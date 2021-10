Koho by volil zemřelý Josef Lux? Ozvala se vdova, Hamáček trvá na svém

Ministr Jan Hamáček (ČSSD) v jedné z předvolebních debat v ČT zaperlil. Do pusy si vzal bývalého předsedu KDU-ČSL Josefa Luxe a řekl, že on by v této politické situaci volil sociální demokracii. Veřejnost tím pobouřil. Ozvala se i vdova Věra Luxová, která v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedla, že politici jsou již schopni opravdu všeho.

Luxová připustila, že předvolební debatu v ČT sledovala skoro celou. „Vyvolala ve mně rozporuplné pocity o směřování naší politiky a byla jsem z toho rozladěná. Ten závěr ale předčil veškerá má očekávání. Cítila jsem, že na vyjádření pana Hamáčka k mému manželovi musím jasně reagovat,“ uvedla rozhořčeně a razantně odmítla tvrzení, že by její manžel v těchto volbách volil ČSSD. Uvedla také, že se ze strany Hamáčka jednalo o promyšlený a připravený výrok.

Poté, co slova Hamáček závěrem pořadu pronesl, řekla si, že není možné, aby někdo zneužil jméno politika, který není mezi námi. Český porevoluční politik totiž v roce 1998 odstoupil kvůli těžké leukémii a následující rok nemoci podlehl.

Podle jeho ženy by její manžel neměl důvod volit sociální demokracii. „Přišlo mi to jako špína, která tady vyvřela pro mě z nepochopitelných důvodů. Dnes ale politici při snaze získat co nejvíc voličů jsou schopni i těchto podrazů. Přišlo mi to jako velká špína,“ uvedla s tím, že v momentě odvysílání debaty zůstala jako „opařená a nevěděla co dělat“. Svůj postup konzultovala s vedením KDU-ČSL. Připustila, že ještě není rozhodnutá ohledně dalších kroků vůči Hamáčkovi. Odmítá pak tvrzení, že by se svým výrokem zapojila do kampaně SPOLU. Podle ní je koalice dobrý projekt, podle svých slov by si přála, aby hybateli české politiky nebyli jen senioři.

K důvodům, proč by její muž nevolil ČSSD, pak žena bývalého předsedy KDU-ČSL vyzdvihla, že se sociální demokracie spojila v tomto volebním období s hnutím ANO a komunisty. To by podle ní manžel neschvaloval. „Neustálá podpora zadlužování naší republiky, malý akcent na rodiny, na školství, prostě politika založená pouze na tom, abychom si kupovali voliče. S tím by se manžel neztotožnil,“ uzavřela.

Hamáček pak v předvolební debatě konkrétně uvedl: „Váš hlas pro sociální demokracii je hlasem pro zachování životních jistot pro zaměstnance, důchodce, rodiny s dětmi. Obracím se speciálně na voliče KDU-ČSL. Koalice SPOLU vás nereprezentuje, hlas pro SPOLU je hlasem pro ODS. KDU-ČSL i sociální demokracie spolu hájily rodinné hodnoty, prosadili jsme zvýšení rodičovské, důchodů i přídavků na děti, ODS byla proti. Máme hodně společného a jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, tak by hlasoval pro sociální demokracii.“

