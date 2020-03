Komisařka Leyenová zuří, že jsme zavřeli hranice: Narušujete volný pohyb. Bude následovat „přesvědčování“

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová není spokojena s tím, že Česko, Slovensko i další země EU uzavírají hranice. To však jde proti duchu EU, která si zakládá na volném pohybu zboží, kapitálu, služeb, ale také osob. Von der Leyenová se podle ČTK odvolává i na stanovisko Světové zdravotnické organizace (WHO), upozorňuje, že blokování pohybu osob není nejlepší cestou.

„Co můžeme udělat a co bychom měli udělat, je provádět kontroly zdravotního stavu, ať již na vnějších hranicích, na vnitřních hranicích nebo v rámci území členských států,“ uvedla předsedkyně EK, která upozornila, že uzavírání hranic škodí přeshraničnímu obchodu a má dopady na společnost.

Státy EU by se podle von der Leyenové měly chovat solidárně.

„Vážení Italové, v této těžké chvíli vám chci říct, že nejste sami. Itálie je součástí Evropy a Evropa trpí společně s Itálií. V EU jsme dnes všichni Italové,“ uvedla von der Leyenová. A přislíbila ekonomickou pomoc malým a středním italským podnikům.

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In ????siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to ???? to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y