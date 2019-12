Komentátorka Rakušanová vytáhla nové téma: Rozkládáme prý Unii Benešovými dekrety

Už před více než rokem a půl komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová na vlnách veřejnoprávního rozhlasu prohlásila, že nastal čas zrušit Benešovy dekrety. Připojila se tak k čestnému předsedovi TOP 09, který se k Benešovým dekretům stavěl kriticky už v první české prezidentské volbě v roce 2013. Přestože je text Lídy Rakušanové starší než jeden a půl roku, lidé mu na sociálních sítích stále věnují pozornost. Anketa Je dobře, že Milion chvilek na zítřek (10.12.) svolal další demonstraci proti Babišovi? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 7173 lidí

Rakušanová v něm připomněla, že řada politiků už Benešovy dekrety označila za vyhaslé, ale když přijde řeč na jejich zrušení, na české politické scéně vzplane požár. Obrazně řečeno, hořívá především u komunistů, pak u hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale také na Hradě, který již pár let obývá Miloš Zeman se svým týmem.

Přitom podle Rakušanové už neexistují žádné objektivní důvody pro další setrvávání Benešových dekretů v českém právním řádu. Dekretů, které omlouvaly zločiny na Němcích spáchané i půl roku po válce.

Zatímco standardní německé politické strany spíše hledí do budoucnosti, krajně pravicová Alternativa pro Německo ráda slibuje, že se bude zasazovat o jejich zrušení. Právě vystupování radikálů by mohlo dnes kvalitní česko-německé vztahy pošramotit. Proto je podle Rakušanové načase, abychom dekrety sami zrušili. Fotogalerie: - 30 let od sametové revoluce

„Dokud je Česká republika bude ve svém právním řádu trpět, toto nebezpečí nepomine. Jejich zrušení je – a to bez přehánění – v nejvyšším zájmu českého státu,“ napsala doslova Rakušanová před více než rokem a půl.

Před pár dny dodala, že ke snížení napětí nepřispívá ani Andrej Babiš, který je podle Evropské komise ve střetu zájmů, ale i tak požaduje, aby dosavadní čistí příjemci dotací dostávali obdobné sumy i po odchodu Velké Británie z EU, což Babiš spolu s dalšími politiky ze zemí, čistých příjemců, zdůraznil v prohlášení formulovaném přímo v Praze.

„Evropská komise propočítala pro jednotlivé členské státy na období let 2021 až 2027 poměr vynaložených nákladů k míře jejich prospěchu ze společného unijního trhu. Výsledkem je, že i kdyby se zvedl příspěvek Německa v roce 2027 až na skoro 33 miliard eur, což je oproti dnešním 13,5 miliardy závratná suma, ještě pořád by z ní Německo mělo víc než desetinásobně větší užitek. V případě České republiky by ale tento užitek byl při předpokládaném odvodu 2,2 miliardy eur větší třiadvacetkrát,“ zdůraznila Rakušanová.

Babiš si trvá na tom, že by členské státy měly samy rozhodovat, jak investují evropské peníze, zda to např. bude do větrných elektráren nebo do výstavby dálnic. Podle Rakušanové zní takovýto požadavek od člověka, jenž se podle EU nalézá ve střetu zájmů, zvláště pikantně.

„Dodejme, že dnes, 30 let po pádu železné opony, vývoj v Evropě bohužel ke kompromisům moc nesměřuje. Natož pak k těm dobrým. Pražská výzva, iniciovaná zdejším premiérem, to dokumentuje přímo ukázkově,“ uzavřela dáma.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tento postoj, v těchto dnech opakovaný premiérem i jeho věrnými ministry a poslanci kolem dokola, je hra s ohněm. Od srpna loňského roku platí nová opatření proti zneužívání evropských fondů, přijatá Evropským parlamentem,“ připomněla Rakušanová s tím, že pravidla jsou závazná pro všechny členské státy EU a my jsme členským státem. Tohle všechno podle Rakušanové ví velmi dobře i Babiš, a přece si dovoluje tvrdit, že EU útočí na českou suverenitu. Jako kdyby EU nesměla kontrolovat dotace, které od ní čerpají členské státy.

„Navodit atmosféru, že nás Brusel už zase poručníkuje, je ten nejsnadnější způsob, jak nabudit emoce na úkor rozumu. Je to ale krajně nezodpovědná manipulace. Zbývá jen doufat, že jim tuhle návnadu veřejnost nespolkne,“ doufala Rakušanová.

Psali jsme: Nikdy nebylo tak dobře. Karel IV. byl Němec. Klausovci chtějí z EU, i když bude o třetinu hůř, zaznělo na dobře obsazené debatě Babiš? Srandovní a směšnej, udeřil Zdechovský kvůli EU a penězům ,,Zrazu!" Poskok Kalouska! A Hamáček... Babiš se naštval, až začal mluvit slovensky. Stálo to za to „Že prý máme poslouchat EU!“ Babiš shrnul brutální týden. A šokoval na téma Milionu chvilek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.