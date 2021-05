Koho za Babiše, toho s dredama? Volný s Foldynou na Prvního máje nikoho nešetřili

reklama

Po chvíli jej tak u mikrofonu přivítali s náležitým hlasitým potleskem. Poslanec nejdříve cítil nutkavou potřebu všechny ujistit, že opravdu nejsou sami, koho současná situace znepokojuje.

„Lidé mi dnes říkají, že se bojí, že v tom jsou sami. Tady je nás 250, v Praze jsou tisíce lidí, a další tisíce u vás doma, kteří uvažují stejně jako vy. Později se s nimi seznámíte,“ ujistil úvodem své příznivce, kterým děkoval za jejich podporu.

Následně dav burcoval, aby nezapomněl, že tato země je naše a řídíme ji my. Vyzval i přihlížející policisty, ať se směle přidají. Protestující pak vykřikovali hesla „Zvítězíme!“, „Svobodu!“ či „Pravdu!“ Na akci byly vidět transparenty hlásající „Do škol bez podmínek“ nebo „Stop covid teroru“. Lidé také volali po demisi Babišova kabinetu.

Poslanec Foldyna se na protestu Volného pohyboval také mezi diváky, se kterými osobně probíral palčivá témata, jako byl návrat dětí do škol bez roušek a testů. „Něco se dělat musí, je to dlouho, a nevidíme žádný konec,“ promlouval k protestujícím.

Jedna z žen se mu svěřila, že ji trápí, že nemůže dát svou malou holčičku do školy, protože kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům v podobě zánětu hrtanu nezvládá nosit roušku. „My dnes bojujeme za to, aby dítě mohlo jít normálně do školy. Moje devítiletá dcera, která má laryngitidu, by roušku neudýchala. Mám ji rok doma,“ stěžovala si Foldynovi.

Podle Foldyny se plošnými opatřeními nic nevyřeší. „Okamura má pravdu v tom, že opatření by se měla týkat určitých skupin a určitého území. Plošně se nikde nic nevyřešilo, nemá to opodstatnění ani v Evropě, ani ve světě,“ spráskl ruce.

Vláda by podle něj měla mít poradní orgán průřezem všech politických stran, který by jí radil, co má dělat. „Nemůžou si tu vymýšlet jako premiér. Politici, kteří dělají politiku s covidem... Bych je kopl do zadku, protože dělají ve společnosti jenom chaos. Každý týden se vše mění. Musí to být postavené na odbornosti a lidé tomu musí věřit," řekl.

Pustil se i do opozice. „A ta opozice? Ta s těma vykulenýma očima, jak tam žvaní ty nesmysly? Říká, že je ‚katolička a konzervativní‘, ale popírá sama sebe, protože bude hlasovat pro rodinu pro všechny...“ hrozil se.

Ve volbách podle něj půjde o hodně. „Koho tam ale dáme na místo Babiše? Toho s dredama? Nebo Fialu z ODS, co nikdy nic nepostavil?“ tázal se. „Ne, to ne, to vůbec,“ kroutili lidé v jeho bezprostřední blízkosti odmítavě hlavou. „A to je ten největší problém,“ dodal Foldyna, že dnes se bohužel bude volit to nejmenší zlo, protože není z čeho vybírat.

„Bez pokračování společnosti tím, že budou mít lidé děti, nebude společnost existovat. A my se bavíme v parlamentu o nesmyslech, jako je manželství stejných pohlaví. Přitom má stát deficit rozpočtu půl bilionu,“ dodal pak Foldyna s tím, že se těmito „problémy“ pouze odvádí pozornost od „obírání o naše práva“.

Poslanec Volný, který dnes na demonstraci do Prahy vyrazil se svým blokem s autobusy, pak kolem šesté hodiny večer vyrazil z Letné s demonstranty ve zhruba dvaceti autech k budově České televize na Kavčích horách. Na sobě měli české vlajky a z amplionů se ozývalo: „Česká televize lže!“

V Praze i v Brně se dnes uskutečnilo několik shromáždění u příležitosti Svátku práce, stejně jako několik protivládních demonstrací. I když řadu tradičních akcí politických stran organizátoři kvůli restrikcím předem zrušili.

Desítky komunistů si přišly připomenout dnešní Svátek práce na pražském Střeleckém ostrově, aby si připomněly dnešní Svátek práce. U pamětní desky, odkazující na první dělnickou oslavu Prvního máje z roku 1890, krátce promluvila předsedkyně pražské KSČM Marta Semelová nebo první místopředseda strany Petr Šimůnek.

Odpoledne je na ostrově vystřídal protest Volného. Většina ze zhruba 250 účastníků neměla po většinu akce nasazenou ochranu dýchacích cest, policisté je na tuto povinnost upozorňovali a některé z nich legitimovali. Volný, který odmítá nosit respirátor i v Poslanecké sněmovně, se i ve svém projevu vymezoval proti povinnému nošení roušek.

Podobně to vypadalo odpoledne na zmíněné Letné, kde se na dva protesty proti vládním protikoronavirovým opatřením sešlo několik stovek lidí. Na demonstraci vystoupil mimo jiné i advokát Norbert Naxera, který kvůli vládním nařízením podal již několik žalob.

Na Petříně se zase sešli sympatizanti hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES, která dlouhodobě kritizuje přístup vlády k řešení pandemie. Přibližně stovka lidí šla z Újezdu k petřínské rozhledně. V parku pod ní zazněla hudba a projevy, v nichž řečníci kritizovali vládní nařízení jako „ukrajování svobody“. Odmítli testování jako nespolehlivé a v některých částech projevů vyzvali k občanské neposlušnosti. Na travnaté ploše přítomní dodržovali rozestupy, jen málokdo však měl na obličeji respirátor.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) na Petříně místo tradičního setkání představí pražskou kandidátku a programové priority pro podzimní sněmovní volby.

Na brněnském náměstí Svobody odpoledne proti vládním opatřením proti šíření koronaviru demonstrovalo podle odhadu policie a tajemníka městské části Petra Štiky asi pět desítek lidí. Pořadatelé v projevech hovořili například o nezákonnosti uzavření obchodů a vyzvali podnikatele, ať po ministerstvu zdravotnictví požadují náhradu škody. Plně by se podle nich také měly otevřít školy, a to bez testování. O očkování hovořili jako o „píchání sajrajtů“.

