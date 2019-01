Komentátor po odsouzení teroristy Baldy vyhlíží další, kteří ale šíří své myšlenky dál. Zeman, Okamura, Babiš, Piťha

Senior Jaromír Balda dostal od soudu čtyři roky za teroristický akt, který mohl vést k velkému neštěstí na železnici. Komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych má za to, že českého občana k teroristickému aktu možná navedli svými výroky i prezident Miloš Zeman či šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. A tito pánové mohou své myšlenky šířit dál.

Jaromír Balda dostal za teroristický čin čtyřletý trest, byť je třeba říci, že soudní verdikt zatím není pravomocný. Ale to není ten největší problém. Martin Fendrych má za to, že mnohem větší problém představují prezident Miloš Zeman či předseda SPD Tomio Okamura, kteří se na veřejnosti vyjadřují tak, že to některé lidi může dovést až ke spáchání teroristického útoku.

Balda, sympatizant SPD, se hájil slovy, že svým teroristickým činem nechtěl nikomu ublížit, jen chtěl poukázat na riziko, které podle jeho názoru představují muslimští teroristé v Česku.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí Tomia Okamury se od aktivit Jaromíra Baldy jasně distancovalo, ale podle Fendrycha už je pozdě. Už je zaděláno na problém.

„Nejde zdaleka jen o SPD, co jiného než děšení lidí jsou zátarasy proti teroristům okolo Pražského hradu? I tato ‚obrana prezidenta‘ je de facto rafinované štvaní lidí proti migrantům, muslimům atd. (O mnoha jeho štvavých výrocích ani nemluvě.) Stejně jako ono absurdní (šílené) kázání monsignora Piťhy v chrámu svatého Víta o Istanbulské úmluvě. Neměli by se za Baldu zodpovídat (a kát) i lidé jako Zeman, Piťha, Okamura a mnozí další? Nehnalo k činu i Babišovo volání ‚ani migranta‘? Nepochybně – nepřímo – ano,“ napsal Fendrych.

Balda by podle komentátora mohl za čtyři roky ve vězení poděkovat vlastně všem šiřitelům falešných zpráv o tom, že muslimové už jsou tady a že už znásilňují naše ženy. Baldův případ ukazuje, kam může vést šíření lží a nenávisti nejen na sociálních sítích, ale i z úst některých politiků. Baldův příklad ukazuje, že šíření nenávisti může skutečně vést k destrukci společnosti. Šiřitelé lží však zatím potrestáni nebyli.

Psali jsme: Nekompromisní soudce: Byl to terorismus! Senior Balda dostal 4 roky Silné vyjádření! Redaktor Britských listů v souvislosti s teroristickým útokem v Česku zmínil PL Zeman! Ano, Zeman! Pomatený volič Okamury před soudem strhl vlnu, která zaplavuje Česko Pomatený příznivec SPD stanul před soudem. Jde o terorismus

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp