Kolínský politik: „Sto tisíc Rakušanovi byla odměny? Nebo malá domů?"

V předchozích příspěvcích Herman již vysvětlil, jak to on vidí s kolínským krocením dluhu, nebo s investicemi, kterými se předseda hnutí STAN Vít Rakušan chlubil ve svém předvolebním videu. „Možná si říkáte, že je skoro až kontraproduktivní, když se někdo chlubí něčím, o co se nezasloužil, nebo co naopak nezvládl. S tím naprosto souhlasím. Jenže dnes tady mám ještě o něco vyšší level, jak by řekli mladší ročníky,“ píše Herman.

A je konkrétní. Prý se za to, co se nepovedlo, nebo co bylo součástí běžné rutinní práce, v Kolíně udělovaly dokonce stotisícové odměny. „Nevěříte? Posuďte sami, zda si třeba Vít Rakušan svoji téměř stotisícovou odměnu "na odchodnou" zasloužil,“ říká Martin Herman.

Následně citoval ze zápisu jednání Zastupitelstva města Kolín, které se konalo 27.5.2019: "Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města Kolína Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 93.400 Kč starostovi města Kolína Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi za splnění mimořádných úkolů města Kolína v oblasti investičních akcích v roce 2018 a v I. čtvrtletí roku 2019 a to v celkovém objemu přesahující 253 mil. Kč a dále za stabilizaci finanční situace města Kolína a za postupné snižování zadlužení města, kdy dluh města k 01.01.2010 činil 1 085,44 mil. Kč a stav zadlužení k 01.01.2019 byl 422,51 mil. Kč."

Zastupitelstvo města Kolín tedy udělilo v době, kdy odcházel z funkce starosty do vysoké politiky Rakušanovi mimořádnou odměnu téměř 100 tisíc korun. Ta ale podle Hermana nemá oporu v zákoně.

„K tomu se ale dostanu později. Teď bych chtěl zmínit citát předsedy STAN, který zmiňuje hnutí ANO, kterého jsem členem, což je třeba pro zachování objektivity zmínit: "Srovnávat hnutí ANO s hnutím STAN je naprosto nesmyslné". S tím nelze než souhlasit už jen proto, že předseda ANO posílá státní peníze, které mu náleží jako odměna za práci předsedy vlády na charitativní účely. Předseda STAN si z nich naopak bere navíc mimořádné prostředky, které mu možná ani dle zákona nenáleží,“ uvedl politik ANO.

Podle Hermanových slov, by dokázal přejít to, že má pan Rakušan zapotřebí si tímto způsobem přilepšovat z veřejných peněz, ale nemůže přejít, že mimořádná odměna se dle zákona uděluje za mimořádné skutky, či mimořádnou práci. Výše uvedené zdůvodnění podle něj ale rozhodně nepoukazuje na nic mimořádného, naopak jsou zmíněny věci, které patří do pracovní náplně a povinností starosty.

„Jak se starosta mimořádně zasloužil o investice? A teď se nebavím o tom, jak ty investice dopadly (viz můj minulý článek), ale jakou na nich měl zásluhu? Poptával snad firmy? Vypsal výběrové řízení? Dělal geologický průzkum? Dozoroval je? Ne, protože na všechny tyto činnosti má úřad svoje odbory, lidi, nebo najaté firmy. A navíc - světe div se - některé ty mimořádné investiční akce, za které je bývalý starosta odměněn, nejsou do současné doby vypořádány a řeší je soudní znalci a právníci. Co tedy udělal mimořádného?" nechápe Herman.

A další otázky se nabízí. Jak se mimořádně zasloužil o splácení kolínského dluhu? „V usnesení kolínského zastupitelstva je zmiňován jeho pokles dokonce od 1.1.2010, kdy ani nebyl ve své funkci! Jenže podle dostupných informací by se bývaly splátky dluhu vyvíjely i kdyby se postupovalo podle bývalého vedení města. Dluh je třeba splácet, to je přece bez jakékoli diskuze. Město Kolín tak činilo a muselo tak činit ze zákona. Co je na tom tak mimořádného, že je třeba za to dát starostovi odměnu?“ pokračuje politik ANO.

Co k tomu říká zákon? Třeba to, že členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. „Z toho plyne, že pro mimořádnou odměnu musí zastupitel splnit úkol, který mu někdo (obec, zastupitelstvo) zadal. V žádném z dřívějších usnesení jsem ale nenašel mimořádný úkol starostovi Kolína, aby nad rámec svých povinností dohlédl na investice, či splácení dluhu. Možná jsem špatně hledal? Jenže pokud takové usnesení neexistuje, neměl by být nárok ani na odměnu a odhlasování takové odměny by mělo být protizákonné,“ myslí si Herman.

Ten je také naprosto přesvědčený o tom, že činnosti, za které pan starosta odměnu dostal, patří do jeho standardní pracovní náplně.

„Že by tedy opět jen papalášské manýry a arogance moci, které v Kolíně procházejí bez mrknutí oka? Nezbývá než doufat, že na celorepublikové úrovni nebude šance, chovat se podobným způsobem. Vést totiž republiku na "kolínský způsob", zdá se mi (slovy klasika) poněkud nešťastné,“ uzavřel Martin Herman.

