Kokainový průšvih ODS: I Novotný mazal tweet

Řeporyjský starosta Pavel Novotný se kaje za své kontroverzní twitterové výroky ohledně kauzy brněnské primátorky Markéty Vaňkové. Uvedl, že po ní si v ODS „může dělat, co chce, a nemůže se mu už nic stát“. Nakonec svůj tweet smazal a televizi CNN Prima NEWS to zdůvodnil tím, že jeho slova týkající se kokainové aféry mohla být špatně pochopena.

„Těší mě, že to paní kolegyně Vaňková přežila. Víte, jak já nekradu a dělám si jinak, co chci, tak se mi po tomhle v ODS už nemůže nic stát. Asi blbý signál pro voliče, ale pro zlobivé dítě strany je to den jako malovanej,“ vyjádřil se řeporyjský starosta Pavel Novotný na Twitteru k tomu, že jeho domovská strana nezasáhla proti Markétě Vaňkové v kauze s bílým práškem, která vyšla najevo zpětně po několika letech.

Novotný nakonec vyjádření ze svého twitteru odstranil a CNN Prima NEWS vysvětlil, že tak učinil, aby nebylo veřejností i ODS špatně chápáno. „Říkal jsem si, že by to mohlo být špatně pochopeno. Například že bych mluvil o fetování. To ale v žádném případě. Mluvil jsem úplně o ničem jiném,“ snažil se starosta pražských Řeporyjí později uvést situaci na pravou míru.

„Já nekradu a můžu úplně cokoliv. Že se mi nemůže nic stát. Pokud nekradu, tak si můžu dělat, co chci,“ pozměnil poté ke kokainové aféře Vaňkové svůj komentář.

To, že ODS přesto brněnské političce vyjádřila podporu, a Vaňková proto setrvá v pozici primátorky, je podle Novotného v pořádku, byť se to voličům ODS nemusí líbit. „Je to špatný signál pro voliče ODS. Pro mě jako zlobivé dítě je to den jako malovaný. Nemůže se mi nikdy nic stát,“ doplnil Pavel Novotný.

