Kompaktní tým s Onderkou? Ondřej Neff věští ČSSD další úpadek

Publicista Ondřej Neff na serveru Neviditelný pes nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co předvádí ČSSD. Z vedení strany odešel Jiří Zimola, který na postu setrvával jen pár měsíců Teď jeho pravomoci převzal další místopředseda Roman Onderka, a další místopředseda a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický si to pochvaluje. Neff by rád věděl, jestli většina Čechů vůbec tuší, kdo je Netolický a Onderka.

Bc. Roman Onderka, MBA ČSSD





JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD





„Katastrofální nedostatek viditelných tváří dopadá zdaleka nejen na sociální demokracii. V této straně se ovšem snoubí s dalším nedostatkem, totiž absencí čitelného programu. A zde nezbývá než opakovat to, co bylo mnohokrát vyřčeno. Sociální demokracie se potácí mezi koncepty lidí, kteří mají prst na tepu doby a vědí, kudy se valí nelítostný historický proud ovlivňovaný průmyslem 4.0 a na něj navázanými společenskými změnami likvidujícími stereotypy pojetí rodiny (atd. – zde bych mohl pokračovat v podstatě do nekonečna), a lidí, kteří vstávají v pět třicet a dělají osm hodin denně plus přesčasy a neděle a těm jsou stereotypy putna. Jenže právě oni se od partaje s kořeny do devatenáctého století odvracejí k politickým žabákům, kvákajícím snadnou nápravu teď tady a ihned,“ napsal Neff.

Neff by si nepřál konec ČSSD a doufá, že se strana zase postaví na nohy, ale prý to bude mít těžké. Bude trvat, než se lidé odvrátí od oněch žabáků.

