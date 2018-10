Komunisté za zavřenými dveřmi probírali volební výbuch a jen u nás se dozvíte, co se tam dělo: Odvolávat mě? Na to nemáte páky, soudruzi

Velmi dusná atmosféra vládne v KSČM po minulých neuspokojivých volebních výsledcích. V sobotu bude vedení vysvětlovat situaci členům Ústředního výboru. V užším kroužku výkonného výboru ÚV Vojtěch Filip se svými kolegy chystal půdu v pátek. A ParlamentníListy.cz získaly informace, co si komunistické elity za zavřenými dveřmi říkaly.

V sobotu má proběhnout jednání Ústředního výboru KSČM a v širší platformě se očekává ostrý rozbor neuspokojivých volebních výsledků.

Předseda Vojtěch Filip se na to připravuje tak, že již dopředu nechal výkonným výborem ÚV KSČM, který jednal v pátek, schválit stanoviska vyjadřující mu podporu. Výkonný výbor tvoří předsednictvo strany, zástupci 14 krajů a předsedové poslaneckého a europoslaneckého klubu.

Předseda Vojtěch Filip novináře informoval, že „výkonný výbor KSČM nevyzval předsedu Vojtěcha Filipa, aby kvůli výsledkům strany v posledních volbách rezignoval“. Filip také odmítl možnost mimořádného sjezdu strany. Filip navíc před novináři velmi ostře vystoupil proti těm, kteří kritizují vedení a narušují jednotu stranického postoje.

Ani na sobotním ústředním výboru strany nehodlá požádat o důvěru, jak to má v úmyslu vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček na souběžném zasedání sociálních demokratů.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Žádná taková, řekl bych, výzva tam nepadla, naopak,“ uvedl Filip k hlasům volajícím po jeho odchodu z čela strany.

K dřívějším vyzyvatelům patřil například bývalý místopředseda komunistů Josef Skála, který nedávno oznámil vznik platformy Restart. Výkonný výbor její existenci i aktivity podle předsedy strany jednoznačně odmítl.

„Vyslovujeme zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a která KSČM poškozuje,“ citoval Filip z oficiálního usnesení. Výbor se podle něj usnesl, že k vnitrostranické diskusi mají být využívány zásadně stranické orgány a organizace, zveřejňovány by měly být až jejich výstupy.

ParlamentníListy.cz mají k dispozici informace přímo z jednání VV ÚV KSČM, a proto vědí, že se zde platforma Restart probírala skutečně obsáhle a členové dali volný průchod svému znechucení z vnitrostranické opozice.

Tvrdý postoj prezentovala předsedkyně liberecké organizace Dana Lysáková. Ta nabádala místopředsedu strany Petra Šimunka, aby na činnost platformy reagoval. Lysáková již dříve kritizovala platformu ve svém obsáhlém vyjádření. „Své připomínky a představy mají možnost řešit jednotliví členové zcela běžně. Většina členské základny toto respektuje a nemá potřebu prát špinavé prádlo na veřejnosti,“ napsala.

Místopředseda Šimunek na její slova reagoval návrhem, aby byla uspořádána schůzka vedení strany s vedením platformy. Na to se od ostatních začaly ozývat výkřiky ve stylu: „To nemyslíš vážně.“

Ještě radikálněji to s Restartem pojal ústecký Josef Vodseďálek: „Nějaký Restart? Zastavme to,“ vyzýval. Nejvíc jej prý „pobavily“ návrhy na odvolávání celého výkonného výboru. To není technicky možné, členy totiž vysílají jednotlivé územní organizace. „Soudruzi, na to nemáte páky. Mě sem nominoval kraj,“ hrozil Vodseďálek.

Ostatní diskutující Restart nezmiňovali, ale rovněž kritizovali stranickou opozici, která podle nich ničemu neprospívá. Miroslava Vostrá, poslankyně a významná členka, upozornila, že kritika vedení strany začíná velmi omezovat její činnost. „Každé ÚV čtyři hodiny posloucháme, jak je vedení špatné. Pak máme na plánu program, ekonomiku, atd. a už na to nemáme čas. Vyčerpáváme se sami sebou,“ stěžovala si.

Jihočeský funkcionář Petr Žáček byl velmi rozladěn z toho, že vedení strany připustilo sobotní diskusi ve formátu celého ÚV: „Bojím se zítřka. Bude to velká hádanice. Neměli jsme to svolávat. Pro mě totiž ještě volby neskončily, když probíhá jednání o koalicích,“ upozornil.

„Nesouhlasím s tím, aby se zítra řešily personální otázky. Každého kritika se zeptejme, co udělal pro úspěch on. Nás výkonný výbor v kraji jednomyslně podpořil,“ přidal se pardubický delegát Václav Snopek.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jakub Vosáhlo