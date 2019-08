Komunisti jsou hnus, řekl komentátor. Divočina kolem Horákové

Spisovatel a novinář Martin Fendrych se v komentáři pro server Aktuálně.cz pozastavuje nad názorovým střetem o justiční vraždě právničky a političky Milady Horákové. Naráží na nedávné výroky místopředsedy KSČM Petra Šimůnka, jenž odsouhlasil výroky spolustraničky Marty Semelové: „Vše, co Marta Semelová říká o Miladě Horákové, je podložené, v žádném případě nehovořila nepravdu.“ Na což posléze reagoval Jiří Dolejš a od svých stranických kolegů se distancoval. Jejich výroky pak označil za „nesoudné útoky, jak ze stalinských časů“. „KSČM je hnus a lež. Dolejš, kterého si tam pěstují zřejmě ‚pro mladé‘, to nezachrání,“ píše ke svárům ve straně Fendrych.

otevírá svůj komentář Martin Fendrych. Hned úvodem též připomíná, že do 30. výročí pádu komunistického režimu zbývají dva a půl měsíce. „Jeden by čekal, že tou dobou už bude o bolševické totalitě u nás i jinde jasno. Není," přikládá. A naráží na komunistické dohadování se ohledně vraždy političky a právničky Milady Horákové, zdali její poprava po vykonstruovaném procesu, na kterém se podíleli sovětští poradci Lichačev a Makarov, byla justiční vraždou, či ne.

„Bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka Marta Semelová, rudý hardcore KSČM, tvrdí, že Horáková, již mučili, nebyla donucena k přiznání,“ píše o stanovisku Semelové Fendrych. A poukazuje na odlišné stanovisko poslance Jiřího Dolejše, který na Twitteru útoky na Horákovou označil za „nesoudné útoky, jak ze stalinských časů“ a připustil, že Horáková „prostě byla obětí justiční vraždy“.

Milada Horáková proste byla obětí justiční vraždy a zpochybňovat to jak z nejtemnejsich stalinských času je samozrejme nesoudne. — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) August 28, 2019

Dolejšův tweet následoval poté, co místopředseda KSČM Petr Šimůnek v duelu na serveru Seznam Zprávy zcela souhlasil s kontroverzními výroky Semelové, když prohlásil: „Vše, co Marta Semelová říká o Miladě Horákové, je podložené, v žádném případě nehovořila nepravdu.“ Poslanec Dolejš pak na Twitter měl ještě přisadit: „V dokumentech KSČM jasný odsudek totalitních praktik najdete, bohužel někteří se ho příliš nedrží.“

„Nedrží? Komunisté se od totality naoko distancovali a předstírají, že se proměnili v demokratickou partaj, realita je však naprosto odlišná,“ píše Fendrych. Část strany vedená „starou strukturou“ Vojtěchem Filipem je dle něj „dál doslova stalinistická“. Mezi tuto část prý patří nejen Semelová, ale i místopředseda strany Šimůnek.

Dolejš dle komentátora „když řekne, že poprava Milady Horákové byla justiční vraždou, v podstatě v této ‘demokratické‘ straně dost možná riskuje kariéru“. Zdůraznil též, že předseda KSČM Filip po skandálních výrocích některých členů strany nijak nejednal. „Filip neudělal nic, nezasáhl. Semelová dál zůstává významnou, v médiích frekventovanou českou komunistkou,“ přikládá s tím, že Semelová již dříve například oslavovala Klementa Gottwalda, okupaci Československa v roce 1968 označila za „internacionální pomoc“, Vasil Biľak byl podle ní významným politikem Československa a zastávala se KLDR.

Fendrych naráží i na to, že komunistická strana „posloužila“ šéfovi ANO Andreji Babišovi k získání důvěry pro vládu. Komunisty má prý podporovat i prezident Miloš Zeman.

„Když to všecko sečtete, nikoli Semelová a Šimůnek či Filip, ale Jiří Dolejš do této totalitu a autoritářské režimy vyznávající partaje nepatří,“ shrnuje Fendrych a podivuje se, že ve straně vůbec může zůstat. To že Dolejš napsal na Twitter, že poprava Horákové byla justiční vraždou, Fendrych přirovnává ke vzdorování podobné tomu, že „Země je placatá“. „Značná část komunistů prostě žije na placaté planetě a Stalina s Gottwaldem mají za své dva svaté,“ doplňuje.

„Některým občanům této země to možná přijde k smíchu, mávnou nad tím rukou. Je to přece jedno, o nic nejde, jen o minulost, Horákovou to stejně nevzkřísí. Jenomže ono o něco jde. Na sociálních sítích jsou běžně sdíleny materiály, podle nichž za komunistů bylo líp, že jsme žili takřka v ráji. V ráji se nevinní nepopravují, jenomže to šiřitelům této obří fake news v nejmenším nevadí, vždyť Horáková se podle Semelové přece bez nátlaku, dobrovolně přiznala. KSČM je hnus a lež. Dolejš, kterého si tam pěstují zřejmě ‚pro mladé‘, to nezachrání,“ shrnuje pak Fendrych závěrem.

Dolejš na Fendrychův komentář na Twitteru zareagoval příspěvkem, ve které mu píše: „I samozřejmosti je občas třeba říci nahlas.“

I samozrejmosti je obcas treba rici nahlas @fendrych_m https://t.co/42k0gOh6Xe — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) August 29, 2019

autor: rak