, jak se budou vyvíjet obrodné procesy, udělali jsme to proti vůli komunistů, SSSR, Gorbačova i proti vůli tajných služeb i armády,“ dodal.

„19. 12. 1989 vystoupil Marián Čalfa ve Federálním shromáždění s návrhem, jenž obsahoval i kandidaturu Václava Havla,“ řekl Kocáb, kdy podle něj bylo jasné, že sametová revoluce uspěje. „19. se to pečetilo, ale rozhodnuto to bylo o něco dříve,“ zmínil. „StB se ještě 8. prosince sešla, jaký k tomu budou mít postoj a měli tři varianty. Jedna byla stále proti tomu vystoupit silou StB, druhá byla odstoupit do pozadí a snažit se to rozemílat zevnitř, projekt klín, a třetí varianta byla zařadit se do obrodného procesu. Rozhodli se pro dvojku a ta možná částečně běží dodnes,“ zmínil Kocáb s úsměvem.

Vzpomínal i na to, jak s Michalem Horáčkem chtěli vrazit klín mezi ÚV KSČ a vládu. „A ono se nám to povedlo. A již toho 24. listopadu se předseda federální vlády Ladislav Adamec oddělil od ÚV KSČ, a proto mu nezbylo nic jiného než přimknout se k tomu našemu křídlu a spolupracovat s námi,“ vzpomněl.

