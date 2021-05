Kolář, diplomat: „H*vno, imb*cil.“ Spočítal Hamáčkovi celou hru

Kolář ve svém příspěvku podle svých slov parafrázuje, „co se nám snaží tenhle filuta opakovaně nakukat“. A Hamáčka skutečně nešetří. Anketa Je třeba v Česku víc zdanit nejbohatší? Ano 84% Ne 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3743 lidí

„Shrnuto: Jan Hamáček je hrdina, který dokázal to co nikdo před ním. ‚Já jsem vyhnal osmnáct ruských špionů, a to mi nikdo neodpáře.‘ Konec citace. Budiž. Spolu s nastolením personální parity na našich zastupitelských úřadech je to záslužný čin. Na mne to od počátku působí tak, že když hrozil únik informací o Vrběticích na veřejnost a Hamáček pochopil, že jeho plán na cestu do Moskvy je nereálný, přišel s verzí kamufláže a rozhodl se k radikálnímu obratu, aby se spasil. Je to ovšem jen má domněnka, kterou lze těžko prokázat,“ poznamenal Kolář.

„Co je však neoddiskutovatelné, je Hamáčkovo opakované přiznání, že údajnou kamufláž vymyslel on s velvyslancem Pivoňkou. S tím operuje i v rozhovoru pro Deník N. Pokud bychom tedy přijali jeho verzi o tom, že cesta do Moskvy byla od počátku pouhá kamufláž, jak dostat nenápadně do Prahy velvyslance Pivoňku, tak se vlastně opakovaně přiznává k tomu, že do své bezva finty zatáhl nejen prezidenta, premiéra a ministra zahraničí, a to bez jejich vědomí, ale také naše spojence, Slovensko a USA. Připomínám, že naši velvyslanci ve Washingtonu a v Moskvě dostali pokyn, aby nabídli Prahu jako místo pro uspořádání summitu Biden – Putin. A velvyslanci podle tohoto pokynu formou nóty konali. Znamená to tedy ale, že kromě všech výše zmíněných vtáhl do své hry i naše velvyslance. Hynek Kmoníček to v USA nejspíš nějak přežije. Předpokládám, že si o tom myslí své a podle toho se i chová. Stejně tak Američané, kteří raději taktně mlčí,“ dodává dále Kolář.