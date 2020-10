Kolik platí stát za pronájem pozemku pro polní nemocnici v Letňanech? Miliardář a pronajímatel promluvil

reklama

Sehnal v rozhovoru pro DVTV přiblížil, jak probíhala jednání se státem na pronájem prostor Výstaviště v Letňanech. „Vláda rozhodla, že bylo zbytečné budovat tu nemocnici v letních měsících a rozhodnutí vybudovat ji teď při druhé vlně pandemie bylo správné. My jsme nabízeli prostory výstaviště už při té jarní vlně, tehdy vláda řekla, že ji nepotřebuje. A teď se na nás obrátili s tím, že tu nabídku rádi využijí. My jsme pak během 48 hodin připravili celý areál, přípojky vody a elektřiny, aby se tam ty armádní speciální kontejnery mohly připojit,“ řekl Sehnal.

Spolu se všemi poplatky podle Sehnala vychází pronájem na 21 milionů korun do konce listopadu, dokdy je zatím smlouva podepsána. „Cena pronájmu je sjednaná na 29 korun za metr čtvereční, což je ta nejspodnější hranice. Jako majitel Výstaviště můžu říci, že za posledních 15 let jsme nikomu nedali nižší cenu,“ hájil cenu pronájmu podnikatel.

„A vám to, pane redaktore, připadá správné, že podnikatelé pronajímají majetek státu, nebo byste se spíše přiklonil na tu stranu určité veřejnosti, která říká, že by to mělo být všechno zadarmo?“ udeřil na Veselovského, který na cenu pronájmu neustále poukazoval. „Pro dobrotu na žebrotu, jak říkala moje babička. O ten dobrý pocit z toho, že někomu pomáhám, jsem bohužel přišel, protože reakce lidí jsou zmatené,“ dodal.

Sehnala prý oslovilo ministerstvo zdravotnictví, ačkoliv se o možném zájmu státu údajně dozvěděl z médií. „Poté jsem se ze zahraničí spojil s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který jako velitel Ústředního krizového štábu má tyto věci na starosti a ten mi potvrdil, že tahle úvaha tam je. Poté jsem hovořil s ministrem Prymulou a dohodli jsme všechny podstatné věci, jako jak velkou plochu dáme k dispozici,“ přiblížil Sehnal s tím, že výslednou cenu dohadovali s ministerstvem jeho kolegové.

„Několikrát mě napadlo pronajmout ty prostory zadarmo, ale v situaci, kdy musím státu odvádět za ten prostor nájemné, mám tam stovku zaměstnanců, za které státu dávám odvody, tak si to nemůžu dovolit. Těch poplatků je tam opravdu hodně a to Výstaviště už není v provozu přes šest měsíců, takže jsem musel volit nějaký kompromis,“ zopakoval Sehnal, že nabídl nejnižší možnou cenu a je to rozumný kompromis mezi byznysem a konáním dobra.

Fakt, že majitel skupiny PPF Petr Kellner nabídl O2 Arenu a přilehlé prostory zdarma Sehnal komentoval slovy, že Kellner si to může dovolit. „On má stokrát větší majetek než já a jako nejbohatší Čech si to určitě může dovolit, já bohužel ne,“ překvapil Sehnal, jehož majetek je odhadován na 3,5 miliardy korun. „Smlouvy jsme ochotni prodloužit klidně až do února, protože stejně z rozhodnutí vlády nemůžeme žádné akce jako veletrhy a další pořádat,“ dodal s tím, že v únoru by se již rád vrátil k pořádání veletrhů.

