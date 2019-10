Kocáb šokoval: Kdyby v roce 1989 lidé o demokracii hlasovali, asi by neprošla

Bývalý disident Michael Kocáb na úvod rozhovoru prozradil, že v Česku sleduje něco jako „druhou normalizaci“. „V Česku se objevují normalizační prvky. Pokud chcete hníst mínění národa, musíte ovládnout média. Babiš skoupil centrální média, jsou jimi ovládnutá, zajistil si tím, že jej nekritizují. Začínají se bát už i lidé v těch veřejnoprávních médiích,“ uvedl s tím, že na ně je vytvářen velký tlak, i přes politické obsazování rad.

„Jsou tu skryté vlivy, které prostředí svobody tisku postupně deformují,“ všímá si. „Budete-li mluvit osobně se zaměstnanci veřejnoprávních médií, potvrdí vám, že ty tlaky ze strany politiků už probíhají,“ poukazuje Kocáb na to, že média jsou ohrožena. I přesto je zde prý stále velký prostor svobody, ale výše zmíněné prvky jsou velmi nebezpečné. „Musíme si na to dát pozor. Média jsou hlídacím psem demokracie a ta by měla zůstat svobodná,“ připomněl s tím, že to bude otázka statečnosti novinářů. Sám by z ovládnutých médií odešel a nezval jejich novináře do veřejnoprávního zpravodajství atd.

Prozradil, že dnes lituje toho, že nepodepsal Chartu 77. „Chtěl jsem to tehdy podepsat, ale byl jsem mladý a rodiče říkali, že nemusím vše hned podepisovat, že stačí, když to podepíše táta. Dnes toho lituju, když se na to zpětně dívám, byl bych to raději podepsal,“ uvedl.

Umělcům, kteří podepsali Antichartu, to prý velmi vyčítal a kritizoval je za to. Dnes se na to divá tak, že je potřeba udělat průměr z životních výsledků každého člověka. Ve spojitosti s tím zavzpomínal i na Gotta, kterému mnozí podepsání Anticharty vyčítají. „Je třeba si dát dohromady, co Gott vše udělal, a do jaké míry převažují pozitivní stránky. Na smrti Gotta se dohrává celý přístup části společnosti k sametové revoluci,“ dodává Kocáb s tím, že to mělo přijít až tak půl roku po jeho smrti. „Přišel ale politik a využil tuto příležitost pro své body a dal neuvážený návrh,“ narážel na návrh premiéra Babiše udělat pro Gotta státní pohřeb, čímž podle Kocába rozdělil společnost.

„Gott svou tvorbou vytvořil pro lidi alternativu, jak přežít normalizaci. Mohli utéct do světa zábavy, usnadňoval jim žití v totalitním světě. Po jeho smrti nám ale také někteří lidé naznačili, že ne se vším, co po sametové revoluci přišlo, byli spokojení,“ konstatoval.

Na pozadí odchodu Gotta se proto zamyslel nad tím, že kdyby v roce 1989 proběhlo referendum, většina lidí by si nejspíše demokracii nevybrala. „Obávám se, že bychom to jinak asi nevyhráli, že většina lidí demokracii nechtěla,“ podotkl Kocáb a doplnil, že ta změna se doslova přetáhla přes jejich hlavy.

Popsal, jak probíhala jednání s komunisty a co byly největší chyby, které pak politici udělali. „Komunisti ovládli ekonomiku, klíčovou roli přitom sehrál Prognostický ústav. Problém ale prý byli taky komunisti třeba na soudech, kteří tam často jsou dodnes,“ podotýká Kocáb.

Řekl také, co si myslí o Visegrádské čtyřce. Je toho názoru, že by se měla zrušit. „Spolupráce Polska, Maďarska, Česka a Slovenska by měla skončit. Rozmlouval jsem to už Havlovi,“ uzavřel Kocáb téma s tím, že V4 je skupina, která škodí Evropské unii a může nás dovést do područí Ruska.

