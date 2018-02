Komentáře: ČSSD vedená nevýrazným Hamáčkem se bude potýkat s ANO

Podle sloupku Lidových novin (LN) je Hamáček jednoznačně to nejsolidnější, co může ČSSD nabídnout, otázkou ale je, zda bude solidnost stačit, když konkurencí strany v oslovování starších a méně vzdělaných voličů je šéf ANO Andrej Babiš. "Bude se muset vypořádat s otázkou klasického voliče ČSSD, který dění sleduje jen přes občasné zprávy komerčních televizí: Kdo je to ten Hamáček?" píšou o novém předsedovi sociálních demokratů LN.