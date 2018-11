Kolik stavět bytů a na jakých pozemcích? Hana Marvanová odkrývala v rádiu plány pro Prahu

„Program, který jsme připravovali, je velmi podrobný a chceme ho začít naplňovat hned, jakmile bude ustavena Rada," oznámila dáma hned na úvod. Město se musí začít chovat vstřícněji vůči občanům. Prioritou číslo jedna jsou však mosty. Nová koalice se podle Marvanové musí postarat o to, aby se pražské mosty nestávaly občanům Prahy nebezpečnými.

Pár slov řekla i k tomu, proč lídři TOP 09 a Prahy sobě Jiří Pospíšil a Jan Čižinský nebudou členy Rady hlavního města. „Neutíkají před svou odpovědností, zeptala se moderátorka Marie Bastlová Marvanové. Ta odpověděla jasně. „Oni se nijak nezbavují odpovědnosti, budou předsedy klubů. Podle mého ten model může velmi dobře fungovat," uvedla Marvanová.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jaké jsou tedy její vlastní plány. Obecně prý hodlá Prahu rozhýbat. „Zatím jsme jen kritizovali to, co dělala předchozí koalice. Teď je jen na nás, abychom dokázali, že to dovedeme dělat lépe," podotkla ještě Marvanová. Podle mých informací uvízlo v povolovacím řízení na 40 tisíc bytů, to je potřeba prověřit," dala příklad. Vedle toho je připravena vytipovat pozemky, na kterých bude možné stavět nové byty.

Současně se domnívá, že město má k dispozici několik bytů, které však dostatečně nevyužívá. Marvanová by ráda pomohla např. seniorům. V současnosti víme, že v každé městské části se nacházejí byty, které nejsou využívány nebo nejsou zrekonstruované. Je třeba zjistit proč. ... Hlavní věc je nastartovat tu nabídku. ... Praha potřebuje ročně asi 6 až 8 tisíc bytů," pokračovala v popisu situace dáma.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve hřeje je i plán, jak pomoci střední vrstvě skrze fond dostupného bydlení. S policisty, případně s učiteli by Marvanová ráda probrala, jak nastavit vstřícnější podmínky tak, aby byty získali noví policisté či učitelé, ať už do osobního vlastnictví či do pronájmu, přičemž město by za tyto byty ručilo bankám. Konkrétní podmínky prý město ještě nastaví.

„Vídeň má obrovské množství městských bytů a kdyby se Praha chtěla dostat na stejnou úroveň, trvalo by to mnoho let..., ale lidé potřebují bydlet už teď, takže my se snažíme najít nějaká řešení," prohlásila Marvanová.

Nakonec uvedla, že služba Airbnb, tedy krátkodobé pronajímaní bytů, by měla být podrobena větší regulaci, aby se do budoucna nevyplácela tolik jako dnes.

Psali jsme: Objem veřejných zakázek do října vzrostl o 23 procent na 292 miliard Starostkou Prahy 2 se již počtvrté stala Jana Černochová (ODS) VIDEO Pavel Novotný si nedá pokoj. Podívejte se, co provedl tentokrát Hrozí, že vznikne mega Praha, vyslechl si Moravec varování ve své věži

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp