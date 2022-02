Kolář z TOP 09 burcoval v ČT: Musíme dát Rusku najevo, že půjdeme i do ozbrojeného konfliktu!

Ruští vojáci stále zůstávají v okolí ukrajinských hranic. Rusko opakuje, že nechce Ukrajinu vidět v NATO, protože jde o jeho bezpečnost. Pro Západ je nepřijatelné, aby se ve 21. století hranice překreslovaly tanky a raketami. O Ukrajině jednal včera v Moskvě s Putinem francouzský prezident Macron. To jsou gesta, která nestačí. Z EU by měl jednat s Ruskem jeden člověk jí určený, řekl v pořadu Interview ČT24 Ondřej Kolář (TOP 09), místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Hovořil také o tom, za jakých okolností by měla Severoatlantická aliance vstoupit do ozbrojeného konfliktu s Ruskem.

Spěje Ukrajina, potažmo Západ s Ruskem blíže dohodě, či spíše ke konfliktu? „Doufám, že se postupnými kroky přibližujeme k dohodě, o ten konflikt nikdo nestojí,“ míní poslanec Kolář. „Doufám, že si Rusové uvědomují, že by jim to z dlouhodobého hlediska nic dobrého nepřineslo,“ věří, že se nakonec podaří najít konsenzus, co se týká ukrajinské krize.

Nebude to však jednoduché, jelikož ani Evropská unie podle něj není v postoji jednotná: „Je to něco, na čem musíme zapracovat. Německo nedrží tu linku. Jedna věc jsou deklarace, Německo je spojenec, snaží se, ale v jistých věcech se od spojenecké politiky odchyluje,“ zmínil například dodávky zbraní na Ukrajinu.

„Před Evropou stojí veliký úkol a výzva – najít teď společnou řeč a cestu, aby Rusko vidělo, že má proti sobě jednotné uskupení, které není ochotno se jakkoliv odklonit od té společné politiky vůči Rusku. Evropa by měla zapracovat na jednotné zahraniční politice, je chyba, že ji nemá, pak by se nestávalo, že někdo ze sedmadvacítky bude hledat jinou, alternativní cestu,“ míní Kolář.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



Na poznámku, že by Putin v Moskvě možná ani jinou osobu nepřijal, Kolář uvedl, že je to přirozené, jelikož ruská hlava státu jednotnou Evropu nechce: „Putinovi vyhovuje, jak je to teď. Že přijímá zahraniční delegace, které k němu chodí se doptávat. On vystupuje z pozice síly, dává najevo nadřazenost. Separátně řešit situaci s jednotlivými státy tomu tak nepřispívá,“ pokračoval poslanec TOP 09.

Ze schůzky Macrona a Putina podle něj nic konkrétního nevzejde: „Tohle bylo opravdu jen gesto. Gesto, které je ale potřebné. I to, že byl ministr zahraničí Lipavský na Ukrajině, byl určitý signál, který vysíláme. Že v Moskvě budou jednat jednotliví státníci, pomáhá, ale může to mít negativní vliv na EU jako takovou, protože Rusko to bude vnímat nadále jako nejednotu,“ zopakoval politik.

Rusko podle něj nemůže žádné zemi mluvit do toho, zda vstoupí do NATO, nebo ne, o což usiluje i Ukrajina. Kolář odmítá, že by rozšiřováním NATO Rusko někdo ohrožoval, jak samo tvrdí. „Rusko nikdo neohrožuje. Neumím si teď představit, jaké to celkové řešení bude. Ale zopakuji, že je opravdu důležité, aby NATO, EU a celý Západ setrvaly ve svých postojích a nedaly Rusku příležitost se vměšovat do našich záležitostí a zatlačit nás do kouta, nesmějí dovolit, aby rozšiřovalo svůj vliv,“ zdůraznil s tím, že ústupky nakonec budou třeba na obou stranách, o jaké ale půjde, si netroufá odhadovat.

Bude-li ruská agrese, nebude Nord Stream 2, pohrozily Rusku Spojené státy. „Je to jedna z možností. Pro Německo je projekt Nord Stream 2 zásadní, je třeba ocenit, že spojenecký závazek bere vážně, že i tento projekt je ochotno poslat k ledu,“ věří Kolář, že tak naši západní sousedé případně skutečně učiní. „Německu by se z toho teď těžko couvalo. Je to jeden z nástrojů, jak Rusku ukázat, že to myslíme vážně,“ uvedl.

Nepopírá, že tvrdé sankce proti Rusku by nakonec bolely i samotný Západ: „Je to tak, ale teď už nemůžeme uhnout. Rusku musíme teď dát jasně najevo, že jsme odhodláni ke všemu včetně ozbrojeného konfliktu. Západ má Ukrajině co nejvíce pomáhat, aby ten konflikt s Ruskem přestal, je třeba absolutní podpory,“ konstatoval.

Pokud tedy Rusko vstoupí na Ukrajinu, má Severoatlantická aliance vstoupit do ozbrojeného konfliktu s Ruskem? „Pokud by Rusko svou vojenskou akcí na Ukrajině ohrozilo bezpečnost, stabilitu nebo celistvost NATO, je naší povinností se bránit. Pokud Rusko vstoupí samo na Ukrajinu, je naší povinností jí pomoci materiálně. Pokud ale Ukrajina požádá i o vojenskou pomoc, tak NATO o tom má určitě přemýšlet,“ dodal místopředseda výboru pro evropské záležitosti.

