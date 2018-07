Kolář junior, pražský starosta, se zase předvedl. Skoupil noviny s Babišem a rituálně je spálil

Neskončilo to však jen u pálení novin. Své rozhořčení starosta Prahy 6 dal na odiv i na sociální síti Facebook. „Dneska ráno jsem dostal pěkně studenou sprchu. Kamarád mi poslal fotku titulní stránky Mf Dnes. Často mi posílá různé fóry, tak jsem si myslel, že i tohle je vtip. Ale nebyl. Tak jsem šel do nejbližšího obchodu a koupil všechny mladé fronty, co tam měli. Večer budeme opékat buřty, tak toho bude dost na podpal,“ napsal Kolář.

Původní zdroj ZDE

Skoupením tolika výtisků prý následně došel i k myšlence, že je možná škoda jakou spoustu lidí tím ochudil o příležitost přečíst si, co že to máme v čele téhle země za člověka. „Dozvěděli by se třeba, že za to, že rehabilitoval bolševika, je zodpovědná hlavně ODS. No, Odeeska sice udělala po volbách chybu, ale do vlády si komanče vzal Babiš, ne Fiala,“ zdůraznil a dodal, že to už mu nikdy nikdo, ani sebelepší marketér, neodpáře.

„Ale co. Večer bude oheň! Snad jen ty buřty nebudou karcinogení,“ napsal Kolář a připojil fotografii již nachystaného ohniště.

autor: nab