Kolaps. Zhroucení. U Pokrovsku jde pro Ukrajince do tuhého. Do boje posílají piloty dronů

Ruské ozbrojené síly dále postupují u města Pokrovsk v Doněcké oblasti, které je v probíhajícím konfliktu označováno za strategicky důležité. Podle ukrajinského velení se v současné fázy války jedná o „nejžhavější frontu.“ Místní obyvatelé již byli úřady vyzváni k evakuaci. Mnoho z nich však odmítá z města odejít a před evakuačními úředníky schovávají své děti, ačkoli se Rusové každým dnem přibližují.

„Pokrovská fronta se pro Ozbrojené síly Ukrajiny blíží k úplnému kolapsu,“ myslí si analytik Scott. Zmiňuje ruskou dělostřeleckou převahu a připomíná, že ukrajinské velení nechalo přesunout síly teritoriální obrany ze Záporoží k zacelení mezer na nejžhavější frontě. Ukrajina má prý „nulovou schopnost stabilizovat situaci.“ Ta je pro Kyjev natolik kritická, že operátoři dronů jsou nyní posíláni na frontu jako pěchota. „Rusové denně postupují a dobývají ukrajinské obranné pozice… Nyní se dostáváme do bodu, o kterém jsem tak dlouho mluvil a který jsem očekával na konci léta po této ruské ofenzivě,“ usuzuje Scott.

The Pokrovsk front is nearing a full collapse for the AFU.



•10/1 Russian shell advantage



•Moving Terrodefense from Zaporozhye to plug gaps on the hottest front.



•sending drone crews in as infantry.



•Russians advancing and capturing Ukrainian defensive positions daily.… — ayden (@squatsons) August 23, 2024

Problémy Ukrajinců u města Pokrovsk popisují i další komentátoři. „Kvůli nedostatku živé síly je ukrajinská fronta natolik slabá, že ruské jednotky mohou projít kolem obránců a městem pěšky a připravit léčku pro ukrajinské tanky v centru,“ míní novinář Julian Röpcke. Rusové navíc podle něj mění strategii, o čemž prý svědčí relativně malé škody při dobývání města. „Rusko již nemusí srovnávat města se zemí, než do nich vtrhne se svými jednotkami. Na to je obrana prostě příliš slabá. Vzhledem k rychlosti vlastního postupu to ani nestíhají,“ uvádí Röpcke.

Die ukrainische Front ist aufgrund des Personalmangels so löchrig, dass russische Einheiten zu Fuß an der Verteidigern vorbei und durch die Stadt marschieren können und im Zentrum einen Hinterhalt für einen ukrainischen Panzer gelegt haben.

??Man beachte auch die geringen… pic.twitter.com/maqdEiQBC3 — Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) August 24, 2024

Nyní ruskou armádu od jižního okraje Pokrovsku odděluje poslední větší městská oblast, kterou je město Novgrodovka, jež mělo před válkou 14 tisíc obyvatel. Analytik Tyler Weaver předvídá, že padne v řádu pouhých několika hodin. Očekávané dobytí Novogrodovky pak prý pomůže Rusům zajistit kontrolu nad Pokrovskem, který je hlavním logistickým uzlem ukrajinské armády na Donbase. Tyto zisky mají ruské armádě připravit podmínky pro plné ovládnutí Doněcké oblasti. „V dlouhodobém horizontu by hrozilo zhroucení celého ukrajinského postavení východně od Dněpru, přičemž charkovská pevnost by se stala nepoužitelnou v důsledku ruského postupu po Dněpru z jihu na sever. Ruský postup se zrychluje - budeme muset počkat na další vývoj,“ glosuje Weaver. Stejně jako Röpcke si všímá poměrně malých škod při dobývání městských oblastí v okolí Pokrovska. „Rusové vtrhli do Novogrodovky tak rychle, že město neutrpělo v bojích rozsáhlé škody. Doufejme, že dny měsíčních krajin a zničených měst už jsou za námi,“ píše analytik.

Addendum: You'll notice in the first video that the Russians pushed into Novogrodovka so quickly that the city has not suffered extensive damage in the fighting. Hopefully we are leaving the days of moonscaped battlefields and shattered towns and cities behind us. — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 24, 2024

