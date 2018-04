Komisařka Jourová hovořila s Respektem: Špinavá stoka, nenávist a frustrace lidí. Babiš je prozápadně orientovaný politik

Členové Evropské komise bývají k zastižení i na Facebooku. U Věry Jourové tomu tak ale není. Proč nemá profil na této sociální síti? „Měla jsem ho a zrušila jsem ho někdy v roce 2016, protože to byla špinavá stoka, přes kterou na mě tekly všechny ty nenávisti a frustrace lidí. Rozumím tomu, že někteří se z toho potřebují vypsat, ale říkala jsem si, že to zrovna nemusí být na mém Facebooku,“ podotkla.

S lidmi ale komunikuje ráda. Proto zůstala na sociální síti Twitter. Z Facebooku je ale ráda pryč. Možná i kvůli údajnému zneužívání dat ze sociální sítě, kterého se mohla dopouštět firma Cambridge Analytica. Skrze údajně podvodně zneužitá data mohl někdo teoreticky ovlivnit volby.

„Jako komisařka mám na starosti i otázku občanství, demokratických hodnot, svobodu vyjadřování a přístupu k informacím, proto jsem zadala analýzu – kdyby se ukázalo, že skutečně k ovlivnění voleb došlo, což já zjistit nedokážu –, zda je to v rozporu se zákony v jednotlivých členských zemích. Jde mi o to, zjistit, jestli máme legislativu, která nezákonné zjištění osobních dat za účelem politické manipulace zakazuje. Kdybychom ji totiž neměli, je to velký problém,“ uvedla dáma.

Proto se pracuje na analýze, která možné zneužití dat rozebírá. Evropská komise by mimo jiné ráda zjistila, jak se šíří dezinformace a jak ovlivňují občany.

Pár slov padlo také k Czexitu. Jak se Jourová dívá na vyjádření exprezidenta Václava Klause nebo jeho syna poslance Václava Klause mladšího, že bychom měli EU opustit?

„Především bych chtěla, aby tito politici řekli, co bude den poté, kdy k tomu dojde. Velká Británie je přece precedens. Nastal chaos, nejistota. Já ve fungování Evropské unie vidím řadu nedostatků, nicméně řešením není něco zničit, ale naopak to vylepšovat. Hlasy, že můžeme být mimo Unii druhé Švýcarsko, jsou iluze. Budeme v izolaci, investoři, kteří přišli do Česka, protože je tu solidní a stabilní právní prostředí, se odstěhují. České firmy, které exportují na evropský trh, přijdou o zakázky, lidé přijdou o práci. Myslím si, že naše vláda by měla vyčíslit konkrétní dopady,“ zdůraznila Jourová.

Nakonec se vyjádřila k sestavování vlády v Česku. Pokud by byla na místě Andreje Babiše, přenechala by sociálním demokratům ministerstvo vnitra, a tím odstranila jednu z překážek pro vznik vlády. Na druhou stranu má prý pochopení pro to, že se Andrej Babiš nechce vzdát postu premiéra. Hnutí ANO sice podle Jourové není hnutím jednoho muže, v ANO je prý řada schopných lidí, ale Babiš stál u zrodu tohoto hnutí a odvedl kus práce. Bez něj by hnutí pravděpodobně nedosáhlo takového úspěchu. Babiš si toho je vědom a na základě toho chce být premiérem.

Jourová u Babiše oceňuje mimo jiné to, že jedná jako prozápadně orientovaný politik.

